Agnieszka Servaas: Chcemy pokazać, jak można się zainspirować modą cyrkularną

Prawda jest jednak taka, że wszyscy musimy się ubrać, więc każdy z nas, czy tego chce, czy nie, staje się konsumentem mody. Myśląc o skali tego zjawiska, mając wiedzę i 25-letnie doświadczenie, wiem, że mogę zbudować wartość robiąc to, na czym się znam.

Jednym z flagowych projektów fundacji jest konkurs Designers Play Sustain. Co jego uczestnicy dostają od organizatorów – w formie wiedzy, doświadczenia czy mentoringu, który może przydać się im w przyszłości?

Najlepiej na to pytanie odpowiadają sami projektanci. Ale spróbuję to podsumować z naszej strony. Po pierwsze – w trakcie konkursu uczestnicy biorą udział w module edukacyjnym. Otrzymują zaproszenia na warsztaty, podczas których zdobywają konkretną wiedzę i umiejętności. W ubiegłym roku to była wiedza z zakresu budowania modeli biznesowych, zarządzania finansami, wartości intelektualnej, marketingu i komunikacji, a także z technik sprzedaży i negocjacji. Natomiast w tym roku poszerzyliśmy program edukacyjny do ponad 60 godzin, uwzględniając solidny moduł związany z projektowaniem digitalowym i zastosowaniem sztucznej inteligencji. Po drugie – projektanci zyskują dostęp do wiedzy ekspertów skupionych wokół fundacji, a także do zespołu fundacji, który dzieli się swoim doświadczeniem. Po trzecie – dajemy uczestnikom możliwość promocji ich marek w różnych projektach. I czwarta wartość – dostęp do społeczności. Zintegrowaliśmy grupę artystów, którzy chcą działać wspólnie. Są ze sobą w kontakcie, dzielą się pomysłami i wątpliwościami, wspierają się i pracują razem. Wisienką na torcie w tym projekcie jest zaangażowanie biznesu, czego efektem jest stworzenie platformy w ramach której projektanci mogą komercjalizować swoje projekty. W tej chwili działają dwa butiki z modą cyrkularną polskich projektantów – Dreslow, oba w warszawskich centrach handlowych. Naszą ideą nadrzędną jest stworzenie ekosystemu, dzięki któremu w gospodarce nadmiaru będziemy mogli pokazywać konsumentom alternatywę. Nie chcemy krytykować ich za to, że za dużo kupują; wolimy wskazywać inne rozwiązania.

Nie uciekniemy od pojęcia „upcykling”. Jak sprawić, by ta cenna idea mogła stać się skalowalnym modelem biznesowym?

Ten rodzaj działalności ma potencjał, który pozwala stworzyć z niego uniwersalny model działania. W fundacji nazywamy to celem związanym z demokratyzacją mody upcyklingowej, dzięki czemu stanie się ona dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Obecnie upcykling to często efekt pracy rzemieślniczej, przez to kosztownej i drogiej. Jeśli mamy na tej podstawie stworzyć skalowalny model biznesowy, to w kolejnych krokach musimy zająć się kwestiami technologii, konstrukcji odzieży, a także wejść w proces wytwarzania odzieży. To kluczowe wyzwanie, bo obecnie szwalnie nie są przystosowane do wymogów mody upcyklingowej. Wierzymy jednak, że da się to zmienić.