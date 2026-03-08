Reklama

Słynny „wieżowiec-widmo” ożyje. Stoi opuszczony od ponad dekady

Zyskał miano najsłynniejszego opuszczonego wieżowca na świecie. Ma prawie 600 metrów biurowiec i od 11 lat stoi niedokończony w chińskim mieście Tianjin. Drapacz chmur, który padł ofiarą gorączki inwestycyjnej na chińskim rynku nieruchomości, zostanie jednak dokończony – zapadła decyzja w tej sprawie.

Aktualizacja: 08.03.2026 10:23 Publikacja: 06.03.2026 14:14

Prace na budowie budynku Goldin Finance przerwane zostały w 20215 roku.

Foto: CFOTO / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Izabela Popko

Górujący nad chińskim miastem Tianjin, prawie 600-metrowy wieżowiec o nazwie Goldin Finance 117 to najwyższy opuszczony i niedokończony budynek na świecie. 10 lat temu prace na budowie biurowca przerwano po uzyskaniu przez konstrukcję docelowej wysokości. W takiej formie – niedokończony i niszczejący – chiński drapacz chmur stał w środku miasta. To jedna z najbardziej znanych „ofiar” chińskiego boomu na rynku nieruchomości.

„Wieżowiec–widmo” w Chinach. Prace przerwano 11 lat temu

Wieżowiec znany jako Goldin Finance 117 w chińskim Tianjinie miał być magnesem dla inwestorów. Budynek mierzy 597 metrów wysokości i ma 128 kondygnacji – ale od wstrzymania prac budowlanych w 2015 roku nikt się nim nie zajmuje.

Niedokończony wieżowiec szpeci okolicę, strasząc oknami bez szyb, surowymi ścianami z betonu i odsłoniętym szkieletem budynku. Opuszczony gigant figuruje w Księdze Rekordów Guinnesa jako najwyższy opuszczony budynek na świecie.

Obiekt miał mieścić biura i pięciogwiazdkowy hotel. Na jego szczycie miało znaleźć się atrium w kształcie diamentu z basenem i platformą widokową. Wieżowiec był częścią większego planu urbanistycznego w tej części Tianjinu, który zakładał również budowę osiedla willowego, budynków komercyjnych i rozrywkowych, biur i obiektów rekreacyjnych.

Budowa Goldin Finance 117 ruszyła w sierpniu 2008 roku. Za realizację wieżowca odpowiadała brytyjska firma budowlana Arup. Docelową wysokość wieżowca osiągnięto we wrześniu 2015 roku, przed ekipą budowlaną było jednak jeszcze wiele pracy.

Foto: STRINGER / ANADOLU AGENCY / ANADOLU VIA AFP

Trzy miesiące później, czyli w grudniu 2015 roku, prace budowlane wstrzymano i od tamtej pory nikt ich nie wznowił. Na podstawie informacji w chińskich mediach, które cytuje CNN, biuro architektoniczne P&T Group z Hong Kongu i kontrolowana przez chińskie władze firma deweloperska BGI Engineering Consultants otrzymały pozwolenie na dokończenie budowy wieżowca.

Na razie nie wiadomo, czy budowa zakończy się zgodnie z pierwotnymi planami architektonicznymi. Pewne jest jednak, że zmieni się nazwa wieżowca i nie będzie już brzmiała Goldin Finance 117.

Goldin Finance 117 w Chinach: Wieżowiec zostanie dokończony

Budowę Goldin Finance 117 wstrzymano z powodu problemów finansowych, jakie napotkała odpowiedzialna za nią firma deweloperska Goldin Properties z Hongkongu. Problemy te były pokłosiem krachu na chińskiej giełdzie z 12 czerwca 2015 roku. Firma, której założyciel, Pan Sutong, był niegdyś jednym z najbogatszych ludzi w Hong Kongu, przeszła w stan likwidacji.

Foto: CFOTO / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Ewentualne wznowienie budowy wieżowca przyblokowała decyzja chińskiego rządu z kwietnia 2020 roku, która zakazała wznoszenia budynków wyższych niż 500 metrów. Wiele wieżowców w Chinach podzieliło wtedy los Goldin Finance 117.

Od pewnego czasu jednak chiński rząd zaczyna na nowo wspierać deweloperów, uruchamiając nowe budowy i wznawiając te wstrzymane. Przed kilkoma dniami ogłoszono wznowienie budowy 468-metrowego Chengdu Greenland Tower w mieście Chengdu, którą wstrzymano w 2023 roku.

Zdaniem ekspertów wydanie pozwoleń na wznowienie budów obydwu gigantów to sygnał ze strony chińskiego rządu w kierunku lokalnych włodarzy, aby wspomagali finansowo deweloperów w tych przedsięwzięciach w celu „rozruszania” znajdującej się w stagnacji branży nieruchomości w tym kraju. Niektórzy jednak wątpią w rentowność tych projektów.

Źródło: rp.pl

