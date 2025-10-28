Reklama

Najsłynniejszy mistrz sushi na świecie kończy 100 lat. Jego sekret? „Praca”

Stuletni Jiro Ono to najstarszy szef kuchni. Japończyk, który znakomitą większość swojego życia spędził w kuchni, wciąż jest aktywny zawodowo.

Publikacja: 28.10.2025 05:00

Jiro Ono kończy sto lat. Pracę w kuchni zaczął w wieku 7 lat.

Foto: City Foodsters, CC BY 2.0, Wikimedia Commons

Izabela Popko

Jiro Ono ma na koncie gwiazdki Michelin i status wyroczni w kwestii kuchni japońskiej. Legendarny szef kuchni z Tokio kończy 100 lat, ale zapowiada, że nie myśli na razie o emeryturze.

Jiro Ono, najstarszy szef kuchni na świecie, gwiazda filmu „Jiro śni o sushi”

Jiro Ono to legenda japońskiej i światowej gastronomii. Jego rodacy, a także inni mistrzowie kuchni japońskiej z całego świata, nazywają go „bogiem sushi”. Jego podejście do gotowania zobrazował w 2012 roku amerykański reżyser David Gelb w wielokrotnie nagradzanym filmie dokumentalnym pod tytułem „Jiro śni o sushi”.

Będący wówczas już po 80-tce Ono miał za sobą błyskotliwą karierę i trzy gwiazdki Michelin na koncie, jednak był daleki od poczucia spełnienia. „Będę nadal wspinał się na szczyt, choć nikt nie wie, gdzie on się znajduje” — stwierdził szef kuchni w jednej ze scen w filmie.

Czytaj więcej

Restauracja Martim oferuje gościom imponujący widok na Odrę.
Restauracje
Restauracje z Warszawy i Wrocławia wśród najlepszych na świecie. Finał konkursu

Ono jest też pionierem i rekordzistą. W 2007 roku jego mieszcząca zaledwie dziesięć miejsc restauracja o nazwie Sukiyabashi Jiro w modnej tokijskiej dzielnicy Ginza otrzymała trzy gwiazdki w przewodniku kulinarnym Michelin. Japończyk został tym samym pierwszym mistrzem sushi, którego uhonorowano tym prestiżowym wyróżnieniem.

W 2019 roku Ono znalazł się w Księdze Rekordów Guinnesa jako najstarszy na świecie szef kuchni z trzema gwiazdkami Michelin. Miał wtedy 93 lata.

Najważniejsi są dla niego jego stali goście. Dowodem na to jest historia z 2014 roku, kiedy Jiro Ono miał odmówić wizyty w swojej restauracji ówczesnemu premierowi Japonii Shinzo Abe, kiedy ten gościł prezydenta Baracka Obamę — ponieważ miał już o tej godzinie komplet rezerwacji. Politycy musieli więc przyjść w innym terminie, co oczywiście zrobili.

Barack Obama i premier Japonii Shinzo Abe w restauracji Jiro Ono w 2014 roku.

Foto: The White House, domena publiczna, Wikimedia Commons

W ubiegłym miesiącu, w trakcie uroczystości honorującej japońskich seniorów, która odbywa się w Japonii co roku w trzeci poniedziałek września, Ono stwierdził, że planuje być aktywnym zawodowo jeszcze przez około pięć lat. Na pytanie o sekret swojej długowieczności i dobrej kondycji w tak zaawansowanym wieku, odpowiedział krótko: „Praca”. Przyznał też, że nie pije alkoholu, regularnie spaceruje i zdrowo się odżywia.

Jiro Ono ma zamiar dożyć co najmniej 114. roku życia i zdobyć tytuł najdłużej żyjącego Japończyka. Obecnie rekordzistą w tej dziedzinie jest nieżyjący już Masazo Nonaka, który zmarł w 2019 roku w wieku 113 lat.

Jiro Ono: mistrz sushi z gwiazdkami Michelin na koncie

Jiro Ono urodził się 27 października 1925 roku w Tenryū (obecnie Hamamatsu) w prefekturze Shizuoka. Japonia borykała się wówczas z zapaścią ekonomiczną. Rodzina Ono była bardzo uboga i rozpadła się, kiedy przyszły mistrz sushi był jeszcze małym chłopcem.

Ono zaczął pracę w kuchni w wieku 7 lat. Kiedy miał 25 lat, przeprowadził się do Tokio, gdzie zatrudnił się w restauracji sushi. Własny lokal – Sukiyabashi Jiro – założył w 1965 roku w wieku 39 lat.

Restauracja obecnie wyróżniona jest dwiema gwiazdki w przewodniku Michelin. Co ciekawe, w 2020 roku usunięto ją z prestiżowego zestawienia, ponieważ zaczęła przyjmować wyłącznie swoich regularnych gości lub poprzez rezerwacje za pośrednictwem ekskluzywnych hoteli.

Obecnie szefem kuchni w Sukiyabashi Jiro jest Yoshikazu Ono, syn twórcy legendarnej restauracji. Od kilku lat Jiro Ono wchodzi do kuchni wyłącznie wtedy, kiedy czekają na niego wybrani goście.

