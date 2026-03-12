Kraków wyprzedził w rankingu takie miasta jak Porto, Madryt, Berlin czy Amsterdam.
Na całym świecie jest wiele miast, które oferują ciekawe atrakcje turystyczne, a zarazem są dobrym miejscem do życia. Zdaniem tysięcy mieszkańców i turystów takim właśnie ośrodkiem jest Kraków. Dawna stolica Polski znalazła się w dorocznym rankingu najlepszych miast do zwiedzania i zamieszkania, wyprzedzając między innymi Porto, Madryt czy Paryż.
Kraków znalazł się w gronie 50 miast z całego globu, które koniecznie warto odwiedzić w 2026 roku. Zestawienie przygotowali autorzy popularnego portalu podróżniczego TimeOut we współpracy z australijską firmą Intrepid Travel, specjalizującą się w organizowaniu małych wycieczek grupowych.
Na potrzeby rankingu eksperci przeprowadzili ankiety w gronie ponad 24 tysięcy mieszkańców 150 miast z całego globu. Respondenci wskazali kluczowe ich zdaniem powody, dla których warto odwiedzić dane miasto, a także które sprawiają, że dobrze się w nich mieszka.
Ankiety dotyczyły takich aspektów jak scena gastronomiczna i rozrywkowa, liczba różnego rodzaju sklepów, a także muzeów i parków czy wreszcie usposobienie mieszkańców. Respondenci oceniali też jakość życia w danym mieście, biorąc pod uwagę między innymi jego koszty. Ankiety uzupełniły głosy ponad stu ekspertów współpracujących z TimeOut.
W tegorocznym zestawieniu TimeOut Kraków zajął wysoką, 16. pozycję. Autorzy rankingu opisują dawną stolicę Polski jako miasto „jak z bajki”, w którym bogata historia jest obecna na każdym kroku.
Wśród licznych zabytków, których nie można pominąć, redakcja wymienia kamienice na Rynku Starego Miasta, Wawel, a także Kościół Mariacki. Kraków otrzymał wysokie noty za ofertę kulturalną i gastronomiczną, a także za łatwość poruszania się po mieście.
Oprócz zabytków warte odwiedzenia są klimatyczne kawiarnie, zwłaszcza te na Kazimierzu. Autorzy rankingu zachęcają też do spróbowania zapiekanek ze słynnego Okrąglaka na Placu Nowym, a także do odwiedzenia ponownie otwartego kompleksu Forum Fun & Food nad Wisłą. Dla miłośników fine diningu punktem obowiązkowym jest z kolei Bottiglieria 1881 – jedyna restauracja w Polsce z dwiema gwiazdkami Michelin.
W opisie Krakowa nie zabrakło też ważnych cyklicznych imprez. Pierwsza – Wielka Parada Smoków– odbędzie się już w czerwcu. Na uczestników czeka spektakularne show ze sztucznymi ogniami. Druga dobra okazja do odwiedzenia Krakowa to Jarmark Bożonarodzeniowy, który zwykle zaczyna się już pod koniec listopada i trwa aż do pierwszych dni stycznia.
Na podium tegorocznego rankingu portalu TimeOut znalazły się w tym roku Melbourne, Szanghaj i Edynburg. Oprócz Krakowa do zestawienia dostało się z kolei aż 18 europejskich miast.
Najwyżej spośród miast z Europy, na miejscu trzecim, uplasował się wspomniany Edynburg, który bezpośrednio wyprzedził Londyn – metropolię, która figuruje w czołówce wielu rankingów miast. Na dalszych pozycjach znalazły się kolejno: Zurych (miejsce 11.), Kopenhaga (13.), Porto (17.), Madryt (19.), Walencja (20.), Paryż (22.), Bath (26.), Bilbao (27.), Berlin (28.), Antwerpia (31.), Neapol (33.), Amsterdam (34.), Ateny (40.), Wiedeń (44.), Dublin (45.) i Lizbona (49.).
