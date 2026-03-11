Całkowita prywatność, spokój, luksusowe warunki wakacyjnego wypoczynku i niezakłócony widok na morze – na to wszystko mogą liczyć mieszkańcy hotelu Olen na południowym wybrzeżu greckiej wyspy Siros. Kameralny kompleks hotelowy składa się z kilku luksusowych domów wypoczynkowych, które dosłownie wykuto w nadmorskim klifie.

Hotel Olen na wyspie Siros: apartamenty wykute w skale

W starożytnej Grecji i na wielu innych terenach w obrębie basenu Morza Śródziemnego ludzie przez tysiąclecia mieszkali w domach wykutych w skale. Architekci z ateńskiej pracowni Ateno zaczerpnęli z tej tradycji i zaprojektowali kompleks hotelowy, dyskretnie wkomponowując go w klif na południowym krańcu wyspy Siros, przynależącej do archipelagu Cyklad.

Kompleks o nazwie Olen powstał w odludnej, południowej części wyspy według projektu pracowni Ateno. Na jego tyłach rozciąga się surowy, skalisty krajobraz, z kolei z okien i tarasów można sycić się widokiem na Morze Egejskie.

Architekci z biura Ateno otrzymali zlecenie dotyczące zaprojektowania kompleksu siedmiu samodzielnych apartamentów i pokojów hotelowych. Skala całego przedsięwzięcia była więc stosunkowo duża jak na luksusowy kompleks, mający zapewnić gościom spokój i prywatność.