Okazuje się więc, że zastanawiając się nad prezentem dla bliskiej osoby, można śmiało zdecydować się na zakup jakiegoś ciekawego przedmiotu „z duszą” z poprzedniej epoki. Potwierdzają to zresztą odpowiedzi respondentów, wśród których – jak się okazuje – nie brakuje kolekcjonerów i pasjonatów vintage’u.

Prawie siedmiu na dziesięciu ankietowanych (67 procent) cieszyłoby się ze znalezienia pod choinką płyty winylowej, CD lub kasety VHS, taki sam odsetek jest też gotów podarować te przedmioty w ramach prezentu. W kategorii vintage coraz większą popularnością cieszy się też elektronika sprzed lat, również stare konsole. Z danych Vinted wynika, że na szczycie list marzeń znajdują się konsole PlayStation, Xbox i Nintendo.

Polacy coraz częściej kupują używane rzeczy na prezent

Co skłania Polki i Polaków do rozglądania się za używanymi przedmiotami z zamiarem podarowania ich bliskim osobom? Ponad połowa respondentów (51 procent) wskazała na względy praktyczne i użyteczność produktów sprzed lat. Często są one znacznie trwalsze niż te, które produkuje się obecnie.

Za rosnącą popularnością prezentów z drugiej ręki przemawiają nie tylko względy ekonomiczne. Wielu uczestników badania kieruje się nostalgią – ponad 2/3 przyznało, że nie chce wyrzucać swoich zabawek i przedmiotów kolekcjonerskich z dzieciństwa. Jeszcze więcej, bo 79 procent stwierdziło, że posiadanie starych przedmiotów daje im poczucie łączności z epoką kojarzącą się ze szczęśliwymi latami.

Z badania wynika, że Polacy cenią przedmioty „z duszą”, a taką cechę mają jedynie rzeczy, które mają za sobą jakąś historię. Aż 68 procent respondentów przyznało, że kupili oni przedmiot z drugiej ręki, ponieważ spodobała im się wiążąca się z nim historia.

Sentymentalne podejście do przedmiotów sprzed lat, jakie kieruje wieloma polskimi konsumentami, potwierdzają dalsze odpowiedzi. Prawie połowa respondentów (46 procent) docenia wartość sentymentalną przedmiotów z drugiej ręki, z kolei 41 procent stwierdziło, że ważna jest dla nich unikatowość tych rzeczy. Być może więc w kolejnych latach będziemy znajdować po choinką coraz więcej wyjątkowych przedmiotów z dawnych lat.