Jiro Ono kończy sto lat. Pracę w kuchni zaczął w wieku 7 lat.
Foto: City Foodsters, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Jiro Ono ma na koncie gwiazdki Michelin i status wyroczni w kwestii kuchni japońskiej. Legendarny szef kuchni z Tokio kończy 100 lat, ale zapowiada, że nie myśli na razie o emeryturze.
Jiro Ono to legenda japońskiej i światowej gastronomii. Jego rodacy, a także inni mistrzowie kuchni japońskiej z całego świata, nazywają go „bogiem sushi”. Jego podejście do gotowania zobrazował w 2012 roku amerykański reżyser David Gelb w wielokrotnie nagradzanym filmie dokumentalnym pod tytułem „Jiro śni o sushi”.
Będący wówczas już po 80-tce Ono miał za sobą błyskotliwą karierę i trzy gwiazdki Michelin na koncie, jednak był daleki od poczucia spełnienia. „Będę nadal wspinał się na szczyt, choć nikt nie wie, gdzie on się znajduje” — stwierdził szef kuchni w jednej ze scen w filmie.
Ono jest też pionierem i rekordzistą. W 2007 roku jego mieszcząca zaledwie dziesięć miejsc restauracja o nazwie Sukiyabashi Jiro w modnej tokijskiej dzielnicy Ginza otrzymała trzy gwiazdki w przewodniku kulinarnym Michelin. Japończyk został tym samym pierwszym mistrzem sushi, którego uhonorowano tym prestiżowym wyróżnieniem.
W 2019 roku Ono znalazł się w Księdze Rekordów Guinnesa jako najstarszy na świecie szef kuchni z trzema gwiazdkami Michelin. Miał wtedy 93 lata.
Najważniejsi są dla niego jego stali goście. Dowodem na to jest historia z 2014 roku, kiedy Jiro Ono miał odmówić wizyty w swojej restauracji ówczesnemu premierowi Japonii Shinzo Abe, kiedy ten gościł prezydenta Baracka Obamę — ponieważ miał już o tej godzinie komplet rezerwacji. Politycy musieli więc przyjść w innym terminie, co oczywiście zrobili.
Barack Obama i premier Japonii Shinzo Abe w restauracji Jiro Ono w 2014 roku.
Foto: The White House, domena publiczna, Wikimedia Commons
W ubiegłym miesiącu, w trakcie uroczystości honorującej japońskich seniorów, która odbywa się w Japonii co roku w trzeci poniedziałek września, Ono stwierdził, że planuje być aktywnym zawodowo jeszcze przez około pięć lat. Na pytanie o sekret swojej długowieczności i dobrej kondycji w tak zaawansowanym wieku, odpowiedział krótko: „Praca”. Przyznał też, że nie pije alkoholu, regularnie spaceruje i zdrowo się odżywia.
Jiro Ono ma zamiar dożyć co najmniej 114. roku życia i zdobyć tytuł najdłużej żyjącego Japończyka. Obecnie rekordzistą w tej dziedzinie jest nieżyjący już Masazo Nonaka, który zmarł w 2019 roku w wieku 113 lat.
Jiro Ono urodził się 27 października 1925 roku w Tenryū (obecnie Hamamatsu) w prefekturze Shizuoka. Japonia borykała się wówczas z zapaścią ekonomiczną. Rodzina Ono była bardzo uboga i rozpadła się, kiedy przyszły mistrz sushi był jeszcze małym chłopcem.
Ono zaczął pracę w kuchni w wieku 7 lat. Kiedy miał 25 lat, przeprowadził się do Tokio, gdzie zatrudnił się w restauracji sushi. Własny lokal – Sukiyabashi Jiro – założył w 1965 roku w wieku 39 lat.
Restauracja obecnie wyróżniona jest dwiema gwiazdki w przewodniku Michelin. Co ciekawe, w 2020 roku usunięto ją z prestiżowego zestawienia, ponieważ zaczęła przyjmować wyłącznie swoich regularnych gości lub poprzez rezerwacje za pośrednictwem ekskluzywnych hoteli.
Obecnie szefem kuchni w Sukiyabashi Jiro jest Yoshikazu Ono, syn twórcy legendarnej restauracji. Od kilku lat Jiro Ono wchodzi do kuchni wyłącznie wtedy, kiedy czekają na niego wybrani goście.
