Jak co roku, analitycy Pinteresta opublikowali raport pod tytułem „Pinterest Predicts”. Opisano w nim trendy, które zdaniem ekspertów zapanują w modzie, aranżacjach wnętrz czy szerzej – stylu życia. Nadejścia niektórych można się było spodziewać, inne są jednak zaskakujące.

Raport „Pinterest Predicts”. Co będzie modne w 2025 roku?

Popularna platforma społecznościowa Pinterest dla wielu użytkowników stanowi ogromną skarbnicę inspiracji w wielu dziedzinach. To właśnie tutaj rodzą się zjawiska, które później przechodzą do mainstreamu. Czyni to Pinterest swoistym barometrem, który pozwala przewidywać, co już za chwilę będzie modne.

Raport „Pinterest Predicts”, podsumowujący najważniejsze trendy, które mogą dominować w kolejnych miesiącach w takich obszarach jak moda, uroda czy aranżacje wnętrz, powstaje na podstawie analizy treści, które publikują użytkowniczki i użytkownicy Pinteresta z całego świata.

Jako jedną z wiodących modowych estetyk analitycy Pinteresta wymieniają „moto boho” — hybrydowy styl łączący zwiewność stylu boho z fasonami i materiałami charakterystycznymi dla ciężkich motocyklowych uniformów.