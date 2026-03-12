Z tego artykułu się dowiesz: Jakie decyzje strategiczne umożliwiły firmie Adidas przezwyciężenie trudnej sytuacji?

Jakie wyzwania wiązały się z zakończeniem partnerstwa Adidasa z marką Yeezy?

Jaki kierunek strategiczny przyjęła firma pod przewodnictwem nowego prezesa Bjorna Guldena?

Jak wzrosło zaangażowanie finansowe Adidasa w działania marketingowe?

Jak renesans klasycznych modeli obuwia przyczynił się do sukcesu Adidasa?

W 2013 niemiecki koncern rozpoczął współpracę z Kanye Westem. Amerykański raper był wtedy u szczytu sławy, każdy projekt – muzyczny i biznesowy – zamieniał w złoto. Współpraca okazała się niezwykle zyskowna. W ramach marki Yeezy powstawały modele butów pożądane przez klientów i klientki na całym świecie. Kolejne produkty biły rekordy popularności, wydawało się, że ten projekt to dla obu stron maszynka do zarabiania pieniędzy.

W 2022 r. media obiegła informacja o tym, że Adidas zrywa współpracę z Kanye Westem po antysemickich wypowiedziach amerykańskiego rapera. Dla firmy była to decyzja konieczna, ale bardzo ryzykowna. Zerwanie tej współpracy oznaczało, że należy pozbyć się zapasów butów Yeezy, które zalegały w magazynach. Po ekscesach rapera, z dnia na dzień, ten towar stał się niesprzedawalny.

Adidas podjął wówczas decyzję, że pozbędzie się butów Yeezy, co naraziło firmę na ogromne koszty. Dochodził też kryzys wizerunkowy. Skandale wokół Westa pośrednio obciążały także Adidasa.

Adidas zażegnał kryzys. Nowa strategia, rekordowy budżet na marketing

Dzisiaj po tych problemach nie ma właściwie śladu. Firmie udało się ugasić PR-owy pożar, oczyścić wizerunek, skierować uwagę klientów i klientek w inną stronę, a przede wszystkim – znaleźć produkty, które wzbudzą zainteresowanie na całym świecie. Dodajmy – znaleźć je we własnych archiwach, bo mowa o retromodelach, które ponownie stały się niezwykle popularne.