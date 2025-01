Najlepsze sklepy płytowe na świecie. Lokal w Polsce z prestiżowym wyróżnieniem

Dziennikarze brytyjskiego dziennika „Financial Times” przygotowali obszerną listę najlepszych sklepów płytowych z całego świata. W zestawieniu znalazł się jeden lokal z Polski, obok sklepów z takich miast jak Londyn, Paryż, Lizbona, Sztokholm, Nowy Jork czy Sydney.

Reklama

Najlepsze sklepy płytowe na świecie: wyróżnienie dla Krakowa

Od szeregu lat płyty winylowe i inne, uchodzące już za „vintage’owe” nośniki przeżywają swój renesans. Na fali popularności winyli w miastach na całym globie jak grzyby po deszczu pojawiają się coraz to nowe sklepy winylowe, zaś te, którym jeszcze niedawno wróżono zamknięcie, nadal dobrze prosperują.

Osobnym zjawiskiem są też bary audio, których ojczyzną jest Japonia. Miejsca z doskonałą akustyką i najwyższej jakości sprzętem audio funkcjonują jako bary, w których przy drinku i przekąsce można posłuchać muzyki – często właśnie z płyt winylowych – a także kupić nagranie.

Czytaj więcej Miasta Polskie miasto wśród najlepszych miejsc w Europie. „Idealne na długi weekend” Trwa dobra passa polskich miast – zdobywają wyróżnienia w rankingach przygotowywanych przez czołowe międzynarodowe serwisy dla podróżników. Najnowszy sukces to miejsce na liście miast najlepszych na tak zwany „city break”. Które z polskich miast zdobyło ten tytuł?

To właśnie tego rodzaju miejsca – głównie klasyczne sklepy płytowe – znalazły się na liście, której autorami są redaktorzy brytyjskiego dziennika „Financial Times”. W zestawieniu najlepszych sklepów z płytami na naszym globie figurują takie słynne miejsca jak londyński Third Man Records należącej do Jacka White’a wytwórni płytowej o tej samej nazwie, czy sklep wytwórni Soul Jazz Records, również w Lodynie, czy działający od lat 70. Academy Records & CDs w Nowym Jorku.