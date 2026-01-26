Odcięcie się od mediów społecznościowych i ogólnie – nowych technologii – urosło do rangi nowego luksusu. Świadczy o tym raport szwedzkiej firmy Altiant, zajmującej się badaniami rynku dóbr luksusowych. Okazuje się, że na „cyfrowy odwyk” stawia coraz większa grupa osób zamożnych – nie tylko podczas urlopu, ale również na co dzień.

Moda na offline wśród ludzi zamożnych: raport Altiant

Będąc szefem (lub szefową) dużej firmy, trudno rzucić wszystko i wyjechać na beztroskie wakacje, w trakcie których nie będzie się w stałej łączności ze światem. A jednak właśnie na taki krok decyduje się duża grupa najzamożniejszych mieszkańców świata i, co ważniejsze – jeszcze większa grupa mieszkańców Europy.

Z najnowszego raportu firmy Altiant pod tytułem „Global Luxury and Asset Management Monitor” wynika, że stopniowo zmienia się sposób, w jaki bogaci spędzają wolny czas. Na potrzeby raportu przepytano 447 bogatych mieszkańców Europy, Ameryki Północnej i Azji, którzy dysponują co najmniej milionem dolarów wolnych środków. Większość (81 procent) respondentów stanowiły osoby powyżej 40. roku życia.

Jedno z pytań, które badacze zadali ankietowanym, dotyczyło ograniczenia korzystania z internetu na co dzień, poza pracą. Z raportu wynika, że taką zmianę w swoim stylu życia w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało znaczące 23 proc. badanych. Jedynie 17 proc. stwierdziło, że zaczęło spędzać więcej czasu online.