Aktualizacja: 08.01.2026 14:41 Publikacja: 08.01.2026 05:00
Grybova Hata to tradycyjna ukraińska restauracja, serwująca potrawy kuchni regionu Karpat.
Foto: Andriy Bezuglov
Grybova Hata to nazwa restauracji w ukraińskich Karpatach. W 2025 roku miejsce to zyskało nowy wystrój, który nie tylko nawiązuje do świata grzybów, ale również wykorzystuje je jako element aranżacji wnętrz. Projekt architektów z kijowskiego biura YOD Group został doceniony przez redakcję branżowego serwisu Dezeen.
W ramach podsumowań roku redakcja cenionego serwisu poświęconego architekturze i designowi Dezeen wyłoniła dziesięć najlepiej zaprojektowanych nowych restauracji. Na liście znalazł się przykuwający uwagę projekt wnętrz nowej przestrzeni w restauracji Grybova Hata niedaleko miejscowości Bukowel, znanego kurortu narciarskiego w ukraińskich Karpatach.
Architekci z kijowskiego biura YOD Group znaleźli się w doborowym gronie. Na liście przygotowanej przez Dezeen znalazły się bowiem projekty cenionych biur architektonicznych z całego świata, w tym projekt wnętrz restauracji w Szanghaju, której autorem jest znany hongkoński reżyser Wong Kar-Wai, autor tak cenionych filmów jak „Spragnieni miłości” czy „Chungking Express”.
Czytaj więcej
Znamy wyniki międzynarodowego konkursu World Culinary Awards 2025. Tytułu najlepszych restauracji...
Grybova Hata („ukr. Grzybowa Chata”) to tradycyjna ukraińska restauracja, serwująca potrawy kuchni regionu Karpat. Nie ma zaskoczenia, że – zgodnie z nazwą lokalu – grzyby często pojawiają się w daniach przygotowywanych przez szefa kuchni tego lokalu.
Foto: Andriy Bezuglov
Grzyby, pod rozmaitymi postaciami oraz w różnym stadium rozwoju, stanowią motyw przewodni aranżacji lokalu. Dają temu wyraz nie tylko organiczne, opływowe formy ścian i mebli, ale również wykorzystanie naturalnej grzybni w aranżacji wnętrz.
Foto: Andriy Bezuglov
Jednym z najciekawszych rozwiązań było „wyhodowanie” zasłon, które zdobią restaurację. Na włóknach kokosowych i konopnych zaszczepiono zarodniki grzybów, dzięki temu wyrosła na nich grzybnia. Z tego powodu każda z zasłon jest wyjątkowa i niepowtarzalna.
Foto: Andriy Bezuglov
Częścią aranżacji wnętrza są też pełnowymiarowe naturalne grzyby – w tym wypadku gatunek Chaga, znany też jako błyskoporek podkorowy, który w naturze porasta pnie brzóz. Efektowne gromady tych grzybów umieszczono zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzu restauracji.
Zaokrąglone ściany restauracji pokrywa tynk o nieregularnej teksturze, z kolei podłogę i część mebli wykonano z trawertynu – rodzaju naturalnego kamienia. Wystrój restauracji, który pełnymi garściami czerpie inspiracje ze świata grzybów, podkreśla naturalna kolorystyka wnętrz, utrzymana w odcieniach złamanej bieli, beżów i brązów.
Foto: Andriy Bezuglov
Przestrzeń restauracji wypełniają trzy „wyspy”, z których każdą poświęcono jednemu z trzech elementów lokalnej kuchni. Pierwszą ozdabiają sery w kształcie koni, które w Ukrainie tradycyjnie wręcza się jako prezent.
Foto: Andriy Bezuglov
Wyspę „mięsną” charakteryzują suszone świńskie nogi. Wyspa „alkoholowa” prezentuje z kolei regionalne destylaty na bazie lokalnych ziół w przeźroczystych butelkach.
Ciekawym elementem aranżacji łazienki są dwie lampy, w które wbudowano krany. Lampy wykonano z plastiku z recyklingu i uformowano tak, aby przypominały włókna grzybni.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Organizatorzy prestiżowego konkursu A’Design opublikowali tegoroczny ranking liderów świata designu. Polska zajm...
Kolorem roku zdaniem firmy Pantone, firmy tworzącej standardy kolorystyczne dla wielu branż, został kolor... bia...
Nowa kolekcja świec marki Iconesse, „Canvas to Candle”, opowiada historie najsłynniejszych dzieł sztuki.
W warszawskiej siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego otwarta została przekrojowa wystawa „Oskar Zięta. Ko...
Brytyjska marka Habitat była niegdyś ważnym graczem w segmencie stylowych, a zarazem przystępnych cenowo mebli,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas