Tytuł nowej kolekcji, Into a Love Unknown, to nawiązanie do jednej z najbardziej znanych piosenek Alicji Majewskiej.
Jesteśmy nowocześni, ale tęsknimy do klasyki. Okazuje się, że ta tęsknota też może stać się trendem. Udowadniają to najnowsze kolekcje znanych polskich marek świata mody.
Sensacją stała się tegoroczna informacja o obecności polskiej projektantki na jesiennym tygodniu mody w Nowym Jorku. Magda Butrym rozpisała całe wydarzenie na dwa mocne akordy – pierwszym był wspomniany fashion week, drugim – otwarcie oficjalnego butiku marki w Nowym Jorku. Wrażenie zrobiło nie tylko to, co zostało pokazane w Nowym Jorku, ale także – w jaki sposób. Świetnie przyjęty pokaz zamknął utwór „Jezioro szczęścia” zespołu Bajm.
Czytaj więcej
Z H&M współpracowały najbardziej znane domy mody, wystarczy wymienić takie marki jak Balmain, Versace, Stella McCartney czy Comme des Garçons. Tej...
Po klasykę polskiej piosenki w najnowszej kampanii sięgnęła też La Mania. Do współpracy z polską marką zaproszona została Alicja Majewska, wielka gwiazda polskiej sceny, obdarzona wspaniałym głosem i niezmiennie charyzmatyczna. Napisany w 1986 roku przez Włodzimierza Korcza do słów Wojciecha Młynarskiego utwór „Odkryjemy miłość nieznaną” stał się hymnem najnowszej kampanii La Manii Into a Love Unknown.
Przygotowano ją pod kierownictwem nowej dyrektorki kreatywnej marki Anny Grunwald, w przeszłości bliskiej współpracowniczki Magdy Butrym. Zdjęcia do kampanii La Manii zrealizowano nad Lago di Garda we Włoszech. Tło, oprócz słynnego jeziora, stanowi brutalistyczna villa La Scala, posiadłość zaprojektowana w latach 50. przez Vittoriano Viganò dla francuskiego rzeźbiarza i architekta André Bloca. Wizualnie kampania nawiązuje do prac amerykańskiego malarza Edwarda Hoppera – do jego sposobu kadrowania postaci, wykorzystania architektury i światła.
Nowa kolekcja La Manii jesień zima 2026 to miękkie kaszmiry i dzianiny, wełniane płaszcze oraz skóry o wyrazistej fakturze budują garderobę na różne pory dnia. Krawiectwo podkreśla talię, obszerne okrycia nadają sylwetce objętość, a wieczorowe kreacje wprowadzają intensywny kolor. Wśród nich pojawia się turkus inspirowany wodami włoskich lagun.
„Kampania Into a Love Unknown wyrasta z tęsknoty za zachwytem. Z potrzeby zachwycania się pięknem, pielęgnowania nadziei i marzeń, nie jako ucieczki od otaczającej nas rzeczywistości, ale jako odpowiedzi na nią. Ta świadomie antycyniczna postawa jest bliska La Manii, która od 16 lat buduje swój świat wokół kobiecej wrażliwości i przyjemności. Kolekcja Jesien Zima 2026 to ubrania, w których i, o których można marzyć. Tę samą marzycielskość i wiarę w to, że to, co najlepsze, może być jeszcze przed nami, odnajdujemy w słowach Wojciecha Młynarskiego do utworu„Odkryjemy miłość nieznaną” w wykonaniu Alicji Majewskiej, skomponowanego przez Włodzimierza Korcza, który stał się muzycznym motywem kampanii” – brzmi zapowiedź kolekcji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas