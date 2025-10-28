Jak będziemy podróżować w 2026 roku? Raport Skyscannera o trendach

Aktualizacja: 28.10.2025 20:45 Publikacja: 28.10.2025 11:44
Chongqing w chińskiej prowincji Syczuan to jedno z miast, do którego ankietowani w badaniu Skyscanner chcą podróżować najczęściej.
Na podstawie analizy danych dotyczących tysięcy podróżników eksperci z platformy Skyscanner określili, gdzie i jak będziemy podróżować w 2026 roku. Raport przynosi też przegląd kluczowych trendów podróżniczych, a także zestawienie najpopularniejszych kierunków podróży.
Końcówka roku to moment, kiedy zaczynamy snuć plany, także podróżnicze, na kolejny rok. Jakie trendy zdominują najbliższe miesiące wśród podróżników z Polski i reszty świata? Przebadali to eksperci z popularnej platformy Skyscanner. Raport pod tytułem „Trendy w podróżach” powstał między innymi na bazie analizy wewnętrznych statystyk Skyscannera, ankiet, które przeprowadzono wśród 20 tysięcy użytkowników platformy oraz danych, których dostarczyły zewnętrzne firmy.
Autorzy raportu zauważają, że jednym z kluczowych czynników, które decydują o tym, jak spędzimy wakacje w 2026 roku, pozostaje budżet, którym dysponujemy. Zdaniem ekspertów Skyscannera, z tego powodu wyjazdy planujemy w jeszcze bardziej przemyślany sposób, skupiając się na tym, co najważniejsze – przede wszystkim na realizacji swoich pasji i dbaniu o dobre samopoczucie.
Z raportu wynika, że coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą się najpopularniejsze, a co za tym idzie — najbardziej zatłoczone kierunki turystyczne. Ich unikanie, przy jednoczesnym preferowaniu spokojniejszych miejsc, zadeklarowała jedna trzecia badanych.
Eksperci podkreślają, że w planowaniu idealnych wakacji coraz częściej pomaga sztuczna inteligencja i inspiracje płynące z mediów społecznościowych. Dzięki temu, jak zauważają ankietowani, przyszłoroczne plany podróżnicze mogą się okazać lepiej przemyślane i bardziej dopasowane do naszych preferencji.
Ważnym aspektem podróży jest dbanie o urodę. Autorzy raportu określili ten trend jako „glowmads”, co stanowi zlepek słów „glow” (ang. blask) i „nomads” (ang. nomadzi).
Aż 40 procent badanych przyznało, że skupia się na rytuałach pielęgnacyjnych w trakcie podróży, bo chce w tym czasie spróbować czegoś nowego, a prawie trzech na dziesięciu (29 procent) ankietowanych pragnie poznać lokalne sposoby dbania o urodę. Prawie jedna trzecia respondentów (32 procent) kupuje na wyjazdach produkty niedostępne w ich kraju.
Kolejny znaczący trend to „turystyka literacka”. Eksperci ze Skyscannera zauważają, że liczba rezerwacji hoteli przy użyciu filtra „biblioteka” wzrosła w ostatnim roku aż o 70 procent. Jednocześnie jedna czwarta badanych odwiedza miejsca, o których jest mowa w ich ulubionych książkach.
Autorzy raportu zauważają też rosnące znaczenie hoteli, które nie są już tylko miejscem noclegu, ale stają się celem podróży samym w sobie. Wyrafinowanego designu i wyjątkowego klimatu poszukują zwłaszcza przedstawiciele pokolenia Z i milenialsi. Z danych Skyscannera wynika też, że aż 49 procent użytkowników dokonało rezerwacji wyłącznie na podstawie miejsca, w którym będą nocować.
Analitycy wyłonili też dziesięć najpopularniejszych kierunków turystycznych. Aż połowa z nich znajduje się w Europie. Na podium uplasowały się Chongqing w Chinach, Rijeka w Chorwacji oraz Nha Trang w Wietnamie. Kolejne miejsca w czołowej dziesiątce zajęły: włoska Genua, Castries w karaibskim państwie Saint Lucia, Langkawi w Malezji, Phuket w Tajlandii, Lamezia Terme we Włoszech, Evenes w Norwegii i Fuerteventura w Hiszpanii.
