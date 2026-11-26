Jesteśmy nowocześni, ale tęsknimy do klasyki. Okazuje się, że ta tęsknota też może stać się trendem. Udowadniają to najnowsze kolekcje znanych polskich marek świata mody.

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La Mania: Nowa kampania Into a Love Unknown

Sensacją stała się tegoroczna informacja o obecności polskiej projektantki na jesiennym tygodniu mody w Nowym Jorku. Magda Butrym rozpisała całe wydarzenie na dwa mocne akordy – pierwszym był wspomniany fashion week, drugim – otwarcie oficjalnego butiku marki w Nowym Jorku. Wrażenie zrobiło nie tylko to, co zostało pokazane w Nowym Jorku, ale także – w jaki sposób. Świetnie przyjęty pokaz zamknął utwór „Jezioro szczęścia” zespołu Bajm.

Po klasykę polskiej piosenki w najnowszej kampanii sięgnęła też La Mania. Do współpracy z polską marką zaproszona została Alicja Majewska, wielka gwiazda polskiej sceny, obdarzona wspaniałym głosem i niezmiennie charyzmatyczna. Napisany w 1986 roku przez Włodzimierza Korcza do słów Wojciecha Młynarskiego utwór „Odkryjemy miłość nieznaną” stał się hymnem najnowszej kampanii La Manii Into a Love Unknown.

Foto: Materiały prasowe

Przygotowano ją pod kierownictwem nowej dyrektorki kreatywnej marki Anny Grunwald, w przeszłości bliskiej współpracowniczki Magdy Butrym. Zdjęcia do kampanii La Manii zrealizowano nad Lago di Garda we Włoszech. Tło, oprócz słynnego jeziora, stanowi brutalistyczna villa La Scala, posiadłość zaprojektowana w latach 50. przez Vittoriano Viganò dla francuskiego rzeźbiarza i architekta André Bloca. Wizualnie kampania nawiązuje do prac amerykańskiego malarza Edwarda Hoppera – do jego sposobu kadrowania postaci, wykorzystania architektury i światła.

Foto: Materiały prasowe

Nowa kolekcja La Mania

Nowa kolekcja La Manii jesień zima 2026 to miękkie kaszmiry i dzianiny, wełniane płaszcze oraz skóry o wyrazistej fakturze budują garderobę na różne pory dnia. Krawiectwo podkreśla talię, obszerne okrycia nadają sylwetce objętość, a wieczorowe kreacje wprowadzają intensywny kolor. Wśród nich pojawia się turkus inspirowany wodami włoskich lagun.

Foto: Materiały prasowe

„Kampania Into a Love Unknown wyrasta z tęsknoty za zachwytem. Z potrzeby zachwycania się pięknem, pielęgnowania nadziei i marzeń, nie jako ucieczki od otaczającej nas rzeczywistości, ale jako odpowiedzi na nią. Ta świadomie antycyniczna postawa jest bliska La Manii, która od 16 lat buduje swój świat wokół kobiecej wrażliwości i przyjemności. Kolekcja Jesien Zima 2026 to ubrania, w których i, o których można marzyć. Tę samą marzycielskość i wiarę w to, że to, co najlepsze, może być jeszcze przed nami, odnajdujemy w słowach Wojciecha Młynarskiego do utworu„Odkryjemy miłość nieznaną” w wykonaniu Alicji Majewskiej, skomponowanego przez Włodzimierza Korcza, który stał się muzycznym motywem kampanii” – brzmi zapowiedź kolekcji.