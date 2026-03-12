Na całym świecie jest wiele miast, które oferują ciekawe atrakcje turystyczne, a zarazem są dobrym miejscem do życia. Zdaniem tysięcy mieszkańców i turystów takim właśnie ośrodkiem jest Kraków. Dawna stolica Polski znalazła się w dorocznym rankingu najlepszych miast do zwiedzania i zamieszkania, wyprzedzając między innymi Porto, Madryt czy Paryż.

Gdzie pojechać w 2026 roku? Kraków wysoko w rankingu TimeOut

Kraków znalazł się w gronie 50 miast z całego globu, które koniecznie warto odwiedzić w 2026 roku. Zestawienie przygotowali autorzy popularnego portalu podróżniczego TimeOut we współpracy z australijską firmą Intrepid Travel, specjalizującą się w organizowaniu małych wycieczek grupowych.

Na potrzeby rankingu eksperci przeprowadzili ankiety w gronie ponad 24 tysięcy mieszkańców 150 miast z całego globu. Respondenci wskazali kluczowe ich zdaniem powody, dla których warto odwiedzić dane miasto, a także które sprawiają, że dobrze się w nich mieszka.

Ankiety dotyczyły takich aspektów jak scena gastronomiczna i rozrywkowa, liczba różnego rodzaju sklepów, a także muzeów i parków czy wreszcie usposobienie mieszkańców. Respondenci oceniali też jakość życia w danym mieście, biorąc pod uwagę między innymi jego koszty. Ankiety uzupełniły głosy ponad stu ekspertów współpracujących z TimeOut.