Reklama

Znana restauracja traci gwiazdkę Michelin. Jej szef kuchni walczył o to od lat

Francuska restauracja Le Suquet straciła jedną z dwóch gwiazdek Michelin, co zapewne ucieszyło prowadzącego ją Sébastiena Brasa. Znany szef kuchni od dawna nie chce bowiem, by jego lokal figurował w prestiżowym czerwonym przewodniku.

Publikacja: 12.03.2026 14:27

Sébastien Bras od lat apelował do inspektorów Michelin o usunięcie jego restauracji z przewodnika.

Sébastien Bras od lat apelował do inspektorów Michelin o usunięcie jego restauracji z przewodnika.

Foto: FELIX ALAIN / HEMIS.FR / HEMIS.FR / HEMIS VIA AFP

Izabela Popko

Utrata gwiazdki w przewodniku kulinarnym Michelin to dla wielu szefów kuchni cios wizerunkowy i finansowy. To nie dotyczy jednak Sébastiena Brasa, szefa kuchni we francuskiej restauracji Le Suquet. Francuz od prawie dekady toczy batalię z wydawcą przewodnika kulinarnego. Nie zależy mu ani na gwiazdkach, ani nawet na obecności w wydawnictwie firmowanym przez Michelin.

Za co restauracje mogą stracić gwiazdki w przewodniku Michelin?

Dla garstki szefów kuchni utrata gwiazdki Michelin zdecydowanie nie jest powodem do zadowolenia. Do tego grona restauratorów nie należy Sébastien Bras, szef kuchni w restauracji Le Suquet w miejscowości Laguiole w departamencie Aveyron.

Jak informują francuskie media, w najnowszej francuskiej edycji przewodnika Michelin restauracja Le Suquet będzie miała już tylko jedną, a nie dwie gwiazdki. Rzecz w tym, że Sébastien Bras już od dawna otwarcie apeluje do Michelina o usunięcie jego restauracji z przewodnika.

Czytaj więcej

Heston Blumenthal prowadzi obecnie trzy restauracje w Wielkiej Brytanii.
Restauracje
Koniec słynnej dwugwiazdkowej restauracji w Londynie. Pokonał ją wzrost kosztów

Do napięć na linii Bras–Michelin doszło po raz pierwszy w 2018 roku. Francuz poprosił wtedy o usunięcie jego restauracji z przewodnika, ponieważ chciał uniknąć presji i niezdrowej rywalizacji z tym związanej. Wydawca przychylił się do jego prośby.

Reklama
Reklama

Tymczasem już rok później (w 2019 r.) restauracja Le Suquet ponownie pojawiła się w przewodniku, w dodatku z dwiema gwiazdkami. Dyrektor przewodnika Gwendal Poullennec stwierdził wtedy, że przewodnik Michelin to wydawnictwo niezależne, a prestiżowe gwiazdki nie są własnością szefów kuchni.

Francuski szef kuchni kontra przewodnik Michelin

Wygląda na to, że Bras jest na dobrej drodze, aby całkowicie zniknąć z przewodnika Michelin. To z pewnością jeszcze trochę potrwa, bo wydawca przewodnika publikuje kolejne jego edycje raz do roku. Kolejny problem to anonimowość inspektorów Michelin, którzy mogą pojawić się w restauracji jako „zwykli” goście – nawet jeżeli teoretycznie nie są mile widziani.

Sébastien Bras nie jest jedynym szefem kuchni, który wytoczył wojnę wydawcy czerwonego przewodnika. W ubiegłym roku opisywaliśmy historię francuskiego szefa kuchni Marka Veyrata, jednego z europejskich pionierów fine diningu i mistrza kuchni molekularnej.

W styczniu 2025 r. pojawiła się we francuskich mediach informacja, że Veyrat nie życzy sobie obecności inspektorów Michelin w swojej nowej restauracji, Le Restaurant Marc Veyrat, którą otworzył w alpejskiej miejscowości Megève. Podobny sygnał szef kuchni wysłał w kierunku inspektorów w 2020 r. – w kontekście jego restauracji La Fontaine Gaillon w Paryżu.

Bras i Veyrat należą do niewielkiego grona szefów kuchni z całego globu, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z przewodnikiem Michelin. W 2024 r. Włoch Benedetto Rullo, współwłaściciel jednogwiazdkowej restauracji Giglio w Lukce, poprosił o usunięcie jego lokalu z przewodnika.

W poprzednich latach takie sygnały wysyłali tacy renomowani szefowie kuchni jak Marco Pierre White, Alain Senderens, Sébastien Bras, Olivier Roellinger, Magnus Nilsson czy Yoji Tokuyoshi. Większość z nich uzasadniała swoją postawę chęcią uniknięcia jeszcze większej presji psychicznej, jaka wiąże się z walką o prestiżowe wyróżnienia.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Heston Blumenthal prowadzi obecnie trzy restauracje w Wielkiej Brytanii.
Restauracje
Koniec słynnej dwugwiazdkowej restauracji w Londynie. Pokonał ją wzrost kosztów
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
27 maja w Krakowie odbędzie się ogłoszenie listy restauracji, które otrzymały wyróżnienia w najnowsz
Restauracje
Przewodnik Michelin rozszerza się na całą Polskę. Nadchodzi „kuchenna rewolucja”
Restauracja była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń. W czasie II wojny piwniczka win służyła jak
Restauracje
Słynna paryska restauracja kończy 260 lat. Pamięta czasy rewolucji francuskiej
Coraz większą popularność zyskuje tradycyjna metoda obsługi stolika, która zakłada, że kelner przygo
Restauracje
Ogień, marynaty i endywia: Eksperci przewodnika Michelin o trendach kulinarnych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama