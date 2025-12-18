Reklama

Rusza szósta edycja kampanii #Lubiesiebie. Pora na rozmowę o samoakceptacji

Tegoroczna edycja kampanii #lubiesiebie wystartowała pod hasłem: „Lubię siebie. Nie dlatego, że jestem idealna. Dlatego, że jestem prawdziwa”. To głos w debacie o kobiecej tożsamości, emocjach i relacji z samą sobą.

Publikacja: 18.12.2025 15:33

Foto: AKPA

rp.pl

To nie kolejna inicjatywa o wyglądzie. To manifest życia w zgodzie ze sobą – przekonują organizatorzy kampanii #lubiesiebie. Istotą akcji jest świadome życie, a także akceptacja własnego ciała i zrozumienie swoich emocji.

Tegoroczna odsłona podkreśla, że samoakceptacja nie jest stanem, lecz procesem, który dojrzewa razem z nami, zmienia się i ewoluuje wraz z doświadczeniami. Lubić siebie to jedna z najtrudniejszych, ale jednocześnie najważniejszych relacji, jaką możemy zbudować.

Akcja #Lubiesiebie. Rusza szósta edycja kampanii

Do grona ambasadorek szóstej edycji dołączyły aktorki Roma Gąsiorowska, Karolina Gorczyca i Paulina Chapko oraz trenerka kobiet 40+ Ola Żelazo. Każda z nich reprezentuje inny wymiar samoakceptacji, wspólnie tworząc portret współczesnej kobiety, która nie walczy ze sobą, lecz świadomie wybiera siebie.

Roma Gąsiorowska podkreśla znaczenie bycia dla siebie przyjaciółką, akceptowania zarówno lepszych, jak i gorszych dni oraz okazywania sobie troski i czułości. Karolina Gorczyca zwraca uwagę na samoakceptację jako fundament zdrowia psychicznego i dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, szczególnie w obliczu presji bycia idealną. Paulina Chapko mówi natomiast o kobiecości świadomej, wrażliwej i wolnej od porównań, a Ola Żelazo akcentuje rolę akceptacji ciała i wewnętrznej równowagi w budowaniu codziennej siły.

Szósta edycja #lubiesiebie to zaproszenie do codziennego dialogu z samą sobą. Przypomina, że każda kobieta przechodzi własną drogę do samoakceptacji, ale żadna nie musi iść nią samotnie. Wzajemne wsparcie, szczere rozmowy i uważność na własne potrzeby stają się impulsem do realnej zmiany.

Kampania jest realizowana od 2022 roku i zgromadziła już wiele znanych kobiet, m.in. Marię Sadowską, Lidię Popiel, Agnieszkę Więdłochę czy Joannę Trzepiecińską. Jak zaznacza inicjator akcji, dr Franciszek Strzałkowski, od początku była to kampania o emocjach i sile, która rodzi się, gdy zaczynamy lubić siebie.

Źródło: rp.pl

