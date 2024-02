Praca zdalna: kto chce pracować z domu? Szefowie czy pracownicy?

Co jest niemniej istotne, wielu szefom nadal trudniej jest zarządzać swoimi pracownikami gdy nie ma ich w biurze. Nawet jeśli więc sami wolą pracować z domu, często się na to nie decydują i wymagają od podwładnych, by także wrócili do pracy z biura. „To, jak menedżerowie woleliby pracować, może różnić się od tego, jak chcą pracować ze swoimi podwładnymi, ponieważ zarządzanie rozproszonym zespołem jest naprawdę trudne” – czytamy. „To nowy, stale ewoluujący krajobraz, w którym niewielu menedżerów ma doświadczenie” – dodano.

W ramach badania zapytano osoby będące w kadrze kierowniczej, czy wolałyby one częściej pracować w biurze, gdyż łatwiej im jest osobiście nadzorować pracę ich pracowników. 70 proc. badanych na to pytanie odpowiedziała twierdząco.

Co więcej, raport Resume Builder z sierpnia 2023 roku wskazuje, że „zdecydowana większość” liderów biznesowych twierdzi, iż od powrotu do biura zauważyła poprawę przychodów, a także produktywność swoich pracowników. To także nie jest argumentem za wprowadzeniem pracy zdalnej na stałe. Wniosek jest więc taki, że choć niektórzy szefowie faktycznie wolą pracować zdalnie, to dostosowanie się do zdalnego stylu zarządzania jest dla nich na tyle trudnym wyzwaniem, że mimo osobistych preferencji, wolą pozostać przy pracy z biura.