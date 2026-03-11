Reklama

Hotel ukryty we wnętrzu góry. Luksus po grecku z widokiem na morze

Na greckiej wyspie Siros powstał niezwykły obiekt. Luksusowy ośrodek z daleka pozostaje niemal niewidoczny, bo dyskretnie ukryto go w zboczu góry. To projekt greckiej pracowni Ateno Architecture Studio.

Publikacja: 11.03.2026 14:52

Hotel powstał w południowej części wyspy Siros na greckich Cykladach.

Hotel powstał w południowej części wyspy Siros na greckich Cykladach.

Foto: Yiorgis Yerolymbos

Izabela Popko

Całkowita prywatność, spokój, luksusowe warunki wakacyjnego wypoczynku i niezakłócony widok na morze – na to wszystko mogą liczyć mieszkańcy hotelu Olen na południowym wybrzeżu greckiej wyspy Siros. Kameralny kompleks hotelowy składa się z kilku luksusowych domów wypoczynkowych, które dosłownie wykuto w nadmorskim klifie. 

Hotel Olen na wyspie Siros: apartamenty wykute w skale

W starożytnej Grecji i na wielu innych terenach w obrębie basenu Morza Śródziemnego ludzie przez tysiąclecia mieszkali w domach wykutych w skale. Architekci z ateńskiej pracowni Ateno zaczerpnęli z tej tradycji i zaprojektowali kompleks hotelowy, dyskretnie wkomponowując go w klif na południowym krańcu wyspy Siros, przynależącej do archipelagu Cyklad.

Kompleks o nazwie Olen powstał w odludnej, południowej części wyspy według projektu pracowni Ateno. Na jego tyłach rozciąga się surowy, skalisty krajobraz, z kolei z okien i tarasów można sycić się widokiem na Morze Egejskie.

Czytaj więcej

Modernistyczny budynek wybudowano na zamówienie Eusebiego Güella – tego samego, dla którego Antoni G
Architektura
Nowe odkrycie w Hiszpanii. To dawne schronisko górskie jest dziełem Gaudíego

Architekci z biura Ateno otrzymali zlecenie dotyczące zaprojektowania kompleksu siedmiu samodzielnych apartamentów i pokojów hotelowych. Skala całego przedsięwzięcia była więc stosunkowo duża jak na luksusowy kompleks, mający zapewnić gościom spokój i prywatność.

Reklama
Reklama

Foto: Yiorgis Yerolymbos

Kluczowym wyzwaniem było zbudowanie hotelu z minimalną ingerencją w naturalne ukształtowanie terenu. Dodatkowy problem stanowiła lokalizacja na klifie, który sam w sobie jest trudnym miejscem do budowy komfortowego kompleksu hotelowego. Zadanie nie było więc łatwe.

Foto: Yiorgis Yerolymbos

Odpowiedzią architektów z Ateno na te wyzwania była grupa apartamentów w formie amfiteatru skierowanego w stronę morza, o minimalistycznych fasadach w naturalnym odcieniu ochry. Od zewnątrz całość wygląda jak niemal niewidoczny z daleka kompleks rozległych tarasów wchodzących w głąb zbocza, w którym dyskretnie ukryto apartamenty.

Olen: Minimalistyczne apartamenty na klifie w Grecji

Hotel Olen, którego budowa dobiegła końca w 2025 r., składa się z trzech obiektów o nazwach „Punkt”, „Linia” i „Płaszczyzna”. Architekci rozlokowali je na trzech poziomach i połączyli zygzakowatą ścieżką, która biegnie w takim dystansie, aby idące nią osoby nie zakłócały wypoczynku mieszkańcom poszczególnych apartamentów.

Foto: Yiorgis Yerolymbos

Reklama
Reklama

Trzy jednostki zaplanowano tak, że poziom prywatności, jaki zapewniają mieszkańcom, rośnie wraz ze schodzeniem po zboczu w dół, w stronę morza. Na samej górze znajduje się „Płaszczyzna”, która jest najbardziej otwarta. Znajdują się tu przestrzenie wspólne, do których dostęp mają wszyscy mieszkańcy hotelu, a także samodzielny apartament i trzy niezależne pokoje hotelowe.

Pośrodku znajduje się „Linia”. Na tym poziomie ulokowano dwa większe apartamenty. W razie potrzeby można je połączyć w jedną przestrzeń. Obydwa apartamenty wychodzą na wspólny taras z długim, wąskim basenem typu infinity.

Foto: Yiorgis Yerolymbos

Najbardziej luksusowa, bo zapewniająca największą prywatność rezydencja z bezpośrednim dostępem do morza znajduje się na najniższym poziomie o nazwie „Punkt”. To osobny dom wypoczynkowy, który znajduje się w największym dystansie od reszty kompleksu.

Foto: Yiorgis Yerolymbos

„Punkt” odróżnia od pozostałych jednostek również to, że powstał w całości z materiałów pochodzących z lokalnych źródeł. Architekci zrezygnowali z fasady w kolorze ochry, przez co rezydencja niemal idealnie wtapia się w otoczenie, a jej obecność zdradza jedynie okno i zaokrąglony taras.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Jedną z marek hotelowych kontrolowanych przez H World jest Steigenberger – tu hotel w niemieckim kur
Hotele
„Chiński Marriott” pręży muskuły. Prezes o celach giganta z Państwa Środka
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Jak zorganizować wysyłkę tak, żeby była przewidywalna i gotowa na skalowanie biznesu?
Materiał Promocyjny
Skala sprzedaży rośnie szybciej niż logistyka – typowe wyzwania firm
Pływający hotel zacumowany u wybrzeży Korei Północnej.
Hotele
Symbol luksusu, który trafił do Korei Północnej. Ostatni rejs pływającego hotelu
Hotel Puro Warszawa Stare Miasto otwarto na początku 2025 roku.
Hotele
Najładniejsze nowe hotele na świecie. W czołówce obiekt z Polski
Okna hotelu mieszczącego się w Betlejem wychodzą na mur wybudowany przez Izrael.
Hotele
Hotel „z najgorszym widokiem na świecie” ponownie otwarty. To projekt Banksy'ego
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama