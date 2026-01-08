Grybova Hata to nazwa restauracji w ukraińskich Karpatach. W 2025 roku miejsce to zyskało nowy wystrój, który nie tylko nawiązuje do świata grzybów, ale również wykorzystuje je jako element aranżacji wnętrz. Projekt architektów z kijowskiego biura YOD Group został doceniony przez redakcję branżowego serwisu Dezeen.

Najlepiej zaprojektowane restauracje na świecie. Ukraina z wyróżnieniem

W ramach podsumowań roku redakcja cenionego serwisu poświęconego architekturze i designowi Dezeen wyłoniła dziesięć najlepiej zaprojektowanych nowych restauracji. Na liście znalazł się przykuwający uwagę projekt wnętrz nowej przestrzeni w restauracji Grybova Hata niedaleko miejscowości Bukowel, znanego kurortu narciarskiego w ukraińskich Karpatach.

Architekci z kijowskiego biura YOD Group znaleźli się w doborowym gronie. Na liście przygotowanej przez Dezeen znalazły się bowiem projekty cenionych biur architektonicznych z całego świata, w tym projekt wnętrz restauracji w Szanghaju, której autorem jest znany hongkoński reżyser Wong Kar-Wai, autor tak cenionych filmów jak „Spragnieni miłości” czy „Chungking Express”.

Grybova Hata („ukr. Grzybowa Chata”) to tradycyjna ukraińska restauracja, serwująca potrawy kuchni regionu Karpat. Nie ma zaskoczenia, że – zgodnie z nazwą lokalu – grzyby często pojawiają się w daniach przygotowywanych przez szefa kuchni tego lokalu.