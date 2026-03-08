Jakie potrawy lubią Polacy i jakie restauracje odwiedzają najchętniej? Albo raczej – z jakich najczęściej zamawiają jedzenie na wynos? Najnowszy raport platformy Pyszne.pl pozwala przyjrzeć się preferencjom kulinarnym Polaków oraz trendom, które kształtują polski rynek gastronomiczny.

Raport Pyszne.pl. Co najchętniej zamawiają Polacy?

Zwycięzcą tegorocznej edycji plebiscytu została białostocka Jaga Pizza, która zdobyła tytuł Restauracji Roku. Lokal zwyciężył również w kategorii najlepszej restauracji w województwie podlaskim, co oznacza, że jako jedyny w tej edycji sięgnął po dwie statuetki.

Choć nazwa wskazuje na włoskie inspiracje, menu lokalu jest znacznie szersze. Oprócz pizzy dużą popularnością wśród użytkowników platformy cieszą się m.in. pad thai, hamburgery czy makarony. To właśnie różnorodność oferty i jakość dań sprawiły, że restauracja z Białegostoku po raz kolejny znalazła się w czołówce plebiscytu.

Na Mazowszu w tym roku triumfują dwa lokale reprezentujące różne kulinarne tradycje. Tytuł najlepszej restauracji w Warszawie zdobyła restauracja Pita Bros, specjalizująca się w kuchni inspirowanej greckim street foodem. Jak podkreśla właściciel lokalu, kluczem do sukcesu jest autentyczność – około 80 proc. składników sprowadzanych jest bezpośrednio z Grecji, co pozwala odtworzyć smak prawdziwej pity gyros.