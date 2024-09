Jeżeli chodzi o ogólnoświatowy ranking, to na podium dominują już pizzerie z Włoch, stanowią też aż połowę najlepszej dziesiątki. Pierwsze miejsce zajęła nowojorska „Una Pizza Napoletana”, za którą uplasowały się ex aequo „Diego Vitagliano Pizzeria” z Neapolu oraz „I Masanielli – Francesco Martucci” z Caserty. Miejsce trzecie zajęła tokijska pizzeria „The Pizza Bar on 38th”, z kolei pozycje czwarta i piąta należą do „Confine” z Mediolanu i „Napoli on the Road” z Londynu.

Wiemy więc, gdzie zjemy najlepszą pizzę, będąc na wycieczce we Włoszech. Poza „Diego Vitagliano Pizzeria” oraz „I Masanielli” czołówkę włoskiego rankingu tworzą kolejno: „Confine” z Mediolanu, „I Tigli” z San Bonifacio oraz „50 Kalò z Neapolu.

Najlepsze pizzerie w Europie według rankingu 50 Top Pizza:

1. „Napoli on the Road”, Londyn

2. „Sartoria Panatieri”, Barcelona

3. „Via Toledo Enopizzeria”, Wiedeń

4. „50 Kalò”, Londyn