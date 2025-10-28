Jiro Ono ma na koncie gwiazdki Michelin i status wyroczni w kwestii kuchni japońskiej. Legendarny szef kuchni z Tokio kończy 100 lat, ale zapowiada, że nie myśli na razie o emeryturze.

Jiro Ono, najstarszy szef kuchni na świecie, gwiazda filmu „Jiro śni o sushi”

Jiro Ono to legenda japońskiej i światowej gastronomii. Jego rodacy, a także inni mistrzowie kuchni japońskiej z całego świata, nazywają go „bogiem sushi”. Jego podejście do gotowania zobrazował w 2012 roku amerykański reżyser David Gelb w wielokrotnie nagradzanym filmie dokumentalnym pod tytułem „Jiro śni o sushi”.

Będący wówczas już po 80-tce Ono miał za sobą błyskotliwą karierę i trzy gwiazdki Michelin na koncie, jednak był daleki od poczucia spełnienia. „Będę nadal wspinał się na szczyt, choć nikt nie wie, gdzie on się znajduje” — stwierdził szef kuchni w jednej ze scen w filmie.

Ono jest też pionierem i rekordzistą. W 2007 roku jego mieszcząca zaledwie dziesięć miejsc restauracja o nazwie Sukiyabashi Jiro w modnej tokijskiej dzielnicy Ginza otrzymała trzy gwiazdki w przewodniku kulinarnym Michelin. Japończyk został tym samym pierwszym mistrzem sushi, którego uhonorowano tym prestiżowym wyróżnieniem.