Polska ma ostatnio szczęście do dobrze zaprojektowanych dworców. W 2024 r. w prestiżowym konkursie World Architecture Festival nagrodę w swojej kategorii zdobył dworzec metropolitalny w Lublinie, realizacja projektu pracowni Tremend. W tym roku nagroda w tej samej kategorii powędruje do słynnej pracowni Foster + Partners, która przygotowała projekt CPK, znanego obecnie jako Port Polska.

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World Architecture Festival: Port Polska z nagrodą

Nagrody na World Architecture Festival bywają nazywane „Oscarami świata architektury”. Nie jest to określenie na wyrost – do konkursu co roku stają najlepsze pracownie architektoniczne z całego świata, a WAF daje możliwość przyjrzenia się temu, jak projektuje się na świecie. Konkurs podzielony jest na bardzo wiele kategorii, jest miejsce dla projektów sportowych, mieszkaniowych, dla placówek edukacyjnych, kulturalnych, dla hoteli, biur i placówek zdrowia.

WAF przyznaje też nagrody dla projektów, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Właśnie w kategorii WAF Future Project: Infrastructure zwycięski okazał się projekt opracowany przez brytyjską pracownię Foster + Partners, jedno z najbardziej cenionych biur architektonicznych na świecie założone przez Normana Fostera, architekta nagrodzonego prestiżową nagrodą Pritzkera w 1999 roku.

Projekt CPK, znany obecnie jako Port Polska, rywalizował w swojej kategorii między innymi z projektem lotniska Archyz w Karaczajo-Czerkiesji w Rosji, z dworcem kolejowym w stolicy Kuwejtu oraz dworcem w mieście Foumban w Kamerunie. To pokazuje jak różnorodny potrafi być World Architecture Festival. Niekiedy, jak w przypadku Foster + Partners, wygrywają giganci. Niekiedy, jak miało to miejsce w przypadku wspomnianego polskiego biura Tremend, lokalni gracze, które okazują się lepsi od światowej czołówki.

Foto: Foster + Partners

„Położone między Warszawą a Łodzią nowe lotnisko Port Polska pełni funkcję symbolicznej bramy do Polski. Projekt stanowi węzeł komunikacyjny XXI wieku, łączący transport lotniczy, kolejowy i drogowy, a jednocześnie odzwierciedlający tożsamość narodową kraju i zapewniający pasażerom wyjątkowe doświadczenia. Projekt stanowi próbę znalezienia równowagi między efektywnością operacyjną, odpowiedzialnością za środowisko naturalne a symbolicznym wymiarem architektury” – piszą organizatorzy konkursu o projekcie, który ma zostać zrealizowany w Polsce, dodając, że projektowany węzeł transportowy może dostosowywać się do zmieniających się potrzeb. Dzięki temu, jak piszą organizatorzy WAF, Port Polska będzie mógł zachować funkcjonalność przez wiele lat.

Foto: Foster + Partners

W finale konkursu (ale bez nagrody i w innej kategorii), oprócz Portu Polska, znalazła się też WiMA Widzewska Manufaktura – realizacja architektów firmy Cavatina Group S.A. odpowiedzialnych za rewitalizację budynków Widzewskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego WiMA w Łodzi i przekształcenie dawnego kompleksu fabrycznego w osiedle mieszkaniowe. Projekt trafił do finału w kategorii ukończonych budynków mieszkaniowych.

Warto dodać, że w 2016 r. nagrodę główną w konkursie World Architecture Festival i tytuł najlepszego budynku na świecie otrzymało Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie projektu katowickiej pracowni KWK Promes prowadzonej przez Roberta Koniecznego.

W tym roku ten tytuł przyznano natomiast innowacyjnemu projektowi kampusu uniwersyteckiego w Indiach.

Port Polska: Lotnisko i sieć kolei dużych prędkości

Port Polska, wcześniej znany jako Centralny Port Komunikacyjny, to projekt obejmujący budowę nowego lotniska w gminie Baranów (37 km na zachód od Warszawy), a także sieci kolei dużych prędkości łączących obiekt z głównymi miastami w Polsce oraz dróg wokół lotniska.

Nowe lotnisko ma obsługiwać do 44 mln pasażerów rocznie. Otwarcie pierwotnie planowano na 2027 r., obecnie mówi się, że będzie to rok 2032.