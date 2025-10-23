W ocenie sześciu na dziesięciu ankietowanych marki, których są klientami, są dla nich gwarantami jakości i zaufania. Co istotne, emocjonalna więź z marką rośnie wraz z częstotliwością używania jej produktów.

Dlaczego markom ufamy bardziej niż rządom?

Autorzy raportu zauważają, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat znacznie wzrosło zaufanie klientów do ich ulubionych marek – zwłaszcza lokalnych i niszowych (o blisko 30 punktów procentowych), ale też do dużych (o ponad 20 punktów procentowych). Szczególnie duży związek emocjonalny z markami mają młodsi konsumenci.

Pięcioma czynnikami, które wpływają na duży poziom zaufania do marek, są względy praktyczne, ładunek emocjonalny, wzmacnianie poczucia przynależności, wspólnota wartości i możliwość odkrywania czegoś nowego. Ponad 60 procent respondentów ceni w markach to, że ułatwiają im życie, gwarantują jakość, są autentyczne i spójne z ich własnymi wartościami. Aspekt praktyczny okazał się szczególnie istotny dla konsumentów z Europy.

Jeżeli chodzi o aspekt emocjonalny, największą sympatią cieszą się te marki, które przywołują miłe wspomnienia – stwierdziło tak 60,5 procenta badanych. Dla 58,4 procenta respondentów kluczowa jest rozrywka, której dostarczają im marki, z kolei 56,9 procenta badanych wskazało na pozytywny wpływ marek na ich zdrowie psychiczne i ogólny dobrostan.

Co jeszcze konsumenci cenią w markach? Ponad 60 procent wymieniło poczucie, że marka ich „słucha”, zaś 56 procent – przekonanie, że dzięki marce czują się docenieni i wyjątkowi.

Ponownie aspekty te są szczególnie ważne dla najmłodszego grona klientów w wielu 18-34 lat, a więc młodych millenialsów i konsumentów z pokolenia Z. W ich odczuciu marka jest w stanie stworzyć bezpieczną, inkluzywną społeczność, a nawet grupę odniesienia, z którą młody konsument może się utożsamić i do której aspiruje.