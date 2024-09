Lakiernia w fabryce gitar Gibson w Nashville w amerykańskim stanie Tennessee. Jeff Adkins: Bloomberg Finance LP

„Jeśli nie zamieszasz w ogóle grać na gitarze, jeśli nie będziesz wykorzystywać tego instrumentu tak, jak należy, to płacenie za gitarę ogromnych pieniędzy nie ma po prostu żadnego sensu” – dodaje, odnosząc się do kolekcjonerów, którzy skupują stare instrumenty znanych marek w nadziei na wzrost ich wartości i możliwość zarobku. „Ludzie, którzy płacą pół miliona dolarów za gitarę mentalnie są podobni do tych, którzy kupują samochody Rolls-Royce” – podkreśla i dodaje, że swój zestaw gitar traktuje jak najbardziej użytkowo, a nie kolekcję, która kurzy się w gablocie.

Gitary jako aktywa inwestycyjne

Jak zauważa z kolei serwis Guitar.com, ceny vintage’owych instrumentów poszły w górę w ostatnich latach, do tego stopnia, że w wielu przypadkach są już poza zasięgiem przeciętnego muzyka marzącego o klasycznym instrumencie z historią i duszą.

Przez lata vintage'owe gitary postrzegano w najbardziej klasyczny sposób – jako instrumenty muzyczne. Jedynie niektóre egzemplarze uzyskiwały na aukcjach rekordowe sumy, ale była to rzadkość. To jednak zaczęło się zmieniać w ostatnich latach, wraz ze wzrostem zainteresowania inwestycjami alternatywnymi – ci, którzy szukali zysków większych niż na giełdzie, zwracali swoją uwagę w stronę rynku rzadkich trunków, dzieł sztuki, zegarków, luksusowych torebek, ale też – zabytkowych gitar. Zjawisko nasiliło się jeszcze w pandemii, nie tylko zresztą w USA, ale także w Japonii. Vintage'owe gitary przeżywały renesans zainteresowania, a zatem ceny produktów takich marek jak Fender czy Gibson rosły.

Co istotne – nie dotyczy to jedynie instrumentów należących przed laty do znanych muzyków. Nawet gitary bez szczególnej historii stają się bardzo pożądaną inwestycją, szczególnie jeśli mowa o instrumencie, który jest w stanie niemal idealnym, bo przeleżał kilka dekad w futerale.