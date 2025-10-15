Włochy należą do krajów, które budzą ogromne zainteresowanie turystów z całego świata. Okazuje się jednak, że bez cudzoziemców wiele miejscowości na Półwyspie Apenińskim świeciłoby pustkami. Jak wynika z najnowszego raportu, Włochy to kraj, w którym znajduje się najwięcej w Europie pustych domów i mieszkań. Paradoksalnie, posiadanie własnej nieruchomości w tym kraju jest poza zasięgiem ogromnej liczby mieszkańców.

Rynek nieruchomości we Włoszech: wakacyjny raj czy kraj pustostanów?

27,3 proc. domów we Włoszech jest niezamieszkałych – trzy razy więcej niż we Francji i sześć razy więcej niż w Niemczech. Przekłada się to na dziewięć i pół miliona nieruchomości, które nie mają stałych mieszkańców.

Takie wnioski płyną z raportu zatytułowanego „L’offerta di abitazioni in Italia. Un quadro generale” (wł. „Oferta mieszkaniowa we Włoszech. Ogólny zarys”), który podsumowuje aktualną sytuację na włoskim rynku nieruchomości. Autorami raportu są eksperci z włoskiej fundacji IFEL, dane pochodzą między innymi z najnowszego spisu włoskiego urzędu statystycznego ISTAT z 2021 r. i rządowej agencji skarbowej Agenzia delle Entrate.

Okazuje się, że zjawisko słynnych „domów za jeden euro” nie rozwiązuje skomplikowanej sytuacji na włoskim rynku nieruchomości. Ogólny koszt doprowadzenia takiego domu do stanu używalności wcale nie jest niski.