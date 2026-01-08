Polscy projektanci i architekci znajdują się w światowej czołówce, o czym świadczy najnowsza edycja World Design Rankings – liczące 114 krajów zestawienie podsumowujące aktualny poziom designu i architektury w danych krajach. Pomimo niewielkiego spadku w stosunku do ubiegłego roku, Polska utrzymuje bardzo wysoką pozycję w zestawieniu.

World Design Rankings: Polska wysoko w zestawieniu

W Polsce z roku na rok przybywa utalentowanych projektantów sztuki użytkowej, wnętrz, mody i architektów, a także znakomitych projektów w tych i innych dziedzinach. Potwierdza to 17., bardzo wysoka pozycja naszego kraju w najnowszym zestawieniu World Design Rankings.

Autorami aktualizowanego co roku globalnego rankingu są organizatorzy renomowanego międzynarodowego konkursu A’Design Award. Zestawienie zawiera 114 krajów, z których wywodzą się najlepsi projektanci na świecie.

Ranking tworzą laureaci nagród A’Design Award, które przyznaje się w takich kategoriach jak architektura, aranżacja wnętrz, projektowanie przemysłowe, moda i sztuka użytkowa. Istnieje pięć rodzajów wyróżnień: najcenniejsze platynowe, a także złote, srebrne, brązowe i żelazne, które mają najniższą rangę.