Gdzie biznesowo będzie Yestersen, gdy spotkamy się ponownie za 5 lat?

Karol Misztal: Chcemy możliwie szybko otworzyć showroom. Nie jeden, planujemy tego typu przestrzenie w kilku miastach w Polsce, ale pierwszy powstanie w Warszawie, jeszcze w tym roku. A zatem być może za pięć lat spotkamy się w showroomie w Poznaniu, Gdańsku – albo w butiku Yestersena w Paryżu? Chciałbym też, żeby Yestersen w perspektywie najbliższych lat miał produkty marki własnej. Dysponujemy ogromną przewagą względem tych, którzy tylko produkują design – stoimy na pierwszej linii, rozmawiamy z klientami, słyszymy i widzimy, na punkcie czego szaleją, czego potrzebują. Chcemy też być marką, która oferuje design tworzony w uczciwy sposób. Na rynku pojawiają się np. skandynawskie regały zrobione z drewna mangowców, ale mangowce nie rosną przecież nad fiordami. Nie zamierzamy grać w taką grę. Chcemy uczciwie wytwarzać produkty i mamy kilka pomysłów, które można realizować już teraz. Chcielibyśmy też demokratyzować dobry design. Nie interesuje nas bycie kolejną marką luksusową, która proponuje krzesła za 4000 zł. Chcemy oferować ciekawe, dobrze zaprojektowane przedmioty w dobrych cenach.

Maciej Cypryk: Cel na najbliższe lata jest jasny – 100 milionów zł obrotu, choć jak wspomniałem, nie optymalizujemy się pod obrót. Karol mówił o marce własnej. Ja patrzę na to bardziej operacyjnie. Chciałbym, żebyśmy byli w stanie rozwiązywać problemy projektantów, mogli powiedzieć im: „Wy projektujecie, my zajmiemy się resztą”. To, czy będzie się to odbywać pod ich marką własną, w ramach współpracy, czy będą to produkty stworzone dla Yestersena, to kwestia drugorzędna.

Chciałbym też, żeby przynajmniej połowa biznesu Yestersena pochodziła spoza Polski. Myślę, że mogłoby to być nawet ponad 90 procent. Niemcy to dla designu rynek 10-20 razy większy od polskiego. Tam, nawet jako mały gracz, będziemy mieć biznes większy niż tutaj. Zależy mi też na tym, żebyśmy mieli sieć sprzedaży w całej Europie, zarówno bezpośrednio, jako Yestersen, jak i poprzez partnerów handlowych. No i za pięć lat na pewno będziemy mówić o Yestersenie jako rentownym projekcie.