Paweł Światczyński: RestaurantWeek nie jest w pełni naszym autorskim pomysłem. Na świecie istnieje sporo wydarzeń tego typu, działają na różnych zasadach. Nasz festiwal jest zdecydowanie najnowocześniejszy, największy i najpopularniejszy z nich. Po pandemii wiele projektów tego typu, nawet dobrze niegdyś prosperujących, upadło. Z jednej strony otwiera to nam furtkę do wejścia na te rynki. Z drugiej strony – pokazuje, jak dużym osiągnięciem było to, że nasza firma przetrwała pandemię, zwłaszcza, że mieliśmy postanowienie, żeby nikogo nie zwalniać. Pierwszy lockdown przetrwaliśmy całym zespołem, w drugim niestety musieliśmy zwolnić 10 procent pracowników. Warto jednak dodać, że część z tych osób wróciła i pracuje z nami do dzisiaj.

MŻ: Na wielu rynkach tego typu festiwale to inicjatywy sezonowe. My przyjęliśmy model pracy całorocznej. Łatwo zamrozić sezonową inicjatywę, a potem wrócić do niej po kilku latach – albo nie. Trudniej zawiesić działanie sprawnie funkcjonującej firmy. W 2020 roku byliśmy młodym festiwalem. Mieliśmy ambitne plany w Polsce i zagranicą, nie chcieliśmy z tego rezygnować.

PŚ: To, że firma istnieje i się rozwija, to nie tylko nasza zasługa, ale sukces całego zespołu. Do dzisiaj są z nami osoby, które zaczęły pracę 10 lat temu. Jesteśmy nie tylko firmą, ale też strukturą społeczną, zbudowaliśmy relacje z naszymi pracownikami. Stawiamy na relacyjność, więc trudno byłoby wyobrazić sobie scenariusz, w którym wypowiadamy umowy zatrudnionym. To jedna z myśli, które motywowały nas do tego, żeby przetrwać pandemię.

I ja, i Maciek, za dużo poświęciliśmy, żeby odpuścić. Nie mam na myśli jedynie pracy po godzinach. Rzuciłem studia w , żeby zaangażować się w projekt RestaurantWeek, Maciek zrezygnował z różnych projektów restauracyjnych.

Dlaczego restauratorzy uwierzyli w wasz pomysł? Mogli powiedzieć: zróbcie najpierw pierwszą edycję, pogadamy przy drugiej.

MŻ: Jeden tak powiedział.