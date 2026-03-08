Już nie tylko burgery czy pizza – Polacy coraz częściej zamawiają też potrawy kuchni Dalekiego i Bliskiego Wschodu.
Jakie potrawy lubią Polacy i jakie restauracje odwiedzają najchętniej? Albo raczej – z jakich najczęściej zamawiają jedzenie na wynos? Najnowszy raport platformy Pyszne.pl pozwala przyjrzeć się preferencjom kulinarnym Polaków oraz trendom, które kształtują polski rynek gastronomiczny.
Zwycięzcą tegorocznej edycji plebiscytu została białostocka Jaga Pizza, która zdobyła tytuł Restauracji Roku. Lokal zwyciężył również w kategorii najlepszej restauracji w województwie podlaskim, co oznacza, że jako jedyny w tej edycji sięgnął po dwie statuetki.
Choć nazwa wskazuje na włoskie inspiracje, menu lokalu jest znacznie szersze. Oprócz pizzy dużą popularnością wśród użytkowników platformy cieszą się m.in. pad thai, hamburgery czy makarony. To właśnie różnorodność oferty i jakość dań sprawiły, że restauracja z Białegostoku po raz kolejny znalazła się w czołówce plebiscytu.
Na Mazowszu w tym roku triumfują dwa lokale reprezentujące różne kulinarne tradycje. Tytuł najlepszej restauracji w Warszawie zdobyła restauracja Pita Bros, specjalizująca się w kuchni inspirowanej greckim street foodem. Jak podkreśla właściciel lokalu, kluczem do sukcesu jest autentyczność – około 80 proc. składników sprowadzanych jest bezpośrednio z Grecji, co pozwala odtworzyć smak prawdziwej pity gyros.
Z kolei najlepszą restauracją w województwie mazowieckim został Kebab Grand Jabłonna, potwierdzając ogromną popularność kuchni bliskowschodniej wśród osób zamawiających jedzenie z dostawą.
Plebiscyt pokazuje też rosnącą popularność kuchni azjatyckiej wśród polskich klientów. W tegorocznej edycji wyróżniono aż osiem restauracji serwujących dania inspirowane smakami Japonii, Korei czy Tajlandii. W ogólnopolskiej kategorii „Azjatyckie Smaki” zwyciężyła restauracja Woosabi Włodkowica z Wrocławia.
Wśród nagrodzonych znalazły się także m.in. Chickiyo z Katowic, Tajka z Gorzowa Wielkopolskiego czy Azjabowl z Olsztyna. Popularność azjatyckich smaków potwierdzają również sushi bary – wśród laureatów znalazły się m.in. Kwiat Peoni & Fusion Sushi z Poznania i łódzkie Sushi w dłoń.
Nie słabnie popularność klasycznego street foodu. Tytuł Najpyszniejszego Kebaba w Polsce zdobył Kebab Mangal Doner x Lukas Podolski z Zabrza – koncept gastronomiczny stworzony przez gwiazdę Górnika Zabrz Lukasa Podolskiego (a wcześniej FC Koeln i reprezentacji Niemiec), który w krótkim czasie zdobył dużą popularność wśród klientów.
Z kolei w kategorii włoskiej triumfowała restauracja Boskie Ciao pizza-birra-vino ze Szczecina, a wśród regionalnych zwycięzców znalazło się wiele pizzerii – m.in. Grande Pizza & Pasta z Torunia, Pizzeria Gondola z Rzeszowa oraz Sztos Pizza z Mogilan.
Po raz pierwszy w historii plebiscytu Pyszne.pl przyznano nagrodę w kategorii Śniadanie Mistrzów, a to ze względu na rosnącą popularność porannych zamówień. Zwycięska okazała się katowicka restauracja Aioli inspired by Katowice.
