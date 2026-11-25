Już od szeregu lat, zarówno w Europie, jak i na całym świecie, przybywa niewielkich, luksusowych hoteli mieszczących od jednego do maksymalnie kilku pokojów lub apartamentów. Popularność tego rodzaju obiektów jest ogromna. Zamożni turyści, pragnący udogodnień na miarę pięciogwiazdkowego hotelu i zarazem intymnej atmosfery, rezerwują pokoje w tych hotelikach z wielomiesięcznym, a nawet kilkuletnim wyprzedzeniem.

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Luksusowe i malutkie. Mikrohotele coraz popularniejsze

Nowe pokolenie zamożnych konsumentów zmienia definicję luksusu, również w kwestii podróżowania. Mimo to dwie rzeczy pozostają niezmienne w tym, co tworzy luksus – to unikatowość i ekskluzywność. Dotyczy to również sfery turystyki z górnej półki, a do tych dwóch aspektów w kontekście branży turystycznej można jeszcze dodać maksymalną prywatność.

Tego wszystkiego poszukuje rosnące grono wymagających podróżników, gotowych zapłacić znaczne sumy za pobyt w hotelu. Odpowiedzią na potrzeby tych turystów są cieszące się coraz większym zainteresowaniem małe hotele z maksymalnie kilkoma pokojami. Dzięki swojej niewielkiej skali i dopracowanej, personalizowanej ofercie, miejsca te łączą domową, intymną atmosferę prywatnej willi z obsługą hotelową na najwyższym poziomie.

Jak zauważa Bloomberg, bogaci turyści coraz częściej rezygnują z pobytu w „zwykłych” luksusowych sieciowych hotelach, a nawet w wysokiej klasy obiektach najmu krótkoterminowego. Zamiast tego, rozglądają się za niewielkimi, kameralnymi hotelikami, które zapewnią im poczucie ekskluzywności, święty spokój, brak tłumów i – co równie ważne – nietypowe, unikatowe doświadczenia kulinarne i kulturalne.

Mikrohotele. Luksus i brak tłumów

Jak podkreśla Bloomberg, moda na butikowe minihotele rozwija się zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Tego rodzaju obiekty cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem podróżujących w pojedynkę (zwłaszcza kobiet), a także niewielkich, kilkuosobowych grup: rodzin czy przyjaciół.

Mikroskopijne hoteliki powstają w odludnych, urokliwych lokalizacjach w otoczeniu natury, a także w historycznych centrach miast. Kameralne, gruntownie wyremontowane europejskie kamienice idealnie nadają się do zaadaptowania ich na potrzeby butikowego hotelu – i tak właśnie się dzieje, np. we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii.

Pokoje hotelowe powstają np. nad klimatycznymi restauracjami. Są nawet prywatne muzea, które przystosowują wyższe piętra swoich budynków na jeden lub kilka luksusowych pokojów, wzbogacając całe doświadczenie podróżujących miłośników sztuki.

Goście mają w tych obiektach do dyspozycji personalizowaną ofertę, np. prywatne zajęcia jogi czy kameralne posiłki w małym gronie. W takich miejscach nie liczy się mnogość dodatkowych usług, ale najwyższa jakość udogodnień i specjalne traktowanie gościa, aby od razu poczuł intymną i zrelaksowaną, niemal rodzinną atmosferę.

Wzrost popularności luksusowych butikowych minihoteli odzwierciedla zmianę preferencji wśród bogatych turystów. Dziś zależy im przede wszystkim na poczuciu autentyczności i bezpośrednim doświadczeniu lokalnego kolorytu danego miejsca. Chcą przeżyć coś nietypowego i niecodziennego, nie rezygnując z luksusu.

Eksperci wskazują, że nocleg w takim miejscu zwykle musi być drogi – lub bardzo drogi. Właściciel obiektu musi bowiem zrekompensować sobie wysokie koszty utrzymania budynku i bardzo małą skalę swojej działalności.