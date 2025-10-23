Reklama

Raport: Bardziej ufamy ulubionym markom niż rządom. Bo nas „słuchają”

Kto zachowuje wiarygodność w dobie dezinformacji, polaryzacji poglądów i chaosu informacyjnego? Z globalnego badania firmy Deloitte wynika, że w tych niepewnych czasach ufamy ulubionym markom.

Publikacja: 23.10.2025 05:00

Ponad 60 procent osób, które wzięły udział w badaniu Deloitte uważa, że ulubione marki ich „słuchają”.

Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg

Izabela Popko

W dobie wszechobecnych fake newsów i spadku ogólnego poziomu zaufania na różne sposoby szukamy jakiejkolwiek formy zakotwiczenia, która da poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Zwracamy się nie tylko w stronę osób podzielających nasze poglądy (i to wcale nie musi być najbliższa rodzina), ale również marek, które reprezentują bliskie nam wartości.

Raport Deloitte: Marki bardziej wiarygodne niż rządy

Komu ufamy bardziej: przedstawicielom władz, czy markom, których produktów używamy na co dzień? Z raportu firmy doradczej Deloitte pod tytułem „Brand Connection — the Age of Meaningful Brands” jednoznacznie wynika, że to marki cieszą się znacznie większym zaufaniem.

Raport powstał na podstawie ankiet, które przeprowadzono w gronie siedmiu tysięcy mieszkańców Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych, a więc siedmiu kluczowych rynków. Wyniki badania zaprezentowano w trakcie konferencji w Mediolanie.

W ocenie sześciu na dziesięciu ankietowanych marki, których są klientami, są dla nich gwarantami jakości i zaufania. Co istotne, emocjonalna więź z marką rośnie wraz z częstotliwością używania jej produktów.

Dlaczego markom ufamy bardziej niż rządom?

Autorzy raportu zauważają, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat znacznie wzrosło zaufanie klientów do ich ulubionych marek – zwłaszcza lokalnych i niszowych (o blisko 30 punktów procentowych), ale też do dużych (o ponad 20 punktów procentowych). Szczególnie duży związek emocjonalny z markami mają młodsi konsumenci.

Pięcioma czynnikami, które wpływają na duży poziom zaufania do marek, są względy praktyczne, ładunek emocjonalny, wzmacnianie poczucia przynależności, wspólnota wartości i możliwość odkrywania czegoś nowego. Ponad 60 procent respondentów ceni w markach to, że ułatwiają im życie, gwarantują jakość, są autentyczne i spójne z ich własnymi wartościami. Aspekt praktyczny okazał się szczególnie istotny dla konsumentów z Europy.

Jeżeli chodzi o aspekt emocjonalny, największą sympatią cieszą się te marki, które przywołują miłe wspomnienia – stwierdziło tak 60,5 procenta badanych. Dla 58,4 procenta respondentów kluczowa jest rozrywka, której dostarczają im marki, z kolei 56,9 procenta badanych wskazało na pozytywny wpływ marek na ich zdrowie psychiczne i ogólny dobrostan.

Co jeszcze konsumenci cenią w markach? Ponad 60 procent wymieniło poczucie, że marka ich „słucha”, zaś 56 procent – przekonanie, że dzięki marce czują się docenieni i wyjątkowi.

Ponownie aspekty te są szczególnie ważne dla najmłodszego grona klientów w wielu 18-34 lat, a więc młodych millenialsów i konsumentów z pokolenia Z. W ich odczuciu marka jest w stanie stworzyć bezpieczną, inkluzywną społeczność, a nawet grupę odniesienia, z którą młody konsument może się utożsamić i do której aspiruje.

Reklama
Reklama

Sympatia i przywiązanie do marki są jeszcze silniejsze, jeżeli konsumenci postrzegają ją jako autentyczną i spójną. Dla 56,3 procenta badanych kluczowe jest odzwierciedlanie przez markę ich wartości, z kolei 54 procent konsumentów wskazało na fakt, że ich ulubione marki pomagają im wyrażać ich osobowość.

Andrea Laurenza, dyrektor ds. klientów i marketingu na Europę Północną i Południową w Deloitte zauważa, że wciąż spora grupa konsumentów, 45,7 procenta, nie czuje przywiązania do żadnej marki. „Istotność marek dla klientów nie jest statyczna – to kapitał, który musi być nieustannie pielęgnowany” – podsumowuje ekspert.

