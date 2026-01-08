Aktualizacja: 08.01.2026 14:42 Publikacja: 08.01.2026 14:29
Budynek opery w Harbinie w ChRL, projekt chińskiej pracowni MAD, uznawanej za jedną z czołowych w tym kraju. W tegorocznej edycji rankingu Chiny, wraz z Hongkongiem (uwzględnianym osobno) zdeklasowały pozostałych uczestników.
Foto: Jeremy Thompson, California, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Polscy projektanci i architekci znajdują się w światowej czołówce, o czym świadczy najnowsza edycja World Design Rankings – liczące 114 krajów zestawienie podsumowujące aktualny poziom designu i architektury w danych krajach. Pomimo niewielkiego spadku w stosunku do ubiegłego roku, Polska utrzymuje bardzo wysoką pozycję w zestawieniu.
W Polsce z roku na rok przybywa utalentowanych projektantów sztuki użytkowej, wnętrz, mody i architektów, a także znakomitych projektów w tych i innych dziedzinach. Potwierdza to 17., bardzo wysoka pozycja naszego kraju w najnowszym zestawieniu World Design Rankings.
Autorami aktualizowanego co roku globalnego rankingu są organizatorzy renomowanego międzynarodowego konkursu A’Design Award. Zestawienie zawiera 114 krajów, z których wywodzą się najlepsi projektanci na świecie.
Ranking tworzą laureaci nagród A’Design Award, które przyznaje się w takich kategoriach jak architektura, aranżacja wnętrz, projektowanie przemysłowe, moda i sztuka użytkowa. Istnieje pięć rodzajów wyróżnień: najcenniejsze platynowe, a także złote, srebrne, brązowe i żelazne, które mają najniższą rangę.
O miejscu danego kraju w rankingu World Design Rankings decyduje liczba oraz ranga nagród, które projektanci zdobyli dotychczas w ramach A’Design Award. Pozycja Polski pokazuje, ile nagród przyznano naszym projektantom w latach 2008-2026. Polakom udało się dotychczas zgarnąć 191 nagród, w tym osiem o randze platynowej, 26 złotych, 53 srebrne, 56 brązowych i 48 żelaznych.
Warto odnotować, że w ubiegłym roku Polska znajdowała się jeszcze wyżej w zestawieniu World Design Rankings – na 15. miejscu. Ten niewielki spadek to efekt awansu Szwajcarii i Korei, które jeszcze niedawno plasowały się za Polską, a teraz bezpośrednio ją wyprzedzają.
Jeszcze wyżej znajdują się Holandia, Hiszpania, Brazylia i Australia. W tym roku jako kraj wyprzedzamy z kolei Indie, Kanadę, a nawet Singapur, Francję czy Finlandię – a także Rosję, którą twórcy rankingu ponownie postanowili umieścić w zestawieniu.
Tytuł czołowego polskiego biura projektowego kolejny rok z rzędu utrzymała krakowska pracownia Ingarden & Ewý Architects, która ma na koncie dwie platynowe nagrody w ramach A’Design Awards. Pierwszą zdobyła w 2014 r. za projekt Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, drugą – w 2015 r. za Centrum Kongresowe ICE Kraków.
W pierwszej dziesiątce za biurem Ingarden & Ewý Architects znalazły się kolejno pracownie i projektanci: Marmite, Tomasz Konior, Maciej Nisztuk, Mirek Struzik, Marek Maciuba, Paulina Grondal, Albert Salamon, Smart Design Expo i Aleksandra Toborowicz. Pełna lista polskich laureatów nagród A’Design Awards liczy 106 biur i projektantów.
Na podium zestawienia nic się nie zmieniło: miejsce pierwsze ponownie okupują Chiny, które mają na koncie aż 177 platynowych nagród – najwięcej na świecie. Miejsce drugie niezmiennie należy do Stanów Zjednoczonych (81 platynowych wyróżnień), zaś trzecie – do Japonii (61). W czołowej dziesiątce znalazły się ponadto Włochy, Hongkong, Tajwan, Wielka Brytania, Turcja, Niemcy i Portugalia.
