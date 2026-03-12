Reklama

Adidas znalazł sposób na to, jak wydostać się z dołka. Kluczowe są trzy produkty

Trzy lata temu Adidas był w ogromnych tarapatach. Fiasko współpracy z Kanye Westem ciągnęło firmę w dół, a na horyzoncie nie było widać łatwych rozwiązań. Okazuje się jednak, że niemiecki gigant był w stanie podnieść się z kryzysu. Pomógł w tym renesans modeli butów z przeszłości.

Aktualizacja: 12.03.2026 12:13 Publikacja: 11.03.2026 12:10

Bjorn Gulden, prezes Adidasa, wierzy w siłę trendu retro, któremu popularność zawdzięczają takie buty jak Adidas Samba, Gazelle czy Superstar.

Bjorn Gulden, prezes Adidasa, wierzy w siłę trendu retro, któremu popularność zawdzięczają takie buty jak Adidas Samba, Gazelle czy Superstar.

Foto: Alex Kraus/Bloomberg

Izabela Popko

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie decyzje strategiczne umożliwiły firmie Adidas przezwyciężenie trudnej sytuacji?
  • Jakie wyzwania wiązały się z zakończeniem partnerstwa Adidasa z marką Yeezy?
  • Jaki kierunek strategiczny przyjęła firma pod przewodnictwem nowego prezesa Bjorna Guldena?
  • Jak wzrosło zaangażowanie finansowe Adidasa w działania marketingowe?
  • Jak renesans klasycznych modeli obuwia przyczynił się do sukcesu Adidasa?

W 2013 niemiecki koncern rozpoczął współpracę z Kanye Westem. Amerykański raper był wtedy u szczytu sławy, każdy projekt – muzyczny i biznesowy – zamieniał w złoto. Współpraca okazała się niezwykle zyskowna. W ramach marki Yeezy powstawały modele butów pożądane przez klientów i klientki na całym świecie. Kolejne produkty biły rekordy popularności, wydawało się, że ten projekt to dla obu stron maszynka do zarabiania pieniędzy.

W 2022 r. media obiegła informacja o tym, że Adidas zrywa współpracę z Kanye Westem po antysemickich wypowiedziach amerykańskiego rapera. Dla firmy była to decyzja konieczna, ale bardzo ryzykowna. Zerwanie tej współpracy oznaczało, że należy pozbyć się zapasów butów Yeezy, które zalegały w magazynach. Po ekscesach rapera, z dnia na dzień, ten towar stał się niesprzedawalny.

Adidas podjął wówczas decyzję, że pozbędzie się butów Yeezy, co naraziło firmę na ogromne koszty. Dochodził też kryzys wizerunkowy. Skandale wokół Westa pośrednio obciążały także Adidasa.

Adidas zażegnał kryzys. Nowa strategia, rekordowy budżet na marketing

Dzisiaj po tych problemach nie ma właściwie śladu. Firmie udało się ugasić PR-owy pożar, oczyścić wizerunek, skierować uwagę klientów i klientek w inną stronę, a przede wszystkim – znaleźć produkty, które wzbudzą zainteresowanie na całym świecie. Dodajmy – znaleźć je we własnych archiwach, bo mowa o retromodelach, które ponownie stały się niezwykle popularne. 

Adidas zawdzięcza swój sukces przemyślanej strategii pod kierownictwem Norwega Bjorna Guldena, który objął stanowisko prezesa spółki w styczniu 2023 r. Misją Guldena było usunięcie butów Yeezy z magazynów, a także przywrócenie Adidasa do światowej czołówki marek odzieży sportowej i lifestyle’owej.

Aby to osiągnąć, Gulden postanowił przeznaczyć więcej pieniędzy na marketing. Jeszcze w 2022 r. budżet na ten cel wynosił ponad 2,7 miliarda euro. Trzy lata później po raz pierwszy w historii marki środki na marketing osiągnęły rekordowy poziom ponad trzech miliardów euro.

Samba, Superstar, Stan Smith. Adidas stawia na klasyki

W ramach nowej strategii marketingowej nawiązano umowy sponsorskie, powstały nowe produkty, nade wszystko jednak – wskrzeszono klasyczne modele butów Adidas. Chodzi przede wszystkim o modele Samba czy Superstar, ale też Gazelle czy Spezial.

Dwa pierwsze modele, na których skupiły się nowe kampanie, zrobiły światową furorę. Coraz lepsze wyniki sprzedażowe sprawiły, że od 2024 r. Adidas zaczął wychodzić z finansowego dołka.

Buty Adidas Samba na wystawie butiku w Londynie.

Buty Adidas Samba na wystawie butiku w Londynie. n

Foto: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Boom na sneakersy w ostatnim czasie nieco wyhamował: buty sportowe zaczęły ustępować bardziej klasycznym modelom, takim jak mokasyny. Wciąż jednak niesłabnącą popularnością cieszy się wszystko, co vintage, a to stwarza historycznym markom sportowym spore pole do popisu. Jedną z takich marek jest Adidas.

Bjorn Gulden zapowiada, że prowadzona przez niego firma w dalszym ciągu będzie koncentrować się na historycznych modelach Adidasa. Sukces butów Adidas Samba powtórzył w ostatnim czasie model Superstar, który zyskał dużą popularność wśród młodego pokolenia klientów. W najbliższym czasie właśnie Superstar ma pozostać „koniem pociągowym” dla niemieckiego koncernu. 

Niemcy mają już jednak kolejny potencjalny hit – mowa o modelu Stan Smith. Klasyczne tenisówki zadebiutowały w latach 60., nazwano je na cześć czołowego wówczas amerykańskiego tenisisty. Szefostwo Adidasa liczy, że powtórzy on sukces Samby czy Superstarów.

Oprócz butów Bjorn Gulden chce skupić się też na rozwijaniu oferty ubrań. Celem jest stworzenie pełnej gamy produktów i uczynienie z Adidasa marki lifestyle’owej, która ma w swojej ofercie nie tylko typowo sportowe buty czy odzież, ale również bardziej „neutralne” ubrania do noszenia na co dzień.

Źródło: rp.pl

