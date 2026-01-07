Reklama

Słynny wenecki pałac na sprzedaż. Perła włoskiego renesansu z mroczną historią

Palazzo Ca’ Dario, jeden z najsłynniejszych pałaców Wenecji, został wystawiony na sprzedaż. Z XV-wiecznym pałacem wiąże się wiele tajemnic.

Publikacja: 07.01.2026 16:58

Pałac Ca’ Dario wybudowano w 1489 r. na zamówienie Giovanniego Dario, sekretarza w weneckim Senacie.

Pałac Ca’ Dario wybudowano w 1489 r. na zamówienie Giovanniego Dario, sekretarza w weneckim Senacie.

Foto: Iain99, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Andrzej Chojnowski

Pałac Ca’ Dario nad Canal Grande w Wenecji to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najważniejszych zabytków tego miasta. Budynek przeszedł właśnie gruntowną rewitalizację i ponownie trafił na rynek. Piękna nieruchomość w jednym z najbardziej romantycznych miast świata czy też raczej niepokojący budynek, którego historia zniechęca potencjalnych właścicieli od zakupu?

Palazzo Ca’ Dario: mroczna perła Wenecji

Pałac Ca’ Dario znajduje się w dzielnicy Dorsoduro w Wenecji, tuż nad Canal Grande. Niewiele jest bardziej prestiżowych lokalizacji w tym mieście: Plac Świętego Marka znajduje się zaledwie kilkaset metrów na północ, a obok, w tym samym ciągu budynków wzdłuż kanału, mieści się muzeum Peggy Guggenheim.

Pałac Ca’ Dario przez wieki przyciągał artystów. Jednym z nich był Claude Monet, który w 1908 roku namalował serię obrazów. Ich głównym tematem była renesansowa fasada budynku.

Czytaj więcej

Widok z salonu Stahl House zapewnił tej nieruchomości status kultowej.
Architektura
Słynna modernistyczna willa na sprzedaż. Trafia na rynek po 65 latach

Pałac wybudowano w 1489 r. na zamówienie Giovanniego Dario, sekretarza w weneckim Senacie oraz posła na dworze osmańskiego sułtana Mehmeda II. Architektura i dekoracje pałacu znakomicie oddają ówczesny moment przenikania się dwóch epok: odchodzącego gotyku i zastępującego go renesansu.

Reklama
Reklama

Liczący nieco ponad tysiąc metrów kwadratowych, czteropiętrowy pałac przeszedł w ostatnim czasie gruntowną rewitalizację. Obecny właściciel zabytkowej rezydencji wystawił ją na sprzedaż. Pośrednik nie ujawnia na razie ceny pałacu.

Foto: Derbrauni, CC BY 4.0, Wikimedia Commons

W ramach rewitalizacji odnowiono dach, fasady, fundamenty i wszystkie elementy konstrukcyjne pałacu, dzięki czemu przedłużono trwałość całego budynku. Zachowano jednocześnie większość oryginalnych elementów architektonicznych i dekoracji — pałac wciąż zachwyca swoim historycznym charakterem.

Ca’ Dario mieści okazałe sale recepcyjne, biblioteki, jadalnie i bawialnie z balkonami wychodzącymi na Canal Grande, a także dziewięć sypialni z ośmioma prywatnymi łazienkami. Po remoncie wyposażono pałac również w takie nowoczesne elementy jak prywatne kino, piwniczkę winną i windę — wszystko dyskretnie wtopione w historyczne mury rezydencji.

Na zewnątrz znajduje się prywatny ogród i miejsce do cumowania przy Canal Grande. W budynku pozostawiono jednocześnie część pomieszczeń do indywidualnej aranżacji.

Wenecja: tajemnice Palazzo Ca’ Dario

W ogłoszeniu na temat sprzedaży słynnego pałacu nie ma ani słowa o jego mrocznej przeszłości. Wśród mieszkańców Wenecji krążą legendy mówiące o tym, że wielu dawnych właścicieli i rezydentów Ca’ Dario zbankrutowało lub zmarło w niewyjaśnionych okolicznościach.

Reklama
Reklama

Pierwsza tragedia dotknęła córkę Giovanniego Dario, Mariettę, która otrzymała pałac w posagu. Kobieta popełniła samobójstwo po bankructwie jej męża, Vincenzo Barbaro, którego niedługo potem zasztyletowano.

Pałac pozostał w rękach rodziny Barbaro aż do początków XIX wieku. Później wielokrotnie zmieniał właścicieli i rezydentów, często też przez dłuższy czas pozostawał opuszczony.

Wśród bardziej znanych właścicieli Ca’ Dario, których – jak twierdzą niektórzy – dotknęła klątwa pałacu, byli między innymi włoski tenor Mario del Monaco, biznesmeni Raul Gardini i Fabrizio Ferrari. Oni sami lub osoby z ich najbliższego otoczenia często umierali lub bankrutowali.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Włochy Wenecja Styl Życia Nieruchomości
Londyn zajął pierwsze miejsce w zestawieniu najbardziej zakorkowanych miast Europy.
Miasta
Najbardziej zakorkowane miasta na świecie. Polska metropolia w czołówce Europy
Warszawa zanotowała w rankingu Resonance bardzo duży awans – z pozycji 74. na 43.
Miasta
Najlepsze na świecie miasta do życia. Wyróżnienia dla dwóch metropolii z Polski
Kompleks budynków to projekt amerykańskiej pracowni amerykańska pracownia architektoniczna Skidmore,
Miasta
„Blokowisko” czy miasto przyszłości? Spór o nową wioskę olimpijską w Mediolanie
Tłumy gromadzą się w Santiago de Compostela nie tylko przy okazji ważnych uroczystości religijnych,
Miasta
Europejska stolica pielgrzymek pęka w szwach. Zalew pielgrzymów – i turystów
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Palmy są powszechne w Los Angeles, ale z czasem będzie ich w mieście coraz mniej. Władze wolą inne d
Miasta
Los Angeles traci swój słynny symbol. Okazał się zbyt łatwopalny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama