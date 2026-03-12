Utrata gwiazdki w przewodniku kulinarnym Michelin to dla wielu szefów kuchni cios wizerunkowy i finansowy. To nie dotyczy jednak Sébastiena Brasa, szefa kuchni we francuskiej restauracji Le Suquet. Francuz od prawie dekady toczy batalię z wydawcą przewodnika kulinarnego. Nie zależy mu ani na gwiazdkach, ani nawet na obecności w wydawnictwie firmowanym przez Michelin.

Za co restauracje mogą stracić gwiazdki w przewodniku Michelin?

Dla garstki szefów kuchni utrata gwiazdki Michelin zdecydowanie nie jest powodem do zadowolenia. Do tego grona restauratorów nie należy Sébastien Bras, szef kuchni w restauracji Le Suquet w miejscowości Laguiole w departamencie Aveyron.

Jak informują francuskie media, w najnowszej francuskiej edycji przewodnika Michelin restauracja Le Suquet będzie miała już tylko jedną, a nie dwie gwiazdki. Rzecz w tym, że Sébastien Bras już od dawna otwarcie apeluje do Michelina o usunięcie jego restauracji z przewodnika.

Do napięć na linii Bras–Michelin doszło po raz pierwszy w 2018 roku. Francuz poprosił wtedy o usunięcie jego restauracji z przewodnika, ponieważ chciał uniknąć presji i niezdrowej rywalizacji z tym związanej. Wydawca przychylił się do jego prośby.