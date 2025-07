Wasza pracownia Interplay Architects jest młoda stażem. Jak opisalibyście jej styl?

Niektórzy architekci mają bardzo silny styl formalny – wystarczy rzut oka na budynek i od razu widać, kto jest jego autorem. Są też architekci, którzy zawsze biorą pod uwagę kontekst i sięgają po bardzo różnorodne materiały. Chcielibyśmy podążać tą drugą drogą. Architektura stała się niezwykle złożoną dziedziną. Zależy nam, by uniknąć wrażenia, że architekt to omnibus, który wymyśli i zaprojektuje wszystko, od budynku po oświetlenie. My stawiamy na współpracę z najlepszymi specjalistami. Uważamy, że praca zespołowa może dać lepszy efekt niż solowy popis. To prawda – jesteśmy młodym biurem, a pawilon polski był naszym pierwszym budynkiem publicznym, ale mamy nadzieję na kolejne międzynarodowe projekty w przyszłości. Jestem Polką, mój partner jest z Hiszpanii, mieszkamy we Francji i nie zamykamy się na żadne pomysły.

Doświadczenie zawodowe zbierała pani za granicą. Co dał pani wyjazd?

Kiedy pojawiła się idea wyjazdu na Erasmusa, mój tata naciskał: jedź, ucz się, zdobywaj wiedzę i rozwijaj się jako architektka. Jestem mu za to ogromnie wdzięczna. Jestem też świadoma tego, co dało nam członkostwo w Unii Europejskiej. Reprezentuję pokolenie architektów, dla którego granice nie istnieją i mam przekonanie, że to przyniesie dobrą zmianę. To jeden z pozytywnych aspektów globalizacji. Są też jednak zagrożenia: musimy uważać, byśmy nie stracili tożsamości, bo architektura musi pozostać powiązana z kontekstem. Za to krytykowany był ruch modernistyczny, bo nagle na całym świecie zaczęły wyrastać białe sześciany i prostopadłościany. Musimy uczyć się od innych, ale nie możemy zapomnieć, że architektura powinna być dopasowana do miejsca, w którym powstaje.

Kilka lat spędziliście w pracowni Kengo Kumy, jednego z najważniejszych współczesnych architektów. Co wyróżnia jego architekturę?

Przede wszystkim dbałość o detal oraz to, że proces projektowania nie jest w jego przypadku jednoznacznie liniowy. U Kengo Kumy nie pracuje się „od ogółu do szczegółu”, detal pojawia się na bardzo wstępnym etapie prac, podczas gdy wiele pracowni zaczyna od bryły i dopiero potem zajmuje się szczegółami.

Jak doświadczenie zdobyte w pracowni Kengo Kumy przydało się przy projektowaniu pawilonu polskiego na Expo?

Bez tego nasz pawilon wyglądałby zupełnie inaczej. Wykorzystaliśmy całą wiedzę, którą tam zdobyliśmy, a także wyczucie estetyki japońskiej, bo Kengo Kuma często odwołuje się do tradycji, chętnie sięga też po tradycyjne techniki i potrafi się nimi bawić. W jego pracowni duży nacisk kładzie się też na wykorzystanie drewna. To materiał, z którym pracowaliśmy praktycznie w każdym projekcie i z pewnością będziemy do niego wracać w przyszłości.