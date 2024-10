Lista młodych ludzi, do których przypięto łatkę nepo baby, jest długa i z każdym rokiem do tego grona dołączają nowe nazwiska. To między innymi siostry Hadid (córki celebrytki i bizneswoman Kris Jenner), Kaia Gerber (córka Cindy Crawford), Lily-Rose Depp (córka Johnny’ego Deppa i Vanessy Paradis), Lennon Gallagher (syn Liama Gallaghera), Lilę Moss (córka Kate Moss), Hailey Bieber (siostrzenica Aleka Baldwina), Iris Law (córka Jude’a Lawa), Deva Cassel (córka Moniki Bellucci i Vincenta Cassela) – by wymienić tylko garstkę ludzi, o których mówi się „nepo babies”.

Niektórym z nich zarzuca się, że nie zasłużyły na swój sukces, bo nie są wystarczająco utalentowani i „nie dorastają do pięt” swoim rodzicom. Mimo to przynajmniej część z nich udowodniła, że ma prawdziwy talent – na przykład Willow Smith (córka Willa Smitha) czy Maya Hawke (córka Ethana Hawke’a i Umy Thurman).

W przypadku tych dwóch piosenkarek i z pewnością również Billie Eilish można mówić o artystkach w pełnym znaczeniu tego słowa. Pomimo łatwiejszego startu wydaje się, że ich reputacja nepo babies z czasem straci na znaczeniu.