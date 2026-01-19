Kod dostępu do „szklanego sufitu”. Rok 2026 zmieni język polskiego biznesu

Aktualizacja: 19.01.2026 18:07 Publikacja: 19.01.2026 12:54
Ewa Rogozińska: Kobiety wnoszą do zarządów inny sposób szacowania ryzyka i budowania kapitału relacyjnego – cechy niezbędne w niepewnym świecie 2026 r.
Choć zegar tyka, a czerwiec 2026 roku (termin wdrożenia dyrektywy „Women on Boards”) zbliża się nieuchronnie, polskie spółki giełdowe zdają się trwać w osobliwym letargu. Najnowsze dane monitorowane przez 30% Club Poland oraz analizy „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” z przełomu roku są jednoznaczne: tempo zmian w składach zarządów jest wciąż zbyt niskie, by mówić o naturalnej ewolucji.
Jako badaczka zajmująca się Gender Intelligence (GQ), stawiam tezę: problemem nie jest brak kompetentnych liderek. Filarem oporu jest bariera, której nie widać w raportach rocznych – to bariera komunikacyjna.
W świecie nauki spór o „płeć mózgu” trwa, ale w świecie biznesu różnice w stylach komunikacji są faktem, który rzutuje na zyski. To tutaj wkracza Gender Quotient (GQ). Nie chodzi o to, by kobiety uczyły się męskiego języka władzy ani by mężczyźni stali się bardziej delikatni. Chodzi o zrozumienie Gender Communication jako twardej kompetencji zarządczej.
Ciekawostka komunikacyjna nr 1: Rytualne przeprosiny
Badania lingwistyczne (m.in. prof. Deborah Tannen) pokazują, że kobiety częściej używają formy „przepraszam” jako strategii podtrzymywania relacji („Przepraszam, czy mogę coś dodać?”). W męskim kodzie komunikacyjnym, dominującym w zarządach, „przepraszam” jest często odczytywane jako przyznanie się do błędu lub brak pewności siebie. W rezultacie kobieta, która próbuje być inkluzywna, jest odbierana przez męskie otoczenie jako mniej kompetentna.
Ciekawostka komunikacyjna nr 2: Pytanie jako narzędzie, a nie brak wiedzy
Kobiety statystycznie częściej zadają pytania w trakcie spotkań, by upewnić się, że zespół jest zgodny. Mężczyźni częściej traktują pytania jako sygnał braku wiedzy, preferując formy oznajmujące, by zaznaczyć swój autorytet. Na poziomie zarządu ten drobny niuans może decydować o tym, czyj projekt zostanie sfinalizowany.
W kontekście Dyrektywy 2026 pojawia się niebezpieczne zjawisko nazywane Glass Cliff (ang. szklane urwisko). Mechanizm ten jest przewrotny: badania pokazują, że firmy znajdujące się w kryzysie lub stojące przed ogromnym ryzykiem, statystycznie chętniej powołują kobiety na najwyższe stanowiska. Często podświadomie szuka się wtedy liderki, która „posprząta” lub – co gorsza – stanie się twarzą porażki, gdy sytuacja jest już nie do uratowania.
Filmową personifikacją tego zjawiska jest postać Sarah Robertson w filmie „Chciwość” (ang. Margin Call) z 2011 r. w reżyserii J.C. Chandora. Jako szefowa zarządzania ryzykiem w banku inwestycyjnym Sarah Robertson dostrzega nadchodzącą katastrofę finansową. Jej głos zostaje jednak zignorowany przez męskie grono decydentów. Gdy kryzys wybucha, zarząd składa z Sarah „rytualną ofiarę”, zmuszając do rezygnacji, by uspokoić udziałowców.
Dlaczego Sarah przegrała? Z perspektywy Gender Intelligence (GQ) jej upadek nie był wynikiem braku kompetencji. Przegrała, bo jej styl komunikacji ryzyka nie pasował do kultury „nieomylności”, a jej wyznaczono rolę kozła ofiarnego. To klasyczny dowód na to, że bez wdrożenia Gender Communication na poziomie DNA zarządu, nowo powołane liderki trafiają do środowiska, które nie potrafi (lub nie chce) dekodować ich ostrzeżeń.
Dla polskich spółek giełdowych, które pod presją czasu będą uzupełniać składy zarządów w 2026 r., przypadek Sary Robertson powinien być ostrzeżeniem. Jeśli dopuszczenie kobiet do władzy będzie jedynie „operacją wizerunkową” przeprowadzoną w trudnych czasach, grozi nam fala wspomnianych „szklanych urwisk”. Prawdziwym celem dyrektywy nie jest bowiem znalezienie kogoś, kto weźmie na siebie winę za kryzys, ale stworzenie zróżnicowanego zespołu, który dzięki wysokiemu GQ potrafi temu kryzysowi zapobiec – tak jak próbowała to zrobić Sarah Robertson.
Parytet wymuszony ustawą to tylko „bilet wstępu”. Sukces odniosą te firmy, które zrozumieją, że inteligencja płciowa to nie ideologia, a optymalizacja procesów decyzyjnych. Kobiety wnoszą do zarządów inny sposób szacowania ryzyka i budowania kapitału relacyjnego – cechy niezbędne w niepewnym świecie 2026 r.
Dla nas, liderek, ten rok to nie czas na czekanie, aż „system nas zaprosi”. To czas na świadome używanie GQ jako narzędzia wpływu. Bo prawdziwa władza zaczyna się tam, gdzie kończą się uprzedzenia, a zaczyna się zrozumienie.
Ewa Rogozińska
Badaczka, ekspertka w obszarze inteligencji płci (GQ) oraz CEO
Corporate Diplomats. Specjalizuje się w strategicznej komunikacji
zarządczej i wdrażaniu standardów Dyrektywy 2026 w spółkach
giełdowych. Jako „Pracademic” łączy twarde dane naukowe z
praktyką biznesową, wspierając zarządy w budowaniu zróżnicowanych
i efektywnych struktur przywódczych.
