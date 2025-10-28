Jak będziemy podróżować w 2026 roku? Raport Skyscannera o trendach

Na podstawie analizy danych dotyczących tysięcy podróżników eksperci z platformy Skyscanner określili, gdzie i jak będziemy podróżować w 2026 roku. Raport przynosi też przegląd kluczowych trendów podróżniczych, a także zestawienie najpopularniejszych kierunków podróży.

Raport Skyscanner: Przyszłość turystyki

Końcówka roku to moment, kiedy zaczynamy snuć plany, także podróżnicze, na kolejny rok. Jakie trendy zdominują najbliższe miesiące wśród podróżników z Polski i reszty świata? Przebadali to eksperci z popularnej platformy Skyscanner. Raport pod tytułem „Trendy w podróżach” powstał między innymi na bazie analizy wewnętrznych statystyk Skyscannera, ankiet, które przeprowadzono wśród 20 tysięcy użytkowników platformy oraz danych, których dostarczyły zewnętrzne firmy.

Autorzy raportu zauważają, że jednym z kluczowych czynników, które decydują o tym, jak spędzimy wakacje w 2026 roku, pozostaje budżet, którym dysponujemy. Zdaniem ekspertów Skyscannera, z tego powodu wyjazdy planujemy w jeszcze bardziej przemyślany sposób, skupiając się na tym, co najważniejsze – przede wszystkim na realizacji swoich pasji i dbaniu o dobre samopoczucie.

Z raportu wynika, że coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą się najpopularniejsze, a co za tym idzie — najbardziej zatłoczone kierunki turystyczne. Ich unikanie, przy jednoczesnym preferowaniu spokojniejszych miejsc, zadeklarowała jedna trzecia badanych.