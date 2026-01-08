O budowie kolejnej filii Muzeum Guggenheima, tym razem niedaleko Bilbao, gdzie stoi słynny gmach projektu Franka Gehry’ego, mówiło się od prawie 20 lat. Od samego początku plan budził kontrowersje ze względu na lokalizację przyszłego budynku na terenie parku narodowego. Na fali licznych protestów zarząd muzeum zdecydował, że nowa filia jednak nie powstanie.

Muzeum Guggenheima pod Bilbao. Co dalej z jego filią?

O Bilbao zaczęło być głośno pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy w centrum miasta, nad rzeką Nervión, stanął futurystyczny gmach Muzeum Guggenheima według projektu światowej sławy architekta, zmarłego niedawno Franka Gehry’ego. Rezultatem pojawienia się w niewielkim, poprzemysłowym mieście efektownej filii słynnego muzeum było zjawisko, które przeszło do historii jako „efekt Bilbao”.

Dzięki instytucji niegdyś prowincjonalne miasto rozkwitło i stało się tętniącym życiem kulturalnym ośrodkiem i jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych na mapie Hiszpanii. Obecnie co roku Bilbao odwiedza grubo ponad milion turystów.

Na fali niezwykłego sukcesu Bilbao zarząd muzeum, który składał się z przedstawicieli rządu Kraju Basków, władz lokalnych i Fundacji Solomona R. Guggenheima, zaczął zastanawiać się nad budową satelickiej filii słynnego muzeum. Miała znajdować się niedaleko Bilbao.