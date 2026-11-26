Sukcesja przedstawiana jest jako jedno z największych wyzwań stojących obecnie przed biznesem. Pokolenie, które zbudowało współczesne firmy, odchodzi na emeryturę lub chce zwolnić tempo życia i szykuje się do przekazania sterów władzy. Na horyzoncie pojawia się nowe pokolenie przedsiębiorców – część rwie się do pracy i jest gotowa działać jeszcze agresywniej niż rodzice, część woli inne aktywności w życiu niż mozolne budowanie pozycji firm, które odziedziczyli.

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Bernard Arnault: Najbogatszy Francuz nie oddaje władzy

Orzech do zgryzienia w postaci sukcesji ma też Francuz Bernard Arnault, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, gracz numer 1 na rynku dóbr luksusowych. Pięcioro jego dzieci, Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric i Jean, od lat przygotowywanych jest do przejęcia władzy w koncernie LVMH kontrolującym najbardziej znane marki luksusowe, od Diora po Louis Vuitton, od Moët & Chandon po Hennessy, od Bulgari do Tiffany & Co. Głowa rodziny wciąż jednak trzyma wszystkich w niepewności w kwestii tego, jak będzie wyglądać przekazanie władzy w firmie, którą zbudował.

Francuski biznesmen Bernard Arnault kieruje koncernem od 1989 roku. Ma dzisiaj 77 lat, ale mimo to wciąż zwleka z podjęciem decyzji, które z jego dzieci przejmie po nim władzę. Potwierdzają to najnowsze doniesienia brytyjskiego „The Telegraph”. W dokumentach spółki Agache SCA, kontrolowanej przez rodzinę Arnault (skupia główne spółki holdingu), pojawił się zapis, że osoby na stanowiskach zarządczych będą mogły pracować do 95. roku życia. To dawałoby Bernardowi Arnault nawet 18 dodatkowych lat na stanowisku.

Nowy wyższy limit dotyczy zarządzania rodzinnym holdingiem, a nie bezpośrednio koncernem LVMH. W tym drugim przypadku obecny limit wieku to 85 lat, to zostało zatwierdzone wiosną 2025 roku.

O tym, że Bernard Arnault nie spieszy się z przekazaniem władzy dzieciom, wiadomo od dawna, on sam zresztą o tym mówi. W ubiegłym roku, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy LVMH, Arnault powiedział oficjalnie, że do tematu przekazania władzy można będzie wrócić za 7–8 lat.

Wszystkie dzieci Bernarda Arnault, z dwóch małżeństw, pracują w firmie ojca. Czworo z nich zasiada w radzie dyrektorów LVMH, dwoje – w komitecie wykonawczym. Prestiżowo najważniejsze stanowisko zajmuje córka Delphine – jest prezeską domu mody Christian Dior, najważniejszej marki w obszernym portfolio LMVH. Z kolei najwięcej odpowiedzialności wziął na siebie jej brat Antoine. Oboje wchodzą w skład nie tylko rady dyrektorów LVMH, ale także są w komitecie wykonawczym spółki.

Bernard Arnault: Historia „wilka w kaszmirze”

Potęgę rodzinnej firmy Bernard Arnault zaczął budować w latach 80., gdy wrócił z USA, dokąd wyruszył, by rozwijać działalność deweloperską. W pierwszej kolejności udało mu się przejąć kontrolę nad domem mody Christian Dior, dobrem narodowym Francji i marką znaną na całym świecie. W kolejnym kroku Francuz podjął udaną próbę zdobycia władzy nad łączącym się domem mody Louis Vuitton i koncernem alkoholowym Moët Hennessy. Ta transakcja zyskała mu przydomek „wilka w kaszmirze”, bezwzględnego gracza, który realizuje swoje plany po cichu i w białych rękawiczkach.

Na początku lat 90. Bernard Arnault zaczął proces budowania swojej pozycji na rynku dóbr luksusowych. Przejmował kontrolę nad kolejnymi markami, stopniowo budując portfolio LVMH, które dzisiaj obejmuje kilkadziesiąt czołowych marek ze świata mody, zegarków, wyrobów skórzanych, biżuterii, kosmetyków, ale też hoteli czy mediów.

W 1997 roku Bernard Arnault po raz pierwszy znalazł się na liście najbogatszych ludzi świata „Forbesa”. Kilka lat temu jego majątek wyceniano nawet na blisko ćwierć biliona dolarów. Obecnie, na skutek spowolnienia na rynku dóbr luksusowych to już nieaktualne – w zestawieniu Bloomberga, Arnault 14. miejsce na liście najbogatszych ludzi świata z majątkiem ocenianym na 129 miliardów dolarów. O jedną pozycję wyprzedza go w tym zestawieniu Amancio Ortega, twórca hiszpańskiego Inditexu, właściciela m.in. Zary i to jemu obecnie należy się tytuł najbogatszego Europejczyka.