Niemal dwie trzecie respondentów przyznało, że ucieszyłby ich prezent z drugiej ręki.
Wygląda na to, że prezenty z drugiej ręki już na dobre wyszły ze sfery tabu – również w Polsce. Świadczą o tym wyniki najnowszego raportu platformy Vinted. Polki i Polacy coraz chętniej kupują swoim bliskim używane rzeczy, a jeszcze więcej z nich z radością zobaczyłoby taki prezent pod choinką.
Używany przedmiot w ramach prezentu to już nie powód do wstydu, ale wyznacznik dobrego gustu i chęci podarowania bliskiej osobie czegoś przemyślanego i wyjątkowego. Z roku na rok patrzymy na rzeczy używane coraz łaskawszym wzrokiem, dotyczy to również prezentów pod choinkę.
Takie między innymi wnioski płyną z raportu, którego autorami są eksperci z Vinted, popularnej platformy zakupów produktów używanych. Publikacja powstała na podstawie wyników ogólnopolskiego badania, które przeprowadzono w gronie ponad dwóch tysięcy Polek i Polaków.
Z ankiet wynika, że niemal dwie trzecie respondentów (64 procent) przyznało, że ucieszyłby ich prezent z drugiej ręki. Znacznie mniej, ale wciąż niemało, bo 47 procent badanych rozważyłoby podarowanie takiego prezentu komuś bliskiemu.
Okazuje się więc, że zastanawiając się nad prezentem dla bliskiej osoby, można śmiało zdecydować się na zakup jakiegoś ciekawego przedmiotu „z duszą” z poprzedniej epoki. Potwierdzają to zresztą odpowiedzi respondentów, wśród których – jak się okazuje – nie brakuje kolekcjonerów i pasjonatów vintage’u.
Prawie siedmiu na dziesięciu ankietowanych (67 procent) cieszyłoby się ze znalezienia pod choinką płyty winylowej, CD lub kasety VHS, taki sam odsetek jest też gotów podarować te przedmioty w ramach prezentu. W kategorii vintage coraz większą popularnością cieszy się też elektronika sprzed lat, również stare konsole. Z danych Vinted wynika, że na szczycie list marzeń znajdują się konsole PlayStation, Xbox i Nintendo.
Co skłania Polki i Polaków do rozglądania się za używanymi przedmiotami z zamiarem podarowania ich bliskim osobom? Ponad połowa respondentów (51 procent) wskazała na względy praktyczne i użyteczność produktów sprzed lat. Często są one znacznie trwalsze niż te, które produkuje się obecnie.
Za rosnącą popularnością prezentów z drugiej ręki przemawiają nie tylko względy ekonomiczne. Wielu uczestników badania kieruje się nostalgią – ponad 2/3 przyznało, że nie chce wyrzucać swoich zabawek i przedmiotów kolekcjonerskich z dzieciństwa. Jeszcze więcej, bo 79 procent stwierdziło, że posiadanie starych przedmiotów daje im poczucie łączności z epoką kojarzącą się ze szczęśliwymi latami.
Z badania wynika, że Polacy cenią przedmioty „z duszą”, a taką cechę mają jedynie rzeczy, które mają za sobą jakąś historię. Aż 68 procent respondentów przyznało, że kupili oni przedmiot z drugiej ręki, ponieważ spodobała im się wiążąca się z nim historia.
Sentymentalne podejście do przedmiotów sprzed lat, jakie kieruje wieloma polskimi konsumentami, potwierdzają dalsze odpowiedzi. Prawie połowa respondentów (46 procent) docenia wartość sentymentalną przedmiotów z drugiej ręki, z kolei 41 procent stwierdziło, że ważna jest dla nich unikatowość tych rzeczy. Być może więc w kolejnych latach będziemy znajdować po choinką coraz więcej wyjątkowych przedmiotów z dawnych lat.
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
