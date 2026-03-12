Reklama

„Dom spokojnej starości” dla 30-latków. Tutaj młodzi leczą wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe dotyka nie tylko osoby w wieku średnim. Coraz więcej młodych ludzi skarży się, że intensywny rytm pracy i ciągłe przebywanie w świecie online wykańcza je psychicznie. Z myślą o takich wypalonych trzydziestolatkach powstał ten nietypowy ośrodek wypoczynkowy. Cena miesięcznego pobytu to równowartość czynszu za skromny pokój w Warszawie.

Publikacja: 12.03.2026 05:00

Ośrodek znajduje się na Półwyspie Malajskim, w pobliżu miasta Ipoh.

Foto: Sam Riz Unsplash

Izabela Popko

Pęd życia i codzienna presja w pracy sprawiają, że wielu ludzi odczuwa wypalenie zawodowe już u progu swojej kariery. W odpowiedzi na potrzeby swoich rówieśników 26-letni przedsiębiorca z Malezji postanowił otworzyć nietypowy ośrodek wypoczynkowy. Tutaj młodzi ludzie narzekający na wypalenie otrzymują szansę na miesięczny reset w rajskiej lokalizacji.

Ośrodek wypoczynkowy dla młodych i wypalonych

Przedstawiciele pokolenia Z coraz głośniej mówią o problemie, który dotyczy nie tylko ich. Chodzi o wypalenie zawodowe, które od wielu dekad doskwiera zapracowanym mieszkańcom wielkich miast. W odróżnieniu od przedstawicieli starszych generacji, „Zetki” mają odwagę otwarcie rozmawiać o swoich problemach, zwłaszcza że wielu z nich otrzymało na głowę kubeł zimnej wody, jeżeli chodzi o perspektywy na przyszłość.

W przypadku wielu młodych, aktywnych zawodowo osób emerytura jako zasłużony odpoczynek po dekadach pracy nie wchodzi w grę. Współcześni młodzi ludzie mają świadomość, że prawdopodobnie będą musieli pracować do późnej starości.

Taka perspektywa skłania ich do szukania większej równowagi między pracą a czasem wolnym. „Zetki” i młodzi milenialsi fundują sobie na przykład „mikroemerytury”, czyli okresy odpoczynku od pracy, które mogą trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

To właśnie z myślą o wyczerpanych młodych ludziach, którzy pragną skutecznego resetu od zabieganego świata, pewien 26-letni przedsiębiorca z Malezji przygotowuje się do otwarcia domu dla „mikroemerytów”. Ma już doświadczenie w tego rodzaju biznesie – jego rodzina prowadzi dom spokojnej starości dla seniorów w malezyjskim mieście Ipoh.

Jak radzić sobie z wypaleniem? Dom spokojnej „starości” dla pokolenia Z

Ośrodek o nazwie Namshan Wellness znajduje się w mieście Gopeng na półwyspie Malajskim. Kompleks domów wypoczynkowych otacza kilka hektarów bujnej roślinności. Stałymi mieszkańcami kompleksu są pies, kot, ryby w stawach i stado kur.

Goście Namshan Wellness mogą liczyć na całkowitą swobodę w kwestii zarządzania swoim czasem. Jeżeli chcą, mogą pracować w ogrodzie warzywnym, karmić zwierzęta, spacerować – lub odpoczywać cały dzień.

Pensjonariusze „domu starości” otrzymują trzy posiłki dziennie – i oczywiście prywatny pokój do dyspozycji. Wszystko to za dwa tysiące ringgitów, czyli niecałe dwa tysiące złotych.

Twórca projektu tłumaczy, że jego dom dla młodych „mikroemerytów” to pierwszy tego rodzaju ośrodek w jego kraju. Jak jednak podkreśla, wiele takich miejsc funkcjonuje na przykład w małych miejscowościach w Chinach. Powstają z dala od wielkich ośrodków miejskich, w których tempo życia i pracy okazuje się nie do zniesienia dla młodych ludzi.

Źródło: rp.pl

