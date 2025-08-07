Pokolenie Z stawia na nowy rodzaj biżuterii. Potentaci zlekceważyli ten rynek

Niektóre zatyczki umożliwiają zaczepienie na nich kolczyków. W taki sposób akcesorium, którego pierwotną funkcja była ochrona słuchu w różnych sytuacjach, zyskało nową rolę. Teraz traktuje się je również jako efektowną i w dodatku personalizowaną biżuterię. Inne z kolei same są ozdobą – mają np. kolorowy pierścień, którzy przyciąga uwagę, a jednocześnie ułatwia zakładanie i zdejmowanie zatyczek.

Pokolenie Z i designerskie zatyczki do uszy

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia ryzyko utraty słuchu dotyczy ponad miliarda osób na całym świecie z powodu udziału w głośnych imprezach i słuchania muzyki przez słuchawki. Przedstawiciele młodego pokolenia już dobrze to wiedzą – i chcą się przed tym ochronić.

Co więcej – być może w większym stopniu niż starsze pokolenia – młodzi ludzie przywiązują dużą wagę do zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Większa jest też ich świadomość na temat ryzyka utraty słuchu, z jakim wiąże się współczesny styl życia. Lubią też dbać o zdrowie w indywidualny sposób, stawiając na produkty idealnie skrojone do ich potrzeb.

Pojawienie się na rynku stylowych zatyczek do uszu był więc dla ich producentów strzałem w dziesiątkę. Produkty te stały się nieodłącznym akcesorium dla bywalców głośnych imprez, ale również dla osób o cierpiących na nadwrażliwość słuchu, bezsenność lub potrzebujących skupienia.

Popularność zatyczek świadczy o tym, że obecny świat dostarcza nam zbyt wielu bodźców, od których ludzie próbują się odgrodzić, zaś na całym zjawisku zyskują producenci zatyczek. Co więcej ich ceny są stosunkowo wysokie – przynajmniej na razie.