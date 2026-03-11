NeSpoon przy pracy podczas tworzenia muralu w greckim mieście Patras.
Działająca pod pseudonimem NeSpoon Elżbieta Dymna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek street artu. Jej misterne koronkowe murale i inne instalacje zdobią przestrzenie miast na całym świecie. Kolejna praca artystki powstanie w Polsce – w Domotece na warszawskim Targówku.
W najbliższych dniach warszawska Domoteka, pierwszy w Polsce obiekt handlowy dedykowany w całości designowi, przyciągnie nie tylko klientów poszukujących stylowych mebli, ale również fanów street artu. Światowej sławy polska artystka zyskała międzynarodową rozpoznawalność przede wszystkim dzięki swoim wielkoformatowym muralom przedstawiającym koronki.
Czytaj więcej
Europa wzbogaciła się o kolejne muzeum: otwarto Narodowe Muzeum Fotograficzne w Rotterdamie, które przeniosła się do zrewitalizowanego budynku służ...
NeSpoon tworzy właśnie kolejny autorski mural, który znajdzie się w holu Domoteki w Warszawie. Podobnie jak większość prac NeSpoon, forma muralu będzie nawiązywała do tradycyjnej koronki – tym razem tej z Koniakowa. Jak informują twórcy przedsięwzięcia, NeSpoon już rozpoczęła pracę nad muralem – do końca marca 2026 r. można na żywo obserwować postępy jej pracy.
Projekt Nespoon we francuskim mieście Craponne-sur-Arzon.
„Koronka jest dla mnie zapisem harmonii i piękna, który powstaje dzięki pracy pokoleń kobiet i kilkusetletniej tradycji. Przenosząc te wzory do przestrzeni Domoteki, chcę pokazać, że koronka może łączyć misterne rzemiosło z nowoczesnym wzornictwem, a sztuka łączy ludzi niezależnie od miejsca i kultury” – mówi NeSpoon.
Artystyczna kariera NeSpoon zaczęła się w 2009 roku. Oprócz takich tworów sztuki ulicznej jak murale czy graffiti artystka zajmuje się też malarstwem i ceramiką.
Prace NeSpoon znajdują się między innymi w Paryżu, Berlinie, Delhi, Hongkongu oraz w ponad stu innych miastach w 40 krajach na całym świecie. Dzieła artystki można znaleźć zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w muzeach i galeriach sztuki. NeSpoon ma na koncie wystawy między innymi w Muzeum Louvre w Lens, Pawilonie Polskim podczas Expo 2020 w Dubaju i w Parlamencie Europejskim.
Projekt zrealizowany w Calais we Francji.
Fanów street artu i szeroko pojętej sztuki zachwyca lekkość i misterność ażurowych kompozycji NeSpoon. Koronkowe murale na ścianach budynków sprawiają wrażenie, jakby unosiły się w powietrzu.
Mural Nespoon w miejscowości Mirabella Imbaccari na Sycylii.
Sama artystka podkreśla, że jej symetryczne, koronkowe motywy wywodzą się ze świata natury. Mają też uniwersalny charakter – są obecne w wielu kulturach na całym świecie i wielu ludziom kojarzą się z czasami dzieciństwa. Nic dziwnego, że zyskały międzynarodową popularność i często pojawiają się w mediach społecznościowych.
Oprócz muralu w holu Domoteki NeSpoon pracuje obecnie nad innym projektem – w Niemczech. Praca artystki pojawi się w remontowanym właśnie Muzeum Pergamońskim w Berlinie, które przygotowuje się do ponownego otwarcia w 2027 roku.
Dzieła Pierre'a-Auguste'a Renoira należą do najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów na świecie i rzadko po...
W Paryżu ruszy pierwsze na świecie muzeum Alberto Giacomettiego. Inicjatorem powołania do życia nowej instytucji...
Freski w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie pokrywa warstwa soli. Szkodliwy osad to „zasługa” parującego potu tury...
Hiszpański dom mody Loewe kontynuuje współpracę z madryckim muzeum Prado. Najnowsza jej odsłona objęła pracownik...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas