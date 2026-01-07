Aktualizacja: 08.01.2026 14:23 Publikacja: 07.01.2026 16:58
Pałac Ca’ Dario wybudowano w 1489 r. na zamówienie Giovanniego Dario, sekretarza w weneckim Senacie.
Foto: Iain99, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Pałac Ca’ Dario nad Canal Grande w Wenecji to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najważniejszych zabytków tego miasta. Budynek przeszedł właśnie gruntowną rewitalizację i ponownie trafił na rynek. Piękna nieruchomość w jednym z najbardziej romantycznych miast świata czy też raczej niepokojący budynek, którego historia zniechęca potencjalnych właścicieli od zakupu?
Pałac Ca’ Dario znajduje się w dzielnicy Dorsoduro w Wenecji, tuż nad Canal Grande. Niewiele jest bardziej prestiżowych lokalizacji w tym mieście: Plac Świętego Marka znajduje się zaledwie kilkaset metrów na północ, a obok, w tym samym ciągu budynków wzdłuż kanału, mieści się muzeum Peggy Guggenheim.
Pałac Ca’ Dario przez wieki przyciągał artystów. Jednym z nich był Claude Monet, który w 1908 roku namalował serię obrazów. Ich głównym tematem była renesansowa fasada budynku.
Pałac wybudowano w 1489 r. na zamówienie Giovanniego Dario, sekretarza w weneckim Senacie oraz posła na dworze osmańskiego sułtana Mehmeda II. Architektura i dekoracje pałacu znakomicie oddają ówczesny moment przenikania się dwóch epok: odchodzącego gotyku i zastępującego go renesansu.
Liczący nieco ponad tysiąc metrów kwadratowych, czteropiętrowy pałac przeszedł w ostatnim czasie gruntowną rewitalizację. Obecny właściciel zabytkowej rezydencji wystawił ją na sprzedaż. Pośrednik nie ujawnia na razie ceny pałacu.
Foto: Derbrauni, CC BY 4.0, Wikimedia Commons
W ramach rewitalizacji odnowiono dach, fasady, fundamenty i wszystkie elementy konstrukcyjne pałacu, dzięki czemu przedłużono trwałość całego budynku. Zachowano jednocześnie większość oryginalnych elementów architektonicznych i dekoracji — pałac wciąż zachwyca swoim historycznym charakterem.
Ca’ Dario mieści okazałe sale recepcyjne, biblioteki, jadalnie i bawialnie z balkonami wychodzącymi na Canal Grande, a także dziewięć sypialni z ośmioma prywatnymi łazienkami. Po remoncie wyposażono pałac również w takie nowoczesne elementy jak prywatne kino, piwniczkę winną i windę — wszystko dyskretnie wtopione w historyczne mury rezydencji.
Na zewnątrz znajduje się prywatny ogród i miejsce do cumowania przy Canal Grande. W budynku pozostawiono jednocześnie część pomieszczeń do indywidualnej aranżacji.
W ogłoszeniu na temat sprzedaży słynnego pałacu nie ma ani słowa o jego mrocznej przeszłości. Wśród mieszkańców Wenecji krążą legendy mówiące o tym, że wielu dawnych właścicieli i rezydentów Ca’ Dario zbankrutowało lub zmarło w niewyjaśnionych okolicznościach.
Pierwsza tragedia dotknęła córkę Giovanniego Dario, Mariettę, która otrzymała pałac w posagu. Kobieta popełniła samobójstwo po bankructwie jej męża, Vincenzo Barbaro, którego niedługo potem zasztyletowano.
Pałac pozostał w rękach rodziny Barbaro aż do początków XIX wieku. Później wielokrotnie zmieniał właścicieli i rezydentów, często też przez dłuższy czas pozostawał opuszczony.
Wśród bardziej znanych właścicieli Ca’ Dario, których – jak twierdzą niektórzy – dotknęła klątwa pałacu, byli między innymi włoski tenor Mario del Monaco, biznesmeni Raul Gardini i Fabrizio Ferrari. Oni sami lub osoby z ich najbliższego otoczenia często umierali lub bankrutowali.
