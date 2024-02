Generacja Z marnuje w pracy średnio 1 dzień w tygodniu. Pracodawcy mają problem

W przypadku osób poniżej 30. roku życia, a więc przedstawicieli pokolenia Z oraz najmłodszych milenialsów, sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Najmłodsi pracownicy na Wyspach marnotrawią w pracy łącznie aż 60 dni w ciągu roku.

Dla porównania, przedstawiciele pokolenia X i boomersi tracą na bezproduktywnym spędzaniu czasu w pracy już tylko 36,3 dnia w roku. Autorzy raportu obliczyli, że zjawisko dotyczące młodych pracowników kosztuje brytyjską ekonomię 138 miliardów funtów rocznie.

Generacja Z: wypalona zawodowo i w depresji

Badacze sprawdzili, z czego wynika owa nieobecność pracowników duchem, choć ciałem są obecni na stanowisku pracy. Okazuje się, że główną przyczyną są problemy natury psychicznej, z jakimi zmagają się młodzi pracownicy, przede wszystkim depresja i wypalenie zawodowe.

Z badania wynikło, że problem depresji dotyczy dwukrotnie większej liczby młodych pracowników w porównaniu z przedstawicielami starszych pokoleń. Aktywni zawodowo zoomersi i milenialsi częściej doświadczają również wypalenia zawodowego.

Nie ma zaskoczenia, że problemy ze zdrowiem psychicznym dotyczą przede wszystkim pracowników o niższych dochodach, co idzie w parze z zaniedbywaniem tej sfery przez ich pracodawców. Respondenci zarabiający 30 tysięcy funtów rocznie czują się zaniedbywani w swoim miejscu pracy z prawdopodobieństwem wynoszącym aż 86 procent więcej w porównaniu z ich lepiej zarabiającymi kolegami.

Autorzy badania zauważają jednocześnie, że nawet jeżeli firmy oferują swoim pracownikom rozmaite formy wsparcia psychicznego, to z pomocy tej korzysta niewiele osób. Zadeklarował to jedynie co czwarty respondent.