Działająca pod pseudonimem NeSpoon Elżbieta Dymna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek street artu. Jej misterne koronkowe murale i inne instalacje zdobią przestrzenie miast na całym świecie. Kolejna praca artystki powstanie w Polsce – w Domotece na warszawskim Targówku.

NeSpoon w Warszawie. Koronkowy mural ozdobi ścianę Domoteki

W najbliższych dniach warszawska Domoteka, pierwszy w Polsce obiekt handlowy dedykowany w całości designowi, przyciągnie nie tylko klientów poszukujących stylowych mebli, ale również fanów street artu. Światowej sławy polska artystka zyskała międzynarodową rozpoznawalność przede wszystkim dzięki swoim wielkoformatowym muralom przedstawiającym koronki.

NeSpoon tworzy właśnie kolejny autorski mural, który znajdzie się w holu Domoteki w Warszawie. Podobnie jak większość prac NeSpoon, forma muralu będzie nawiązywała do tradycyjnej koronki – tym razem tej z Koniakowa. Jak informują twórcy przedsięwzięcia, NeSpoon już rozpoczęła pracę nad muralem – do końca marca 2026 r. można na żywo obserwować postępy jej pracy.