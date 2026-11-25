Materiał powstał we współpracy z Estée Lauder Companies

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Zmiana pozwala odkryć możliwości, dlatego jestem przekonana, że można, a nawet trzeba ją polubić i znaleźć w niej szansę na rozwój. Staram się pokazywać zespołowi, że warto skupić się na tym, na co mamy wpływ, i że do celu można dojść różnymi drogami. Ważne, by nie tracić z oczu priorytetów – mówi Joanna Zboch, dyrektorka generalna Estée Lauder Companies na Europę Środkową.

Jak brzmi definicja dobrego miejsca pracy?

Dla mnie dobre miejsce pracy to takie, w którym ludzie mogą się rozwijać, wiedzą, że ich zdanie ma znaczenie, ale jednocześnie rozumieją swoją rolę i odpowiedzialność za wspólne cele. To również miejsce, w którym można przyjść do szefa czy szefowej i porozmawiać, gdy coś nie idzie zgodnie z planem. Każdy może popełnić błąd, ważne, żeby wyciągnąć z niego wnioski. Wierzę, że stawianie wymagań i troska o ludzi się nie wykluczają. Najlepsze rezultaty osiągamy, gdy ludzie czują się szanowani, rozumieją sens swojej pracy, mają przestrzeń do samodzielnego działania, ale również jasno określone cele i odpowiedzialność za ich realizację.

W Estée Lauder Companies ponad 91 proc. zespołu w regionie i ponad 67 proc. stanowisk kierowniczych zajmują kobiety. Co te liczby mówią o kulturze firmy?

Pokazują, jak ważną rolę w naszej organizacji odgrywają kobiety, również na stanowiskach decyzyjnych. Branża kosmetyczna od zawsze pozostaje blisko kobiet, ale dla mnie istotne jest to, by ich obecność oznaczała nie tylko reprezentację, lecz także wpływ na kierunek rozwoju biznesu. Wierzę, że różnorodność jest źródłem siły organizacji. Wnosimy do niej różne doświadczenia i perspektywy, a to pomaga nam lepiej rozumieć konsumentów i podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że kobiety nadal mierzą się ze stereotypami i nie zawsze dostrzegają własny potencjał. Dlatego tak ważne są możliwości rozwoju, dostęp do odpowiedzialnych ról i środowisko, w którym można sięgać po więcej.

Czym jest kultura High Touch i jaką przewagę daje organizacji?

Kultura High Touch opiera się na przekonaniu, że w centrum każdej organizacji stoją ludzie i relacje. W Estée Lauder Companies jest ona częścią historii firmy i sposobu działania. Jej korzenie sięgają filozofii założycielki, Estée Lauder, która rozumiała znaczenie osobistego kontaktu, edukacji i budowania zaufania poprzez bezpośrednie doświadczenie produktu. Dziś ta filozofia ma zastosowanie nie tylko w relacjach z konsumentami, ale również w sposobie, w jaki współpracujemy jako organizacja. Oznacza uważne słuchanie, otwartą komunikację, szacunek i indywidualne podejście do ludzi. W świecie, w którym coraz większą rolę odgrywają technologia i sztuczna inteligencja, umiejętność słuchania, rozumienia innych i budowania relacji może stać się jedną z najważniejszych przewag lidera i całej organizacji.

Za wieloma deklaracjami dotyczącymi wartości nie zawsze idą konkretne działania. Jak przekładają się one na codzienną pracę w Estée Lauder Companies?

Przede wszystkim widać je w sposobie, w jaki rozmawiamy, współpracujemy i reagujemy na potrzeby pracowników. Zaufanie oznacza dla mnie również to, że ktoś może otwarcie powiedzieć o trudnościach, popełnionym błędzie czy nadmiernym obciążeniu obowiązkami. Ale równie ważne jest to, abyśmy potrafili wspólnie znaleźć rozwiązanie i wrócić na właściwe tory. Dużą wagę przykładamy do rozwoju pracowników, inicjatyw spo- łecznych i działań na rzecz walki z rakiem piersi. Wartości nabierają znaczenia wtedy, gdy przekładają się na konkretne decyzje. Podobnie jest z dobrostanem: nie wystarczy zaoferować dodatkowe inicjatywy, jeśli nie zadbamy o potrzeby ludzi, uczciwe warunki pracy i dialog. Jednocześnie wierzę, że odpowiedzialna organizacja musi łączyć troskę o pracowników z konsekwentną realizacją celów biznesowych.

Jak budować kulturę firmy, w której kobiety nie tylko rozwijają kariery, ale również mają wpływ na sposób działania organizacji?

Trzeba zacząć od stworzenia sytuacji, w których kobiety mogą rozwijać kompetencje i świadomie planować kolejne etapy kariery. Samo zachęcanie do awansu nie wystarczy. Potrzebny jest dostęp do szkoleń, wartościowych doświadczeń zawodowych i odpowiedzialnych ról. Równie istotna jest postawa liderów. Musimy dostrzegać potencjał, dawać ludziom szansę i tworzyć przestrzeń do zabierania głosu i wnoszenia pomysłów. Ważne jest również, aby kobiety miały możliwość nie tylko obejmowania stanowisk kierowniczych, ale przede wszystkim realnego wpływania na strategię, rozwój i wyniki organizacji. Przywództwo wiąże się bowiem z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i ich konsekwencje.

Co należy zmienić w sposobie, w jaki firmy myślą o kobietach na stanowiskach kierowniczych?

Zamiast pytać, czy kobiety są gotowe do objęcia stanowisk kierowniczych, powinniśmy częściej zastanawiać się, czy organizacje potrafią dostrzec i wykorzystać kobiecy potencjał. Wciąż zdarza się, że kobiety mają mniejszą wiarę we własne możliwości albo nie dostrzegają, jak wiele mogą osiągnąć. Dlatego tak ważna jest edukacja i pokazywanie przykładów osób, które wyzwoliły się z takiego myślenia. Nie możemy też zapominać, że możliwości nie wszędzie są takie same. Inne wyzwania mogą mieć kobiety w dużych miastach, a inne w mniejszych miejscowościach. Potrzebujemy więc nie tylko deklaracji równości, ale także działań, które pomagają usuwać bariery i dają kobietom możliwość podejmowania decyzji o własnej przyszłości. Ważne jest również, aby tworzyć warunki do obejmowania przez nie ról, w których mogą realnie wpływać na rozwój i wyniki biznesu.

Na jakim modelu przywództwa opiera pani własny styl zarządzania?

Nie uważam, by lider musiał znać odpowiedź na każde pytanie. Ważniejsze jest dla mnie otaczanie się ludźmi, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, i dawanie im przestrzeni do wykorzystania tej wiedzy. Na tym opieram swój sposób zarządzania: na zaufaniu, partnerstwie i jasno określonej odpowiedzialności. Ważnym elementem mojego stylu przywództwa jest koncentracja na wyniku. Możemy dyskutować o różnych rozwiązaniach i popełniać błędy, z których wyciągamy wnioski, ale ostatecznie musimy realizować założone cele. Dobry lider potrafi połączyć troskę o ludzi z konsekwencją w działaniu, podejmowaniem decyzji i determinacją w osiąganiu rezultatów.

Materiał powstał we współpracy z Estée Lauder Companies