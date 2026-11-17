Współpraca z Nike to kolejny ważny etap rozwoju Answear jako grupy budującej selektywny ekosystem marek premium i odpowiadającej na rosnące oczekiwania klientów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nike i Answear

Dla Answear współpraca z Nike oznacza nie tylko rozszerzenie oferty o kolejną globalną markę, lecz także dalszy rozwój działalności na rynkach regionu.

Answear działa obecnie na 12 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i może pochwalić się silną bazą lojalnych klientów. Dzięki współpracy produkty Nike będą dostępne dla klientów Answear za pośrednictwem rozwiniętych kanałów sprzedaży internetowej i stacjonarnej.

Nike w Answear: sport i lifestyle w wydaniu premium

Answear.com zaoferuje starannie wyselekcjonowany wybór produktów Nike, obejmujący zarówno modele lifestyle’owe, jak i odzież sportową z portfolio marki. W asortymencie znajdą się buty, odzież oraz produkty z kolejnych kategorii. Oferta będzie stopniowo poszerzana o następne linie i bardziej wyspecjalizowane kolekcje, w tym Nike ACG.

Produkty będą dostępne zarówno online, jak i w Answear Concept Store w warszawskiej Fabryce Norblina, gdzie oferta Nike stanie się częścią przestrzeni łączącej modę, sport i współczesny styl życia.

PRM.com: wyselekcjonowana oferta Nike

Produkty Nike pojawią się również na PRM.com – odrębnej platformie należącej do Grupy Answear, stworzonej z myślą o klientach zainteresowanych współczesną modą luksusową oraz najbardziej pożądanymi premierami produktowymi.

Obecność Nike na PRM.com i w salonie PRM Concept Store będzie koncentrować się na limitowanych edycjach, specjalnych kolaboracjach oraz modelach o szczególnym znaczeniu dla świata mody.

Nike to kolejna globalna marka, która dołącza do ekosystemu rozwijanego przez Answear. Answear.com, PRM.com, a także salony Answear Concept Store i PRM Concept Store pełnią w nim odrębne funkcje i odpowiadają na różne potrzeby klientów, umożliwiając markom budowanie obecności w sposób dopasowany do ich pozycjonowania i charakteru oferty.

Współpraca jest również ważnym krokiem w realizacji strategii Answear, w której coraz większą rolę odgrywają selekcja oferty, jej jakość oraz sposób prezentowania marek. Partnerstwo z Nike pozwala Grupie rozwijać ten kierunek w jednym z najważniejszych obszarów współczesnego rynku – na styku sportu, mody i lifestyle’u.

Szczególny nacisk kładziony jest na dalszy rozwój oferty skierowanej do kobiet. Answear konsekwentnie zwiększa udział mody damskiej w sprzedaży i portfolio, a współpraca z globalnymi markami lifestyle’owymi stwarza możliwość wzmocnienia tego segmentu zarówno w kategorii odzieży, jak i obuwia.

„Współpraca z Nike to ważny kamień milowy w rozwoju całego ekosystemu Answear. Cieszymy się, że Nike dołącza do naszego ekosystemu, a my możemy udostępnić najlepsze linie produktowe marki klientom w Europie Środkowo-Wschodniej za pośrednictwem Answear.com, naszych Concept Store’ów oraz PRM.com” – Krzysztof Bajołek, prezes Answear.com

Pierwsze produkty Nike pojawiły się w ofercie Answear w październiku 2026 roku. Ich komunikację 16 listopada rozpoczęła kampania:

PERFECT MATCH. PERFECT LIFESTYLE STORY.

Towarzyszy jej dedykowane video oraz key visuale prezentujące idealne połączenie dwóch marek Answear i Nike, odnoszące się szczególnie do lifestylowej odsłony kolekcji. Kampania prowadzona jest w Internecie oraz mediach własnych Answear.

Materiał Promocyjny