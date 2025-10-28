Andrzej Smolik i przyjaciele w Krakowie. Nadchodzi muzyczne wydarzenie jesieni

Za artystyczną stronę spektaklu odpowiada Andrzej Smolik, producent i kompozytor znany z łączenia stylów i nowatorskiego podejścia do brzmienia. Tym razem Smolik przygotował dla fanów ucztę pełną dźwiękowych metamorfoz.

Koncert „To Kraków tworzy metamorfozy feat. Smolik” w Tauron Arenie Kraków

Na scenie w Tauron Arenie Kraków pojawi się plejada gwiazd polskiej muzyki, między innymi Brodka, Miuosh, Krzysztof Zalewski, Katarzyna Nosowska, Grzegorz Turnau, Piotr Rogucki, Natalia Przybysz, Kev Fox oraz Atom String Quartet. Każdy z artystów zaprezentuje swoje utwory w nowych aranżacjach przygotowanych przez Smolika. Nie zabraknie też znanych przebojów w zaskakujących interpretacjach.

Motywem przewodnim wydarzenia są metamorfozy – przemiany artystyczne, emocjonalne i dźwiękowe. Inspiracją dla tytułu koncertu stały się słowa Kory z utworu „Szare miraże” zespołu Maanam.

– Poprzeczka jest wysoko – przyznaje Smolik. – Krakowska publiczność jest wymagająca, ale mam fantastycznych artystów i zespół, z którymi zostawiamy sobie margines na szaleństwo. Będzie mnóstwo przebojów – starych i nowych – w nowych aranżacjach. Do tego kwartet smyczkowy Atom String Quartet, brass band i klasyczny skład rockandrollowy. No i oczywiście – nawiązania do Krakowa – przekonuje Smolik.