Andrzej Smolik i przyjaciele w Krakowie. Nadchodzi muzyczne wydarzenie jesieni

Aktualizacja: 28.10.2025 20:46 Publikacja: 28.10.2025 10:01
Andrzej Smolik, Krzysztof Zalewski i Natalia Przybysz to tylko część artystów i artystek, którzy 10 listopada wystąpią w krakowskiej Tauron Arenie.
Foto: AKPA
Za artystyczną stronę spektaklu odpowiada Andrzej Smolik, producent i kompozytor znany z łączenia stylów i nowatorskiego podejścia do brzmienia. Tym razem Smolik przygotował dla fanów ucztę pełną dźwiękowych metamorfoz.
Na scenie w Tauron Arenie Kraków pojawi się plejada gwiazd polskiej muzyki, między innymi Brodka, Miuosh, Krzysztof Zalewski, Katarzyna Nosowska, Grzegorz Turnau, Piotr Rogucki, Natalia Przybysz, Kev Fox oraz Atom String Quartet. Każdy z artystów zaprezentuje swoje utwory w nowych aranżacjach przygotowanych przez Smolika. Nie zabraknie też znanych przebojów w zaskakujących interpretacjach.
Motywem przewodnim wydarzenia są metamorfozy – przemiany artystyczne, emocjonalne i dźwiękowe. Inspiracją dla tytułu koncertu stały się słowa Kory z utworu „Szare miraże” zespołu Maanam.
– Poprzeczka jest wysoko – przyznaje Smolik. – Krakowska publiczność jest wymagająca, ale mam fantastycznych artystów i zespół, z którymi zostawiamy sobie margines na szaleństwo. Będzie mnóstwo przebojów – starych i nowych – w nowych aranżacjach. Do tego kwartet smyczkowy Atom String Quartet, brass band i klasyczny skład rockandrollowy. No i oczywiście – nawiązania do Krakowa – przekonuje Smolik.
Artyści podczas spotkania z udziałem Małgorzaty Marcińskiej, prezeski Areny Kraków S.A. w warszawskiej restauracji Pod Gigantami.
Foto: AKPA
Z kolei Krzysztof Zalewski podkreśla, że współpraca ze Smolikiem to gwarancja jakości i spokoju. – Czuję się zawsze bardzo bezpiecznie, gdy wychodzę z nim na scenę. To wyjątkowy muzyk i lider. Aranżacje zostały stworzone tylko na ten jeden wieczór, więc szykuje się koncert „do innych niepodobny” – mówi.
Nie tylko muzyka, ale i oprawa wizualna wydarzenia będzie miała znaczenie. Za część multimedialną odpowiada krakowski artysta Adam Nyk, znany z nowatorskich projektów łączących dźwięk, światło i obraz. Całość ma stworzyć pełne emocji widowisko, w którym muzyka i sztuka wizualna tworzą harmonijną całość.
– To największy koncert tej jesieni – podkreśla Małgorzata Marcińska, prezeska Areny Kraków S.A. – Wydarzenie niepowtarzalne, bo wszystko wydarzy się tylko raz – 10 listopada. Na jednej scenie zobaczymy najważniejszych polskich artystów w zupełnie nowych odsłonach – dodaje.
Projekt „To Kraków tworzy metamorfozy” kontynuuje ubiegłoroczną inicjatywę Areny Kraków, która z okazji jubileuszu zainicjowała nowy cykl wydarzeń. Pierwszą odsłonę stworzył wówczas Miuosh we współpracy z rzeźbiarzem Dobiesławem Gałą. Publiczność przyjęła projekt pozytywnie – dlatego w tym roku krakowska Tauron Arena chce zaskoczyć czymś nowym. Tym razem łącznikiem spinającym wszystko, co będzie działo się na scenie ma być Andrzej Smolik.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Już nie tylko własne koncerty, którymi bez trudu zapełniał Stadion Narodowy – Dawid Podsiadło zorganizuje swój w...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Dziennikarze brytyjskiego dziennika „Financial Times” przygotowali listę najlepszych sklepów płytowych na świeci...
Członkowie zespołu The Rolling Stones odpoczywają od koncertowania, ale to nie znaczy, że próżnują. Muzycy znale...
Mainstreaming to jeden z dominujących trendów, na który zwracają uwagę autorzy najnowszego raportu platformy Spo...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
O flipperach mówi się najczęściej w kontekście rynku nieruchomości – to osoby, które kupują mieszkania czy domy...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas