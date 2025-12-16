Wśród najpopularniejszych miast wiodą te w Ameryce Łacińskiej: João Pessoa i Maceió w Brazylii, Buenos Aires, miasto Meksyk i San Juan w Portoryko, a także Azja: południowokoreański Busan, wyspa Ko Samui i Nakano w Japonii. Co ciekawe, jedynym miastem z Europy, które pojawiło się w raporcie, jest Sztokholm.

Jedną z przyczyn trendu jest też niełatwa sytuacja ekonomiczna pokolenia Z, a także zmiana ich postaw wobec życia. W najnowszym raporcie firmy Kantar jest mowa o zjawisku „treatonomii”, czyli skupianiu się na tym, co jest osiągalne tu i teraz, a także częstym sprawianiu sobie niezbyt drogich przyjemności – zamiast czekania na większą nagrodę, która może się okazać niemożliwa do realizacji, często ze względów finansowych. Tak można traktować długie – i kosztowne – urlopy.

Krótki, ale treściwy wypad do innego kraju to przyjemność, na którą młodzi ludzie jeszcze mogą sobie pozwolić. W taki sposób są w stanie przynajmniej zaoszczędzić na noclegach, które z roku na rok są coraz droższe.

Raport Airbnb: wiodące trendy turystyczne na 2026 rok

Z powyższym trendem idzie w parze tendencja, którą wielu ekspertów zauważyło już w poprzednich latach. Chodzi o wyjazdy, dla których pretekstem są duże imprezy sportowe czy muzyczne. Analitycy Airbnb zauważyli, że 65 proc. najpopularniejszych terminów wyjazdów rezerwowanych w Airbnb pokrywa się z takimi wydarzeniami jak nadchodzące zimowe igrzyska olimpijskie, popularny festiwal muzyczny Coachella w Kalifornii czy Puchar Świata w piłce nożnej.

Kolejnym trendem, którego popularność zdaniem autorów raportu nie osłabnie, są samotne podróże. Jak zauważają eksperci z Airbnb, podróżnicy w różnym wieku coraz chętniej decydują się na samotne wyjazdy.

Zdaniem autorów raportu wynika to z potrzeby ucieczki od codzienności i chęci „odnalezienia siebie”. Dane Airbnb pokazują, że najpopularniejsze wśród samotnych turystów i turystek kierunki to Algarve, Costa del Sol w Hiszpanii, Tromsø w Norwegii, Inverness w Szkocji, Isère we Francji, a spoza Europy: Idyllwild w Kalifornii, Florida Keys i North Carolina Mountains w USA, a także La Altagracia w Republice Dominikany.