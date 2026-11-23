Działająca od ponad trzech dekad amerykańska marka odzieży streetwearowej Supreme ma za sobą szereg turbulentnych lat. Wygląda jednak na to, że słynąca ze śmiałych, oryginalnych projektów i wielu współprac z niszowymi artystami marka przeżywa właśnie swój renesans. W jaki sposób Supreme udało się powrócić z niebytu?

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Marka Supreme wraca do łask. Wzrost zainteresowania

Streetwearowa marka Supreme powstała w 1994 r., jej założycielem był amerykański projektant mody James Jebbia. Przez kilkanaście lat Supreme była ulubioną marką fanów jazdy na desce oraz miłośników mody ulicznej z całego świata. W kolejnej dekadzie gwiazda amerykańskiej marki zaczęła gasnąć, w trzeciej pojawiły się dwucyfrowe spadki sprzedaży.

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Zmiany właścicielskie, zawirowania wokół marki, a także spadek zainteresowania streetwearem, który dał się zauważyć w ostatnich latach, sprawiły, że niektórzy skreślili Supreme uznając, że czas tej marki dobiegł końca. Tymczasem zainteresowanie jej produktami znów rośnie i dotyczy to zarówno archiwalnych produktów, jak i tych, które pochodzą z najnowszych kolekcji.

Przytaczane przez branżowy serwis Business of Fashion dane nowojorskiej agencji marketingowej Consumer Edge pokazują, że po latach spadków sprzedaży w trzech pierwszych kwartałach 2026 r. Amerykanie wydali na produkty Supreme 35 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Odpowiadają za to przede wszystkim konsumenci z pokolenia Z, a więc dwudziesto- i trzydziestokilkulatkowie.

Z analizy aktywności na stronie Supreme, której dokonali specjaliści z platformy Similarweb On, wynika z kolei, że liczba osób, które ją odwiedziły, wzrosła z nieco ponad 2,5 mln we wrześniu 2023 r. do blisko 4 mln trzy lata później, kiedy do sprzedaży trafiła jesienno-zimowa kolekcja Supreme. Projekty amerykańskiej marki znów przykuwają uwagę zarówno wieloletnich, lojalnych fanów marki, jak i nowych klientów młodego pokolenia – i wyprzedają się na pniu.

Za co fani streetwearu kochają Supreme?

Wielki powrót Supreme widać również na rynku wtórnym. Po raz pierwszy od 2021 r. amerykańska marka stała się właśnie najlepiej sprzedającą się marką odzieżową na platformie sprzedaży z drugiej ręki StockX, notując wzrost wartości sprzedaży na poziomie 38 proc. rok do roku. Ceny produktów Supreme wzrosły średnio o 33 proc., ale, jak widać, to nie odstrasza fanów kultowej marki.

Zdaniem ekspertów marka Supreme odzyskała swoją pozycję dzięki konsekwencji kadry zarządzającej. Zachowano tożsamość, za którą trzy dekady temu pokochali ją młodzi wówczas klienci, a przy tym nadal oferuje wysokiej jakości produkty, które można z łatwością zestawić z właściwie wszystkim, co ma się w szafie. Produkty Supreme mają w dodatku konkurencyjne ceny w porównaniu z tym, co oferuje wiele innych luksusowych marek streetwearowych.

Supreme niezmiennie interesuje się też niszowymi artystami i zjawiskami, również w skali lokalnej. Zgodnie z dotychczasową strategią, za którą w dalszym ciągu odpowiada James Jebbia, marka regularnie nawiązuje współprace z twórcami, którzy reprezentują przy tym różne pokolenia. To wszystko doceniają zarówno starsi, jak i młodsi fani marki.