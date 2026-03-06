Królowa Elżbieta II, otwierając Barbican Centre w 1982 roku, określiła ten obiekt jako „jeden z cudów współczesnego świata”.
Barbican Centre to jeden z najbardziej charakterystycznych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych kompleksów w Londynie. To również jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych tego miasta, a także miejsce, w którym wolny czas spędza wielu mieszkańców brytyjskiej stolicy. Niebawem ruszy generalny remont, który ma przywrócić blask imponującemu, ale obecnie nieco podniszczonemu obiektowi.
Znajdujące się w centrum Londynu Barbican Centre od dekad budzi skrajnie różne opinie. Jedni nazywali go „betonowym piekłem”, kojarzącym się z architekturą radziecką, i postulowali wyburzenie kompleksu.
Inni doceniają jego funkcję jako popularnego miejsca spotkań i ważnego centrum kulturalnego. Entuzjaści powojennej architektury doceniają też wartość architektoniczną kompleksu, który jest jednym z najbardziej unikatowych przykładów europejskiego brutalizmu. Brytyjska królowa Elżbieta II, otwierając Barbican w 1982 roku, określiła ten obiekt jako „jeden z cudów współczesnego świata”.
Na terenie Barbican Centre, które budowano od lat 60. do 80. ubiegłego wieku, funkcjonuje teatr, kino, sale koncertowe, galeria sztuki, biblioteka oraz szkoła muzyczna i teatralna. Oprócz tego są tu kawiarnie, restauracje, oranżeria i ogrody, a także budynki mieszkalne.
Ostatecznie City of London Corporation, czyli władze londyńskiego City, na terenie którego znajduje się Barbican Centre, zgodziły się na to, by wyłożyć pieniądze na remont kompleksu. Ujawnione plany pokazują, jak zmieni się słynny obiekt po remoncie.
Wizualizacja Barbican Centre po remoncie.
Autorami projektu rewitalizacji Barbican Centre są dwie brytyjskie pracownie architektoniczne, Allies and Morrison i Asif Khan Studio, które wygrały konkurs na modernizację kompleksu jeszcze w 2023 r. Prace będą odbywać się we współpracy z inżynierami z firmy Buro Happold, także z Wielkiej Brytanii.
Remont Barbican Centre pochłonie 231 milionów funtów, czyli w przeliczeniu – ponad miliard złotych. Prace obejmą odbudowę zniszczonych elementów kompleksu w foyerach, na terenie otaczającym sztuczny staw i w ogrodzie botanicznym. Po rewitalizacji ma ulec poprawie także dostępność przestrzeni Barbican dla różnych grup osób odwiedzających kompleks.
Wizualizacja Barbican Centre po remoncie.
Powstaną między innymi nowe schody i winda, które będą prowadzić na tarasy ogrodu botanicznego. Ta ostatnia przestrzeń otrzyma też nowoczesny system klimatyzacji, który ułatwi hodowlę roślin.
Nowa winda zostanie zainstalowana też w głównym foyer Barbican Centre. Dotychczas, aby dostać się stąd do sali koncertowej, teatru i innych obiektów, należało wspiąć się po schodach.
Barbican Centre na co dzień tętni życiem – odbywają się tu koncerty czy przedstawienia teatralne, a na dziedzińcu przez cały dzień przesiadują Londyńczycy oraz turyści – tutejszy plac daje możliwość odpoczynku w pełnym zgiełku mieście.
Głównym celem rewitalizacji Barbican jest przyciągnięcie większego grona zwiedzających, a także miłośników kina, teatru i sztuk performatywnych. W obiektach wchodzących w skład tutejszego centrum kulturalnego ma też odbywać się większa liczba wydarzeń.
Rozpoczęcie modernizacji Barbican Centre planowane jest na 2027 r. W latach 2028 i 2029 ma zamknąć się większość obiektów kulturalnych na terenie kompleksu. Plan zakłada zakończenie prac przed 2032 r. kiedy Barbican będzie obchodził 50. rocznicę swojego otwarcia.
