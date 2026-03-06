Pierre-Auguste Renoir „Pejzaż z rzeką”, 1910 r. będzie najważniejszym elementem wystawy „Sztuka dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie”.
To nazwisko elektryzuje miłośników sztuki, więc trudno się spodziewać, by podobnie nie było w Warszawie. W końcu okazja do tego, by obejrzeć dzieło Pierre'a-Auguste'a Renoira nie zdarza się w Polsce zbyt często.
Centralnym punktem wystawy w warszawskiej siedzibie firmy Desa Unicum jest praca Pierre'a-Auguste'a Renoira – „Pejzaż z rzeką”, dzieło, które stało się punktem wyjścia do opowieści o rewolucji w europejskiej sztuce przełomu XIX i XX wieku.
„Pejzaż z rzeką” Renoira to kwintesencja impresjonizmu – kierunku, który zrewolucjonizował malarstwo, odrzucając akademickie kanony na rzecz ulotnych wrażeń i gry światła. Renoir, jeden z czołowych impresjonistów, malował ten obraz w plenerze, używając palety zieleni i żółci.
„Pejzaż z rzeką” to kameralne dzieło, ale oddaje ducha epoki: bunt przeciwko tradycji w sztuce, fascynację chwilą i nowoczesne podejście do koloru. Wystawa buduje całą narrację wokół tego obrazu, pokazując, jak impresjonizm – początkowo wyśmiewany za swoją rzekomą ułomność – stał się jednym z najważniejszych nurtów w historii sztuki.
Wystawa to także okazja do tego, by przypomnieć sobie, że polscy artyści nie tylko obserwowali europejską awangardę, ale aktywnie ją współtworzyli. Józef Pankiewicz i Władysław Podkowiński, zainspirowani Monetem, przywieźli impresjonizm do Polski, choć pierwotnie ich prace spotkały się z chłodnym przyjęciem. Pankiewicz, podróżując po Europie, łączył impresjonizm z fowizmem i kubizmem – jego „Domy w Madrycie” to świadectwo tych poszukiwań.
Z kolei Henryk Hayden, nazywany „Renoirem kubizmu”, był jednym z najważniejszych przedstawicieli tego kierunku. Jego „Martwa natura z asem trefl” to gra nakładających się płaszczyzn i faktur. Hayden, choć związany z paryską bohemą, cenił spokój i harmonię, o czym świadczą jego późniejsze pejzaże z południa Francji.
Na wystawie obecne są też artystki, których wkład w modernizm był nieoceniony. Olga Boznańska, uznawana za jedną z najwybitniejszych portrecistek epoki, i Mela Muter, związana z École de Paris, reprezentują różne oblicza nowoczesnego portretu. Obok nich pojawiają się dzieła Alicji Hohermann i Stefanii Ordyńskiej.
Wystawa „Sztuka dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie” prezentuje ponad 60 prac, w tym rzadko pokazywane dzieła, jak „Dama z koralami” Ludomira Ślendzińskiego – przedstawiciela nowego klasycyzmu, poszukującego uniwersalnego piękna. Ekspozycja potrwa od 6 do 19 marca, prace można oglądać w warszawskiej siedzibie firmy Desa Unicum.
