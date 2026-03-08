Prace na budowie budynku Goldin Finance przerwane zostały w 20215 roku.
Górujący nad chińskim miastem Tianjin, prawie 600-metrowy wieżowiec o nazwie Goldin Finance 117 to najwyższy opuszczony i niedokończony budynek na świecie. 10 lat temu prace na budowie biurowca przerwano po uzyskaniu przez konstrukcję docelowej wysokości. W takiej formie – niedokończony i niszczejący – chiński drapacz chmur stał w środku miasta. To jedna z najbardziej znanych „ofiar” chińskiego boomu na rynku nieruchomości.
Wieżowiec znany jako Goldin Finance 117 w chińskim Tianjinie miał być magnesem dla inwestorów. Budynek mierzy 597 metrów wysokości i ma 128 kondygnacji – ale od wstrzymania prac budowlanych w 2015 roku nikt się nim nie zajmuje.
Niedokończony wieżowiec szpeci okolicę, strasząc oknami bez szyb, surowymi ścianami z betonu i odsłoniętym szkieletem budynku. Opuszczony gigant figuruje w Księdze Rekordów Guinnesa jako najwyższy opuszczony budynek na świecie.
Obiekt miał mieścić biura i pięciogwiazdkowy hotel. Na jego szczycie miało znaleźć się atrium w kształcie diamentu z basenem i platformą widokową. Wieżowiec był częścią większego planu urbanistycznego w tej części Tianjinu, który zakładał również budowę osiedla willowego, budynków komercyjnych i rozrywkowych, biur i obiektów rekreacyjnych.
Budowa Goldin Finance 117 ruszyła w sierpniu 2008 roku. Za realizację wieżowca odpowiadała brytyjska firma budowlana Arup. Docelową wysokość wieżowca osiągnięto we wrześniu 2015 roku, przed ekipą budowlaną było jednak jeszcze wiele pracy.
Trzy miesiące później, czyli w grudniu 2015 roku, prace budowlane wstrzymano i od tamtej pory nikt ich nie wznowił. Na podstawie informacji w chińskich mediach, które cytuje CNN, biuro architektoniczne P&T Group z Hong Kongu i kontrolowana przez chińskie władze firma deweloperska BGI Engineering Consultants otrzymały pozwolenie na dokończenie budowy wieżowca.
Na razie nie wiadomo, czy budowa zakończy się zgodnie z pierwotnymi planami architektonicznymi. Pewne jest jednak, że zmieni się nazwa wieżowca i nie będzie już brzmiała Goldin Finance 117.
Budowę Goldin Finance 117 wstrzymano z powodu problemów finansowych, jakie napotkała odpowiedzialna za nią firma deweloperska Goldin Properties z Hongkongu. Problemy te były pokłosiem krachu na chińskiej giełdzie z 12 czerwca 2015 roku. Firma, której założyciel, Pan Sutong, był niegdyś jednym z najbogatszych ludzi w Hong Kongu, przeszła w stan likwidacji.
Ewentualne wznowienie budowy wieżowca przyblokowała decyzja chińskiego rządu z kwietnia 2020 roku, która zakazała wznoszenia budynków wyższych niż 500 metrów. Wiele wieżowców w Chinach podzieliło wtedy los Goldin Finance 117.
Od pewnego czasu jednak chiński rząd zaczyna na nowo wspierać deweloperów, uruchamiając nowe budowy i wznawiając te wstrzymane. Przed kilkoma dniami ogłoszono wznowienie budowy 468-metrowego Chengdu Greenland Tower w mieście Chengdu, którą wstrzymano w 2023 roku.
Zdaniem ekspertów wydanie pozwoleń na wznowienie budów obydwu gigantów to sygnał ze strony chińskiego rządu w kierunku lokalnych włodarzy, aby wspomagali finansowo deweloperów w tych przedsięwzięciach w celu „rozruszania” znajdującej się w stagnacji branży nieruchomości w tym kraju. Niektórzy jednak wątpią w rentowność tych projektów.
