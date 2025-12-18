Aktualizacja: 18.12.2025 08:34 Publikacja: 18.12.2025 05:00
64 proc. badanych przyznało, że chętniej wydałoby pieniądze na sprzęt przydatny do treningu niż na randkę.
Foto: Luke Witter Unsplash
Chodzenie na siłownię to dla przedstawicieli pokolenia Z nie tylko sposób na zbudowanie formy, ale również sieci znajomych, a nawet – na znalezienie miłości. Jak zauważają eksperci z aplikacji Strava, na tym tle następuje fundamentalna zmiana w stylu życia młodych ludzi – również w kwestii tego, jak wydają oni swoje pieniądze.
Aplikacje do monitorowania aktywności sportowych to kopalnie wiedzy o naszym stylu życia. Tak ogromna ilość danych pozwala przyjrzeć się zmianom stylu życia ludzi na całym świecie.
Publikowany co roku raport sygnowany przez aplikację Strava to rodzaj podsumowania roku, ale też – okazja do tego, by przyjrzeć się najważniejszym zmianom społecznym. Z tegorocznej edycji raportu Stravy wynika, że następuje wyraźny zwrot w tym, jak młodzi ludzie spędzają wolny czas, a także – jak nawiązują nowe znajomości. Pokolenie Z coraz częściej próbuje zmniejszyć swoją obecność online. Jednym ze sposobów stały się częste wizyty na siłowni.
Tegoroczny raport Stravy pod tytułem „Year in Sport: Trend Report” podsumowuje dane generowane przez użytkowników tej aplikacji, a także wyniki badań, które przeprowadzono w gronie ponad 30 tysięcy osób, zarówno korzystających ze Stravy, jak i nie. Na tej podstawie analitycy wyłonili kilka wiodących trendów dotyczących zmieniającego się stylu życia młodych ludzi.
Okazuje się, że przedstawiciele pokolenia Z obydwu płci na pierwszym miejscu stawiają dobrą kondycję fizyczną, a także kontakty ze znajomymi. W poszukiwaniu prawdziwych doświadczeń chowają smartfona do kieszeni. Jak zauważają autorzy raportu, większość ankietowanych przedstawicieli pokolenia Z przyznała, że w najbliższych miesiącach zamierza korzystać z Instagrama i TikToka równie często lub rzadziej niż dotychczas.
Okazuje się też, że pomimo inflacji, na które wskazało 65 młodych respondentów, nie żałują wydatków na siłownię czy – szerzej – aktywność fizyczną. Troje na dziesięcioro badanych stwierdziło nawet, że w 2026 roku na te cele planuje wydawać więcej niż dotąd.
Już więc niekoniecznie pub czy klub, ale siłownia staje się nowym miejscem spotkań Zetek – zauważają autorzy raportu Stravy. To właśnie tam młodzi chcą poznawać nowych ludzi, szukając osób, które podzielają ich zainteresowania (zadeklarowało to 39 proc. badanych), a nawet – znaleźć potencjalnego partnera lub partnerkę.
Co ciekawe – 64 proc. badanych przyznało, że chętniej wydałoby pieniądze na sprzęt przydatny do treningu niż na randkę. Pokazuje to zmianę priorytetów w tym, na co Zetki są gotowe wydać swoje pieniądze.
Autorzy raportu sprawdzili też, jakie są ulubione sporty osób z pokolenia Z. Okazuje się, że preferują podnoszenie ciężarów dwukrotnie częściej niż przedstawiciele generacji X, a głównym powodem jest chęć wyrzeźbienia zgrabnej sylwetki. Rosnąca popularność podnoszenia ciężarów dotyczy zwłaszcza kobiet.
Zetki nie chcą porzucać aktywności fizycznej również w wakacje. Stwierdzenie, że uprawianie sportu stanowi nieodłączną część wyjazdu, wyraziło 23 proc. więcej przedstawicieli pokolenia Z niż X
Respondentów zapytano wreszcie, gdzie w 2025 roku spędzili wakacje. Prawie co czwarty (22 proc.) wskazał, że pozostał w kraju. Największą popularnością cieszyły się wyjazdy w celu uprawiania sportów zimowych (potwierdziło to 65 proc. badanych), na podium znalazły się też piesze wycieczki i sporty wodne (wskazało na nie odpowiednio 58 i 48 proc. respondentów).
