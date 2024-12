Milionerzy jak pokolenie Z. Eksperci o zjawisku, które zmienia definicję luksusu

Około 41 procent zamożnych respondentów przyznało, że kluczową motywacją, która kieruje nimi przy wydawaniu pieniędzy na luksus, jest pragnienie przeżycia czegoś niezwykłego i niezapomnianego. Jednocześnie do zakupu dóbr luksusowych 44 procent respondentów zachęca „wyjątkowa kreatywność” reklam, a aż 84 procent — reklamy, które stanowią w ich oczach formę sztuki.

Raport: Ludzie zamożni to „kolekcjonerzy wspomnień”

Dotychczas uważano, że poszukiwanie doświadczeń to domena przeważnie młodych konsumentów z pokolenia Z i millenialsów. Wyniki badania pokazują, że do grona łowców niezapomnianych przeżyć należą przede wszystkim ci drudzy, a także jeszcze starsza generacja — pokolenie X.

Autorzy raportu zauważają, że wśród ankietowanych konsumentów największą popularnością cieszą się doświadczenia związane z podróżami i wypoczynkiem. W przeciągu ostatniego roku na rozrywki tego typu swoje pieniądze wydało 70 procent badanych.

Eksperci zwracają jednocześnie uwagę, że „tradycyjne” reklamy dóbr luksusowych, do których marki angażują celebrytów i influencerów, zaczynają nudzić osoby zamożne, do których są one kierowane. Taki pogląd wyraziło 36 procent badanych.

Jaki wniosek z raportu Havas Media Lux oraz Evolve OOH płynie dla marek z górnej półki? Zdaniem autorów nie wystarczy już, aby marki oferowały swojej zamożnej klienteli wyroby, które wyróżnia „tylko” wyrafinowany design i wyjątkowa jakość. Współcześni klienci, również ci ze starszych pokoleń, pragną czegoś więcej. Marki muszą więc jeszcze bardziej postarać się, aby sprostać ich oczekiwaniom.

Aby zdobyć serca nowych klientów, a także utrzymać tych dotychczasowych, marki muszą zaoferować im wciągającą historię, innowacje i kreatywność w tworzeniu swoich dóbr i usług. Wszystko po to, aby konsument otrzymał niezapomniane wspomnienia oraz poczucie przynależności.