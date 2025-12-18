Chodzenie na siłownię to dla przedstawicieli pokolenia Z nie tylko sposób na zbudowanie formy, ale również sieci znajomych, a nawet – na znalezienie miłości. Jak zauważają eksperci z aplikacji Strava, na tym tle następuje fundamentalna zmiana w stylu życia młodych ludzi – również w kwestii tego, jak wydają oni swoje pieniądze.

Pokolenie Z: Siłownia zamiast Tindera

Aplikacje do monitorowania aktywności sportowych to kopalnie wiedzy o naszym stylu życia. Tak ogromna ilość danych pozwala przyjrzeć się zmianom stylu życia ludzi na całym świecie.

Publikowany co roku raport sygnowany przez aplikację Strava to rodzaj podsumowania roku, ale też – okazja do tego, by przyjrzeć się najważniejszym zmianom społecznym. Z tegorocznej edycji raportu Stravy wynika, że następuje wyraźny zwrot w tym, jak młodzi ludzie spędzają wolny czas, a także – jak nawiązują nowe znajomości. Pokolenie Z coraz częściej próbuje zmniejszyć swoją obecność online. Jednym ze sposobów stały się częste wizyty na siłowni.

Tegoroczny raport Stravy pod tytułem „Year in Sport: Trend Report” podsumowuje dane generowane przez użytkowników tej aplikacji, a także wyniki badań, które przeprowadzono w gronie ponad 30 tysięcy osób, zarówno korzystających ze Stravy, jak i nie. Na tej podstawie analitycy wyłonili kilka wiodących trendów dotyczących zmieniającego się stylu życia młodych ludzi.