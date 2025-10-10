Reklama

Znany profesor radzi pokoleniu Z, jak zrobić karierę. „Zacznij w dzieciństwie”

Niedawno Alex Karp, amerykański miliarder, współtwórca firmy Palantir, radził młodym ludziom: musicie wybrać, albo życie towarzyskie, albo sukces zawodowy. Scott Galloway, znany amerykański wykładowca i osobowość medialna, ma na temat robienia kariery zupełnie inne zdanie.

Publikacja: 10.10.2025 05:00

Foto: YING TANG / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Andrzej Chojnowski

Scott Galloway to jedna z bardzo wyrazistych postaci świata amerykańskich mediów. Biznesmen, wykładowca, autor książek i podcaster w jednej osobie słynie z głoszenia dosadnych opinii na temat amerykańskiej i światowej gospodarki i polityki, a także branży technologicznej, które idą nieco pod włos wiodącym dyskursom.

Galloway założył kilka firm, które potem sprzedał z dużym zyskiem, jest też inwestorem. Wartość majątku 60-latka szacuje się na około sto milionów dolarów. Amerykanin jest też wykładowcą marketingu na Stern School of Business, która jest odnogą Uniwersytetu w Nowym Jorku. Jego podcast „Prof G Pod” cieszy się popularnością na całym świecie. 

Galloway niedawno wziął udział w rozmowie, której można wysłuchać w podcaście „Vice News” Shane’a Smitha. Zwracając się do słuchających go młodych ludzi, którzy wchodzą właśnie na rynek pracy, 60-letni Galloway zwrócił uwagę na niezwykle ważny aspekt sukcesu, który bagatelizuje wielu biznesmenów – na przykład cytowany przez nas niedawno miliarder Alex Karp.

Zdaniem Gallowaya kluczem do sukcesu są relacje, które nawiązujemy z innymi ludźmi w „realu”, a tych nie da się zbudować, siedząc w domu i ograniczając się do korzystania z komunikatorów czy platform społecznościowych.

„Swój zawodowy sukces budujesz już w dzieciństwie, wychodząc z domu, nawiązując przyjaźnie, pijąc razem, a także – jeżeli tylko istnieje ku temu okazja – pomagając innym”, powiedział Galloway, dodając, że nie mniej istotne jest pozytywne wypowiadanie się o ludziach, kiedy oni tego nie słyszą. W taki sposób – twierdzi milioner – można dać się zapamiętać z dobrej strony.

Na potwierdzenie swoich słów Galloway podał kilka liczb. „Kiedy Google publikuje ogłoszenie o pracę, w ciągu ośmiu pierwszych minut spływa do niego 200 CV. Potem ogranicza się liczbę kandydatów do 20. W 70 proc. za osobą, którą wybiorą, stoi ktoś z firmy, kto ją zna i ceni” – zauważa ekspert.

Omawiając podcast z udziałem Gallowaya, „Fortune” cytuje amerykańskie dane, które wskazują, że choć osoby z polecenia to jedynie kilka proc. kandydatur w procesach rekrutacyjnych, to właśnie ci kandydaci stanowią w 35-45 proc osób, które ostatecznie zostają zatrudnione.  

Sekret sukcesu według Scotta Gallowaya: Daj się lubić

Galloway podkreśla, że kluczem do sukcesu jest budowanie pozytywnych opinii na swój temat, a co za tym idzie – pozycji w gronie znajomych, która będzie „pracowała” na sukces młodego człowieka nawet wtedy, kiedy ten nie będzie aktywnie poszukiwał pracy. „Powinniście umieścić siebie samych w pokojach możliwości, nawet jeżeli fizycznie was w nich nie ma” – opisuje metaforycznie i zarazem obrazowo milioner.

Biznesmen posłużył się też porównaniem do dynamiki relacji towarzyskich w liceum. „Ludzie, którzy odnieśli największy sukces, to nie ci, którzy najlepiej wyglądają albo są najlepszymi sportowcami – to ci, którzy są najbardziej lubiani” – podkreślił.

„To jest ten, który mówi: »Świetna rozgrywka, Brett« albo: »Wow, jesteś na prostej drodze do bycia w drużynie koszykarskiej, Lisa«. Najbardziej popularna osoba i najlepiej radząca sobie w liceum osoba to ta, która pokazuje najwięcej dobrej woli i jest przyjazna wobec innych ludzi” – podsumowuje Galloway.

Źródło: rp.pl

Styl Życia Praca pokolenie Z

