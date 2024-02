„Zetki” promują się przede wszystkim w mediach społecznościowych. Najczęściej służą im do tego materiały wideo

O przedstawicielach generacji Z mówi się często, że są to osoby, które urodziły się ze smartfonem w dłoni. Ich pierwszym telefonem była już nie komórka, lecz smartfon. Osoby te dorastały wraz z rozwojem kolejnych cyfrowych innowacji, które stały się dla nich naturalnym środowiskiem. To właśnie – zdaniem ekspertów – stoi za chęcią i skłonnością dorosłych z pokolenia Z do budowania marki osobistej. „Zetki” są przyzwyczajone bowiem do treści promujących konkretne osoby w przestrzeni cyfrowej – a to przecież w niej spędzają niezwykle dużo czasu. „Ciągła autopromocja to gra dla wpływowych osób, które pokolenie Z nadal postrzega jako coś, do czego aspiruje. Niektórzy z największych współczesnych twórców internetowych publikują posty kilka razy dziennie na różnych platformach, a rozwój kariery i rozwój osobisty to niezmiennie popularne tematy” – czytamy.

Jednak – jak zauważają autorzy badania – fenomenu budowania marki osobistej wśród przedstawicieli pokolenia Z nie można tłumaczyć wyłącznie kulturą internetową. „Wejście Zetek w dorosłość nastąpiło w obliczu fal masowych zwolnień i niepewności gospodarczej. W takich okolicznościach bycie popularnym chroni przed niepewnością zatrudnienia i służy jako wizytówka zachęcająca do przyciągania lepszych możliwości” – zaznaczają badacze.

Biorąc to pod uwagę nie dziwi więc, że około 3 na 5 (61 proc.) dorosłych z pokolenia Z twierdzi, iż obecnie ma markę osobistą bądź są zainteresowani jej rozwojem. Co więcej, duża część tej grupy podejmuje także działania mające na celu aktywną promocję swoich marek. Preferowanym na to sposobem jest dla nich tworzenie i publikowanie w sieci materiałów wideo.

66 proc. dorosłych przedstawicieli pokolenia Z chce promować swoją markę osobistą

Aż 66 proc. dorosłych „Zetek” deklaruje, że chcąc promować swoją markę osobistą, publikuje treści wideo w Internecie. 27 proc. reklamuje się zaś wykorzystując do tego treści pisane – to ponad dwukrotnie mniej. Innymi popularnymi działaniami promocyjnymi młodych jest także nawiązywanie interakcji z osobami, które obserwują je w sieci oraz śledzenie treści tworzonych przez wpływowe osoby – zarówno należące do ich branży, jak i do innych.

„Dorośli z pokolenia Z częściej niż jakakolwiek inna grupa deklarowali zaangażowanie w prawie wszystkie działania związane z rozwojem marki osobistej, o które pytano w badaniu” – zaznacza Morning Consult. „Instagram, YouTube i TikTok to platformy, w których dorośli należący do pokolenia Z mogą publikować treści związane z marką osobistą. Wszystkie te aplikacje są dla nich ulubionym miejscem promocji” – dodano. A co z LinkedIn? Platformą niezwykle często używaną przez millenialsów? „Zetki” co prawda jej używają, ale plasuje się ona mniej więcej po środku stawki. Powodem jest prawdopodobnie między innymi to, że w serwisie rzadko publikuje się treści wideo, a to dla pokolenia Z jest niezwykle istotne i obecnie wytycza ścieżkę rozwoju marki osobistej.