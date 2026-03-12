Pęd życia i codzienna presja w pracy sprawiają, że wielu ludzi odczuwa wypalenie zawodowe już u progu swojej kariery. W odpowiedzi na potrzeby swoich rówieśników 26-letni przedsiębiorca z Malezji postanowił otworzyć nietypowy ośrodek wypoczynkowy. Tutaj młodzi ludzie narzekający na wypalenie otrzymują szansę na miesięczny reset w rajskiej lokalizacji.

Ośrodek wypoczynkowy dla młodych i wypalonych

Przedstawiciele pokolenia Z coraz głośniej mówią o problemie, który dotyczy nie tylko ich. Chodzi o wypalenie zawodowe, które od wielu dekad doskwiera zapracowanym mieszkańcom wielkich miast. W odróżnieniu od przedstawicieli starszych generacji, „Zetki” mają odwagę otwarcie rozmawiać o swoich problemach, zwłaszcza że wielu z nich otrzymało na głowę kubeł zimnej wody, jeżeli chodzi o perspektywy na przyszłość.

W przypadku wielu młodych, aktywnych zawodowo osób emerytura jako zasłużony odpoczynek po dekadach pracy nie wchodzi w grę. Współcześni młodzi ludzie mają świadomość, że prawdopodobnie będą musieli pracować do późnej starości.

Taka perspektywa skłania ich do szukania większej równowagi między pracą a czasem wolnym. „Zetki” i młodzi milenialsi fundują sobie na przykład „mikroemerytury”, czyli okresy odpoczynku od pracy, które mogą trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.