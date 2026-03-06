To nazwisko elektryzuje miłośników sztuki, więc trudno się spodziewać, by podobnie nie było w Warszawie. W końcu okazja do tego, by obejrzeć dzieło Pierre'a-Auguste'a Renoira nie zdarza się w Polsce zbyt często.

Renoir w Warszawie. Wystawa „Sztuka dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie”

Centralnym punktem wystawy w warszawskiej siedzibie firmy Desa Unicum jest praca Pierre'a-Auguste'a Renoira – „Pejzaż z rzeką”, dzieło, które stało się punktem wyjścia do opowieści o rewolucji w europejskiej sztuce przełomu XIX i XX wieku.

„Pejzaż z rzeką” Renoira to kwintesencja impresjonizmu – kierunku, który zrewolucjonizował malarstwo, odrzucając akademickie kanony na rzecz ulotnych wrażeń i gry światła. Renoir, jeden z czołowych impresjonistów, malował ten obraz w plenerze, używając palety zieleni i żółci.

„Pejzaż z rzeką” to kameralne dzieło, ale oddaje ducha epoki: bunt przeciwko tradycji w sztuce, fascynację chwilą i nowoczesne podejście do koloru. Wystawa buduje całą narrację wokół tego obrazu, pokazując, jak impresjonizm – początkowo wyśmiewany za swoją rzekomą ułomność – stał się jednym z najważniejszych nurtów w historii sztuki.