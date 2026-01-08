Reklama

Restauracja w Ukrainie wśród najpiękniejszych na świecie. To królestwo grzybów

Projekt wnętrz restauracji Grybova Hata w ukraińskim kurorcie narciarskim Bukowel czerpie inspiracje ze świata grzybów. Koncepcja ukraińskich architektów trafiła na listę najlepiej zaprojektowanych nowych restauracji na świecie.

Publikacja: 08.01.2026 05:00

Grybova Hata to tradycyjna ukraińska restauracja, serwująca potrawy kuchni regionu Karpat.

Foto: Andriy Bezuglov

Izabela Popko

Grybova Hata to nazwa restauracji w ukraińskich Karpatach. W 2025 roku miejsce to zyskało nowy wystrój, który nie tylko nawiązuje do świata grzybów, ale również wykorzystuje je jako element aranżacji wnętrz. Projekt architektów z kijowskiego biura YOD Group został doceniony przez redakcję branżowego serwisu Dezeen.

Najlepiej zaprojektowane restauracje na świecie. Ukraina z wyróżnieniem

W ramach podsumowań roku redakcja cenionego serwisu poświęconego architekturze i designowi Dezeen wyłoniła dziesięć najlepiej zaprojektowanych nowych restauracji. Na liście znalazł się przykuwający uwagę projekt wnętrz nowej przestrzeni w restauracji Grybova Hata niedaleko miejscowości Bukowel, znanego kurortu narciarskiego w ukraińskich Karpatach.

Architekci z kijowskiego biura YOD Group znaleźli się w doborowym gronie. Na liście przygotowanej przez Dezeen znalazły się bowiem projekty cenionych biur architektonicznych z całego świata, w tym projekt wnętrz restauracji w Szanghaju, której autorem jest znany hongkoński reżyser Wong Kar-Wai, autor tak cenionych filmów jak „Spragnieni miłości” czy „Chungking Express”.

Grybova Hata („ukr. Grzybowa Chata”) to tradycyjna ukraińska restauracja, serwująca potrawy kuchni regionu Karpat. Nie ma zaskoczenia, że – zgodnie z nazwą lokalu – grzyby często pojawiają się w daniach przygotowywanych przez szefa kuchni tego lokalu.

Foto: Andriy Bezuglov

Grzyby, pod rozmaitymi postaciami oraz w różnym stadium rozwoju, stanowią motyw przewodni aranżacji lokalu. Dają temu wyraz nie tylko organiczne, opływowe formy ścian i mebli, ale również wykorzystanie naturalnej grzybni w aranżacji wnętrz.

Foto: Andriy Bezuglov

Grybova Hata: Restauracja w ukraińskich Karpatach z nagrodą za design

Jednym z najciekawszych rozwiązań było „wyhodowanie” zasłon, które zdobią restaurację. Na włóknach kokosowych i konopnych zaszczepiono zarodniki grzybów, dzięki temu wyrosła na nich grzybnia. Z tego powodu każda z zasłon jest wyjątkowa i niepowtarzalna.

Foto: Andriy Bezuglov

Częścią aranżacji wnętrza są też pełnowymiarowe naturalne grzyby – w tym wypadku gatunek Chaga, znany też jako błyskoporek podkorowy, który w naturze porasta pnie brzóz. Efektowne gromady tych grzybów umieszczono zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzu restauracji.

Zaokrąglone ściany restauracji pokrywa tynk o nieregularnej teksturze, z kolei podłogę i część mebli wykonano z trawertynu – rodzaju naturalnego kamienia. Wystrój restauracji, który pełnymi garściami czerpie inspiracje ze świata grzybów, podkreśla naturalna kolorystyka wnętrz, utrzymana w odcieniach złamanej bieli, beżów i brązów.

Foto: Andriy Bezuglov

Przestrzeń restauracji wypełniają trzy „wyspy”, z których każdą poświęcono jednemu z trzech elementów lokalnej kuchni. Pierwszą ozdabiają sery w kształcie koni, które w Ukrainie tradycyjnie wręcza się jako prezent.

Foto: Andriy Bezuglov

Wyspę „mięsną” charakteryzują suszone świńskie nogi. Wyspa „alkoholowa” prezentuje z kolei regionalne destylaty na bazie lokalnych ziół w przeźroczystych butelkach.

Ciekawym elementem aranżacji łazienki są dwie lampy, w które wbudowano krany. Lampy wykonano z plastiku z recyklingu i uformowano tak, aby przypominały włókna grzybni.

Advertisement
