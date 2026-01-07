Pałac Ca’ Dario nad Canal Grande w Wenecji to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najważniejszych zabytków tego miasta. Budynek przeszedł właśnie gruntowną rewitalizację i ponownie trafił na rynek. Piękna nieruchomość w jednym z najbardziej romantycznych miast świata czy też raczej niepokojący budynek, którego historia zniechęca potencjalnych właścicieli od zakupu?

Palazzo Ca’ Dario: mroczna perła Wenecji

Pałac Ca’ Dario znajduje się w dzielnicy Dorsoduro w Wenecji, tuż nad Canal Grande. Niewiele jest bardziej prestiżowych lokalizacji w tym mieście: Plac Świętego Marka znajduje się zaledwie kilkaset metrów na północ, a obok, w tym samym ciągu budynków wzdłuż kanału, mieści się muzeum Peggy Guggenheim.

Pałac Ca’ Dario przez wieki przyciągał artystów. Jednym z nich był Claude Monet, który w 1908 roku namalował serię obrazów. Ich głównym tematem była renesansowa fasada budynku.

Pałac wybudowano w 1489 r. na zamówienie Giovanniego Dario, sekretarza w weneckim Senacie oraz posła na dworze osmańskiego sułtana Mehmeda II. Architektura i dekoracje pałacu znakomicie oddają ówczesny moment przenikania się dwóch epok: odchodzącego gotyku i zastępującego go renesansu.