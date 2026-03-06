Barbican Centre to jeden z najbardziej charakterystycznych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych kompleksów w Londynie. To również jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych tego miasta, a także miejsce, w którym wolny czas spędza wielu mieszkańców brytyjskiej stolicy. Niebawem ruszy generalny remont, który ma przywrócić blask imponującemu, ale obecnie nieco podniszczonemu obiektowi.

Londyn: Barbican Centre do remontu. Kosztowny projekt renowacji

Znajdujące się w centrum Londynu Barbican Centre od dekad budzi skrajnie różne opinie. Jedni nazywali go „betonowym piekłem”, kojarzącym się z architekturą radziecką, i postulowali wyburzenie kompleksu.

Inni doceniają jego funkcję jako popularnego miejsca spotkań i ważnego centrum kulturalnego. Entuzjaści powojennej architektury doceniają też wartość architektoniczną kompleksu, który jest jednym z najbardziej unikatowych przykładów europejskiego brutalizmu. Brytyjska królowa Elżbieta II, otwierając Barbican w 1982 roku, określiła ten obiekt jako „jeden z cudów współczesnego świata”.

Na terenie Barbican Centre, które budowano od lat 60. do 80. ubiegłego wieku, funkcjonuje teatr, kino, sale koncertowe, galeria sztuki, biblioteka oraz szkoła muzyczna i teatralna. Oprócz tego są tu kawiarnie, restauracje, oranżeria i ogrody, a także budynki mieszkalne.