Andrzej Smolik i przyjaciele w Krakowie. Nadchodzi muzyczne wydarzenie jesieni

Wydarzenie, które połączy muzykę, obraz i emocje – tak można podsumować koncert „To Kraków tworzy metamorfozy feat. Smolik”, który odbędzie się 10 listopada w Tauron Arenie Kraków. „To będzie coś niepowtarzalnego” – przekonuje Małgorzata Marcińska, prezeska Areny Kraków S.A.

Publikacja: 28.10.2025 10:01

Andrzej Smolik, Krzysztof Zalewski i Natalia Przybysz to tylko część artystów i artystek, którzy 10 listopada wystąpią w krakowskiej Tauron Arenie.

Foto: AKPA

rp.pl

Za artystyczną stronę spektaklu odpowiada Andrzej Smolik, producent i kompozytor znany z łączenia stylów i nowatorskiego podejścia do brzmienia. Tym razem Smolik przygotował dla fanów ucztę pełną dźwiękowych metamorfoz.

Koncert „To Kraków tworzy metamorfozy feat. Smolik” w Tauron Arenie Kraków

Na scenie w Tauron Arenie Kraków pojawi się plejada gwiazd polskiej muzyki, między innymi Brodka, Miuosh, Krzysztof Zalewski, Katarzyna Nosowska, Grzegorz Turnau, Piotr Rogucki, Natalia Przybysz, Kev Fox oraz Atom String Quartet. Każdy z artystów zaprezentuje swoje utwory w nowych aranżacjach przygotowanych przez Smolika. Nie zabraknie też znanych przebojów w zaskakujących interpretacjach.

Motywem przewodnim wydarzenia są metamorfozy – przemiany artystyczne, emocjonalne i dźwiękowe. Inspiracją dla tytułu koncertu stały się słowa Kory z utworu „Szare miraże” zespołu Maanam.

– Poprzeczka jest wysoko – przyznaje Smolik. – Krakowska publiczność jest wymagająca, ale mam fantastycznych artystów i zespół, z którymi zostawiamy sobie margines na szaleństwo. Będzie mnóstwo przebojów – starych i nowych – w nowych aranżacjach. Do tego kwartet smyczkowy Atom String Quartet, brass band i klasyczny skład rockandrollowy. No i oczywiście – nawiązania do Krakowa – przekonuje Smolik.

Artyści podczas spotkania z udziałem Małgorzaty Marcińskiej, prezeski Areny Kraków S.A. w warszawskiej restauracji Pod Gigantami.

Foto: AKPA

Z kolei Krzysztof Zalewski podkreśla, że współpraca ze Smolikiem to gwarancja jakości i spokoju. – Czuję się zawsze bardzo bezpiecznie, gdy wychodzę z nim na scenę. To wyjątkowy muzyk i lider. Aranżacje zostały stworzone tylko na ten jeden wieczór, więc szykuje się koncert „do innych niepodobny” – mówi. 

Nie tylko muzyka, ale i oprawa wizualna wydarzenia będzie miała znaczenie. Za część multimedialną odpowiada krakowski artysta Adam Nyk, znany z nowatorskich projektów łączących dźwięk, światło i obraz. Całość ma stworzyć pełne emocji widowisko, w którym muzyka i sztuka wizualna tworzą harmonijną całość.

Tauron Arena Kraków i gwiazdy muzyki

– To największy koncert tej jesieni – podkreśla Małgorzata Marcińska, prezeska Areny Kraków S.A. – Wydarzenie niepowtarzalne, bo wszystko wydarzy się tylko raz – 10 listopada. Na jednej scenie zobaczymy najważniejszych polskich artystów w zupełnie nowych odsłonach – dodaje.

Projekt „To Kraków tworzy metamorfozy” kontynuuje ubiegłoroczną inicjatywę Areny Kraków, która z okazji jubileuszu zainicjowała nowy cykl wydarzeń. Pierwszą odsłonę stworzył wówczas Miuosh we współpracy z rzeźbiarzem Dobiesławem Gałą. Publiczność przyjęła projekt pozytywnie – dlatego w tym roku krakowska Tauron Arena chce zaskoczyć czymś nowym. Tym razem łącznikiem spinającym wszystko, co będzie działo się na scenie ma być Andrzej Smolik.

