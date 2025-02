Oprócz muzyki, na festiwalu Zorza mają być też obecne sztuka wizualna, literatura czy design. Podsiadło zaznacza, że formuła festiwalu Zorza jest płynna i podlega zmianom. „Nie zamykamy się też na ewolucję tego projektu, bo wierzę, że z każdą kolejną edycją będziemy mogli poszerzać go i rozbudowywać o nowe pomysły i obszary. Chcemy dać sobie i wszystkim zaproszonym twórcom czas na przygotowanie rzeczy naprawdę wyjątkowych więc podjęliśmy decyzję, że Zorza będzie odbywała się co dwa lata” – dodaje.

Festiwal Dawida Podsiadły. Terminy koncertów, miasta, lista artystów

Pierwszą edycję festiwalu Zorza zaplanowano na lato 2025 roku. Festiwal, w formacie dwudniowej imprezy, odwiedzi sześć polskich miast. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenia zaplanowano w lokalizacjach nieoczywistych, otoczonych zielenią, dalekich od miejskiego hałasu.

Zorza rozpocznie się 6 czerwca koncertami na poznańskiej Malcie. 27 czerwca festiwal zagości na AWF we Wrocławiu, 11 lipca – na AWF w Warszawie. 25 lipca Zorza dotrze do Parku Lotników w Krakowie, 15 sierpnia – do stoczni w Gdańsku. Finał festiwalu zaplanowano na 29 sierpnia na katowickim lotnisku Muchowiec.

Zapowiedziano też artystów i artystki, którzy pojawią się na tegorocznej edycji festiwalu Zorza. Oprócz Dawida Podsiadły, będą to Artur Rojek, Kortez, Kaśka Sochacka, Sokół Fisz Emade, Kasperczyk i Kukon oraz Paulina Przybysz.

Sprzedaż biletów rozpocznie się 13 lutego o godzinie 12:00, a dzień wcześniej wystartuje przedsprzedaż. „To, co się dzieje dzisiaj, to dopiero etap numer jeden. Nadchodzą kolejne, z czasem będziemy o nich mówić, dokładać kolejne cegiełki do naszej ekscytującej konstrukcji!” – napisał Dawid Podsiadło na swoim instagramowym profilu.