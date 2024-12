Jak pokolenie Z radzi sobie ze stresem? Badacze o zjawisku „euforii zakupowej”

„Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy” – miała powiedzieć Marilyn Monroe. To powiedzenie nabiera dość niepokojącego wymiaru, bo coraz częściej zakupy to dla wielu osób sposób na rozładowanie stresu. Z nowego badania wynika, że do takiego sposobu robienia zakupów – zwłaszcza w internecie – przyznaje się co czwarty respondent.

Stres wpływa na decyzje zakupowe. Nowe wyniki badania

Zakupy dla wielu osób są sposobem na poprawę nastroju. Często wystarczy kupno niedrogiego drobiazgu, aby poczuć się lepiej i choć na chwilę zapomnieć o zmartwieniach. Z najnowszego badania wynika, że zjawisko zyskuje coraz większą skalę.

Takie wnioski płyną z raportu pod tytułem „State of Shopping and Saving Report” przygotowanego dla internetowej platformy e-commerce Rakuten. Raport definiuje najważniejsze trendy dotyczące decyzji zakupowych konsumentów oraz stojących za nimi motywacji.

Ankiety w gronie ponad dwóch tysięcy dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych zrealizowano we wrześniu we współpracy z firmą The Harris Poll, zajmującą się badaniami rynku. Respondentów pytano między innymi o to, kiedy i w jaki sposób robią zakupy, a także co wpływa na ich decyzje zakupowe.