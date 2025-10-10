Amerykański wykładowca i przedsiębiorca Scott Galloway podzielił się niecodzienną radą dla młodych ludzi, którzy mają problem ze znalezieniem pracy. Idzie ona nieco wbrew opiniom innych biznesmenów, w tym największych finansistów i gigantów z Doliny Krzemowej. Zdaniem Gallowaya, aby stworzyć odpowiednie fundamenty swojego sukcesu, młodzi ludzie muszą wyjść z domu – i zwyczajnie się ze sobą spotkać.

Scott Galloway: Jak pokolenie Z robi karierę?

Scott Galloway to jedna z bardzo wyrazistych postaci świata amerykańskich mediów. Biznesmen, wykładowca, autor książek i podcaster w jednej osobie słynie z głoszenia dosadnych opinii na temat amerykańskiej i światowej gospodarki i polityki, a także branży technologicznej, które idą nieco pod włos wiodącym dyskursom.

Galloway założył kilka firm, które potem sprzedał z dużym zyskiem, jest też inwestorem. Wartość majątku 60-latka szacuje się na około sto milionów dolarów. Amerykanin jest też wykładowcą marketingu na Stern School of Business, która jest odnogą Uniwersytetu w Nowym Jorku. Jego podcast „Prof G Pod” cieszy się popularnością na całym świecie.

Galloway niedawno wziął udział w rozmowie, której można wysłuchać w podcaście „Vice News” Shane’a Smitha. Zwracając się do słuchających go młodych ludzi, którzy wchodzą właśnie na rynek pracy, 60-letni Galloway zwrócił uwagę na niezwykle ważny aspekt sukcesu, który bagatelizuje wielu biznesmenów – na przykład cytowany przez nas niedawno miliarder Alex Karp.