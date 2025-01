Jak będzie wyglądały wnętrza „Bottiglierii 1881” po remoncie? O tym goście przekonają się już w lutym. Jak na razie projekt nowego wystroju pozostaje tajemnicą.

Dotychczasowy wystrój był elegancki, klasyczny i dobrze wpisywał się w architekturę kamienicy, w której się znajduje. Wnętrza zdobiły marmury i drewno, a ich wyrafinowany charakter dopełniały rzeźby z żelaza. „Widzimy się za dwa tygodnie. Aż strach pomyśleć, co tu będzie się działo po remoncie” – czytamy w poście Przemysława Klimy na Instagramie.

Przemysław Klima i jego „Bottiglieria 1881”: historia sukcesu

Przemysław Klima to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich szefów kuchni, który regularnie trafia na listy najlepszych europejskich kucharzy – na przykład w ramach cenionego konkursu The Best Chef Awards. Swoje kulinarne umiejętności szlifował między innymi w słynnej kopenhaskiej „Nomie”.

„Bottiglierię 1881” Klima założył wraz ze wspólnikiem Robertem Gumulińskim w 2013 roku. Od samego początku menu bazuje na lokalnych składnikach. Tworząc potrawy, Klima czerpie inspiracje z tradycyjnej polskiej kuchni i poddaje je kreatywnej reinterpretacji.

Inspektorzy prestiżowego przewodnika kulinarnego Michelin szybko zorientowali się, że na krakowskim Kazimierzu rośnie nowa gwiazda europejskiego fine diningu. Pierwszą gwiazdkę „Bottiglieria 1881” otrzymała już w 2020 roku, co uczyniło Klimę najmłodszym polskim szefem kuchni posiadającym to wyróżnienie.